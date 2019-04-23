Недвижимость

Аналитики зафиксировали рост желающих продать собственную дачуРБК 00:00

Количество предложений по продаже дач за первый квартал выросло, по данным портала «Мир квартир», на 8,7%, спрос при этом снизился на 6,3%. Эта тенденция наблюдается уже не первый год, дачу становится все труднее продать, резюмирует гендиректор «Мира квартир» Павел Луценко.
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Все больше россиян стали продавать дачи из-за нового налога

Полит.ру03:09

Эксперты объяснили желание россиян распродать дачи новым налогом

Московский Комсомолец02:25

Россияне спешно продают дачи, чтобы уйти от налогов

ФедералПресс01:23

СМИ: Россияне избавляются от дачных участков, боясь новых налоговых трат

Росбалт00:55

Россияне избавляются от дач из-за боязни новых налогов

News.ru02:36

Аналитики зафиксировали рост желающих продать собственную дачу

РБК00:00

В России выросло число желающих продать собственную дачу

Актуальные Новости02:08
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Автоматически обработано 7315 источников, обновлено в 04:20, Ашберн
Экономика

Сбербанк зарегистрировал товарный знак «Сбер»

Сбербанк зарегистрировал 8 апреля 2019 года новый товарный знак - "Сбер", следует из базы данных "СПАРКа".
Обновлено в 02:19
Происшествия

В Ленинградской области потушили пожар на складах

В Ленинградской области пожарным удалось потушить возгорание на двух складах в промзоне посёлка имени Свердлова.
Обновлено в 03:04
Общество

Составлен рейтинг регионов России по приросту и убыли населения

Лидерами рейтинга «РИА Новостей» по приросту населения стали Севастополь, Ингушетия и Чечня с результатами 6,46%, 5,2%, 4,5% за три года соответственно.
Обновлено вчера в 03:29
Общество

ФНС разъяснила дачникам, облагаются ли теплицы и хозблоки налогом

Жилые помещения и гаражи не являются хозпостройками и облагаются налогом на имущество физлиц как самостоятельная недвижимость.
Обновлено в 03:11
Энергетика

Белоруссия приостановила экспорт светлых нефтепродуктов в ряд стран

Белоруссия приостановила экспорт светлых нефтепродуктов в Польшу, на Украину и в страны Балтии.
Обновлено в 03:29
Экономика

Сбербанк и «Яндекс» купят гипермаркеты «О’Кей»

Совместное предприятие Сбербанка и «Яндекс.Маркета», развивающее несколько проектов в сфере интернет-торговли, рассматривает возможность приобретения сети гипермаркетов «О'Кей».
Обновлено в 02:37
Политика

Бронированный лимузин Ким Чен Ына привезли во Владивосток

Обновлено в 02:29
Кино

Первые зрители пришли в восторг от фильма «Мстители 4: Финал»

Обновлено в 03:03
Политика

Савченко вернулась на работу в Верховную раду

Обновлено в 03:45
Происшествия

СК допросит Ахмеда Закаева по убийству Анны Политковской

Следствие допросит Ахмеда Закаева по делу об убийстве журналистки Анны Политковской, сообщила РИА Новости адвокат потерпевших Анна Ставицкая.
Обновлено в 03:35
Политика

США запретят восьми странам покупать иранскую нефть

В ноябре прошлого года США согласились на 180 дней вывести восемь стран и территорий из-под санкций против Ирана, чтобы не допустить роста стоимости нефти.
Обновлено 21 апреля в 23:58
Общество

Российским олигархам становится трудно купить элитное жилье в Лондоне

Ранее олигархи из России регулярно покупали недвижимость в Лондоне стоимостью 100 миллионов фунтов (8,29 миллиарда рублей).
Обновлено в 03:46
Общество

РЖД покажет купейный вагон с душем и холодильником

Обновлено в 03:15
Происшествия

Полиция Шри-Ланки арестовала 40 человек после серии терактов

Сотрудники правоохранительных органов Шри-Ланки задержали 40 человек, подозреваемых в причастности к произошедшим 21 апреля терактам на острове.
Обновлено в 02:28
Общество

