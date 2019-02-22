Энергетика
Аналитики заметили снижение цен на бензин в РоссииБИЗНЕС Online 06:56
Розничные цены на бензин и дизельное топливо в России за последнюю неделю снизились на 3−6 копеек, пишет ТАСС со ссылкой на данные Thomson Reuters Kortes. Так, средняя цена бензина марки АИ-92 в период с 18 по 22 февраля снизилась на 3 копейки и составила 41,96 рубля за литр.
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Автоматически обработаны 7263 источника, обновлено в 11:17, Ашберн
Общество
Умер один из основателей телекомпании НТВ Игорь Малашенко
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Экономика
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Обновлено в 08:28
Происшествия
Студент МГУ покончил с собой в общежитии вуза
Обновлено в 11:08
Армия и оружие
Эсминец США «Дональд Кук» зашел в порт Одессы
Американский эсминец USS Donald Cook («Дональд Кук») зашел в порт Одессы, сообщает местное издание «Думская».
Обновлено в 04:16
Происшествия
В Риге вандалы осквернили памятник Пушкину
Памятник Пушкину работы скульптора Александра Таратынова установили в Риге в парке Кронвалда в августе 2009 года, к 210-летию со дня рождения поэта, при поддержке «Дома Москвы» и пушкинского общества Латвии.
Обновлено в 09:40
Политика
Шнуров написал стихотворение о конфликте с Милоновым
Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров написал стихотворение о конфликте с депутатом Виталием Милоновым после того, как адвокат музыканта подал жалобу на поведение парламентария в комиссию Госдумы по этике.
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Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что задержанный экс-глава Генштаба Вооруженных сил страны Владимир Заман сократил состав ВСУ, что помогло «аннексии Крыма».
Обновлено в 11:05
Армия и оружие
СБУ возбудила новые дела из-за инцидента в Керченском проливе
Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила уголовные дела в отношении семи российских военнослужащих из-за инцидента в Керченском проливе.
Обновлено в 04:51
Происшествия
Националиста Дацика выпустили на свободу
Известный националист и боец смешанных единоборств (MMA) Вячеслав Дацик по прозвищу Рыжий Тарзан выйдет на свободу.
Обновлено в 09:49
Транспорт
В Москве произошел сбой оплаты парковок
Сервис рассказал, что сбои отмечаются при попытках оплаты через СМС, мобильное приложение и голосовое сообщение.
Обновлено в 10:38
Экономика
Малоизвестная компания фонда РЖД обогнала по стоимости «Яндекс»
Ключевой акционер компании — НПФ «Благосостояние», который контролирует 91,4% через управляющие его резервами компании, следовало из отчетности ОКС за первое полугодие 2018 года.
Обновлено 23 февраля в 09:29
Происшествия
Посол Армении в России поручился за фигуранта дела Baring Vostok
Посол Армении в России Вардан Тоганян подал личное поручительство за обвиняемого по делу инвестфонда «Baring Vostok» Вагана Абгаряна.
Обновлено в 10:51
Происшествия
СМИ узнали детали пребывания в Болгарии «агента ГРУ» из дела Скрипалей
Россиянин, въехавший в Болгарию под псевдонимом Сергей Федотов в 2015 году снял номер в отеле «Орбита», где находился офис болгарского торговца оружием Емельяна Гебрева, пишет «24 часа» со ссылкой на источник.
Обновлено в 09:43
Происшествия
Суд в Приморье не стал арестовывать участника самосуда над школьником
Суд в Приморье отказался отправить под домашний арест одного из предполагаемых участников самосуда, который родители школьников устроили над одним из пятиклассников.
Обновлено в 01:34
Здоровье
Россия в рейтинге здоровых стран оказалась между Кабо-Верде и Вануату
Россия расположилась на 95-м месте, на пять строк выше, чем годом ранее. На соседних строчках оказались Кабо-Верде (94) и Вануату (96).
Обновлено в 03:36
Политика
Порошенко рассказал о планах после окончания президентства
Позднее депутат Верховной рады Виктор Бондарь заявил, что Украина выглядит смешно перед Евросоюзом.
Обновлено в 08:52
Экономика
Минобороны отсудило 371 млн рублей у авиазавода из холдинга Дерипаски
Арбитражный суд Москвы частично удовлетворил иск Министерства обороны РФ к самарскому заводу "Авиакор", входящему в холдинг "Базэл" Олега Дерипаски.
Обновлено в 11:00
Общество
Прокуратуре не удалось запретить картину Васи Ложкина
Обновлено в 04:03
Политика
Первый плавучий космодром планируют создать на Украине
Обновлено в 09:57
Спорт
В ФФККР прокомментировали состав заявки на чемпионат мира
Пресс-секретарь Федерации фигурного катания России (ФФККР) Ольга Ермолина сказала, что состав заявки на чемпионат мира может быть изменен, передает "Спорт-Экспресс".
Обновлено в 04:36
Армия и оружие
Новейший украинский военный вездеход сломался по пути на учения
Самоходное шасси КрАЗ-7634НЕ сломалось по дороге на полигон, расположенный в Херсонской области, сообщает "Главред".
Обновлено в 07:54
Политика
Экс-сотрудница штаба Трампа подала на него в суд из-за поцелуя
Бывшая сотрудница президента США Дональда Трампа Альва Джонсон подала в суд на американского лидера из-за того, что он три года назад поцеловал ее без ее согласия.
Обновлено в 10:46
Происшествия
В Москве мужчина напал на директора школы
В Москве напали на директора школы в ходе встречи с воспитателем детского сада. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МВД по столице.
Обновлено в 06:13
Происшествия
Жительнице Салды, чья квартира сгорела по вине нерасторопных газовиков, отказались возмещать ущерб
Компания «Газэкс» отказалась возмещать ущерб жительнице Нижней Салды Инге Сушковой, чья квартира сгорела по вине газовиков.
Обновлено в 03:10
Политика
Два зампреда правления покинут «Газпром»
«Газпром» объявил об уходе двух зампредов правления холдинга Александра Медведева и Валерия Голубева, пишет «Газета.ру».
Обновлено в 07:14
Общество
Внук генерала Карбышева обратился в СК из-за шутки Comedy Woman о деде
Внук генерала-лейтенанта Дмитрия Карбышева, который носит имя и фамилию деда, обратился в Следственный комитет с просьбой проверить шутку участницы Comedy Woman об убитом в концентрационном лагере Герое Советского Союза.
Обновлено в 10:13
Технологии
Краудсейл Fetch.AI завершился за 22 секунды
Распродажа токенов проекта Fetch.AI на платформе Binance Launchpad завершилась за 22 секунды.
Обновлено в 10:23
Политика
Дочь Дмитрия Пескова взяли на стажировку в Европарламент
Шопрад назвал Пескову «дочерью важной в России персоны», но отметил, что она имеет не меньше прав, чем другие люди, «которые проходят стажировку как часть их обучения».
Обновлено в 11:14
Происшествия
Из-за угрозы взрыва эвакуирован Мосгорсуд
Обновлено в 03:38