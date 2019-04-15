Финансы
Ставки по ипотеке могут опуститься ниже 10% во второй половине годаРоссийская газета 07:17
Цикл повышения ставок на ипотечном рынке закончен, полагают аналитики. Уже во втором полугодии 2019 года вероятно снижение ставок по ипотечным кредитам до уровня 10 процентов и ниже. Это станет возможным при отсутствии новых стрессов в экономике, говорится в мониторинге Дом.рф.
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