Дмитрий Быков выйдет в эфир после комы

Писатель и журналист Дмитрий Быков намерен записать двухчасовую передачу для радиостанции "Эхо Москвы" непосредственно в госпитале имени Бурденко.
Обновлено в 03:39
Происшествия

На Шри-Ланке в результате терактов погибли трое детей совладельца ASOS

В результате терактов на Шри-Ланке погибли трое детей самого богатого человека Дании и крупнейшего акционера интернет-магазина ASOS, Андерса Холча Повлсена, сообщает Metro со ссылкой на представителя бизнесмена.
Обновлено вчера в 06:34
Происшествия

Концертный директор объяснил возгорание на могиле Евгения Осина

Бывший концертный директор певца Евгения Осина Александр Сидоренко опроверг информацию об акте вандализма на могиле артиста.
Обновлено вчера в 12:51
Экономика

СП предложила обязать российские банки подключиться к аналогу SWIFT

В СП считают, что подключение российских банков к СПФС снизит негативное воздействие на банковскую систему и экономику при возможном отключении РФ от SWIFT и предотвратит остановку внутрироссийских финансовых операций.
Обновлено в 03:50
Происшествия

В Сети появилось видео падения мотогонщика с 15-метровой скалы

Британский мотогонщик Эдриан Оуэн во время заезда упал с 15-метровой скалы и выжил.
Обновлено вчера в 18:37
Шоу-бизнес

Андрей Григорьев-Апполонов заявил о расставании с женой

Поводом для слухов, напомним, стала новость о том, что жена певца завязала роман с 23-летним баскетболистом Андреем Зубковым.
Обновлено вчера в 16:58
Общество

В России в преддверии Пасхи не нашли высококачественных яиц

«По результатам исследования 2019 года яиц высококачественной продукции, которая соответствует не только обязательным требованиям законодательства, но и повышенным требованиям стандарта Роскачества, обнаружено не было», — говорится в сообщении.
Обновлено в 01:00
Общество

В Минтруде заявили о снижении смертности на производстве

Министр труда и социальной защиты России Максим Топилин заявил, что смертность на производстве снизилась более чем в два раза с 2007 года.
Обновлено в 03:38
Политика

Глава Закарпатской области Украины Москаль подал в отставку

Председатель Закарпатской области Украины Геннадий Москаль написал заявление об отставке по собственному желанию.
Обновлено в 04:01
Происшествия

Россельхознадзор раскрыл новую схему ввоза яблок из Белоруссии

Россельхознадзор выявил новую схему незаконного ввоза в Россию белорусских яблок, сообщает пресс-служба ведомства.
Обновлено в 04:10
Хоккей

Овечкина удалили за аплодисменты судьям в НХЛ

Обновлено в 03:46
Армия и оружие

Хафтар начал вторую фазу наступления на Триполи

Возглавляемая фельдмаршалом Халифом Хафтаром Ливийская народная армия начала вторую фазу военного наступления на ливийскую столицу Триполи, сообщает Agencia EFE.
Обновлено вчера в 16:44
Политика

Судья подал иск против Порошенко

Судья Окружного административного суда Киева подал иск против украинского лидера Петра Порошенко. Об этом сообщает "Украинская правда".
Обновлено в 04:00
Армия и оружие

Российскую авиабазу в Армении перевооружат на Су-30СМ

На российскую 3624-ю авиационную базу на аэродроме Эребуни в Армении поставят многоцелевые истребители поколения 4++ Су-30СМ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российском военном ведомстве.
Обновлено вчера в 19:13
Политика

МИД Японии пояснил обновлённые формулировки о южных Курилах

Позиция японских властей в отношении южных островов Курильской гряды не изменилась, несмотря на обновлённые формулировки в ежегодном докладе МИД «Синяя книга по дипломатии».
Обновлено в 00:45
Политика

Медведчук назвал главное условие поддержки Зеленского

Выступая в эфире телеканала «Россия 24», Медведчук сказал, что пока не может объявить о поддержке Зеленского, который после подсчета 99% голосов набирает 73% во втором туре президентских выборов на Украине.
Обновлено вчера в 17:20
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