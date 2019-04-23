Аналитики зафиксировали рост желающих продать собственную дачуРБК 00:00

Количество предложений по продаже дач за первый квартал выросло, по данным портала «Мир квартир», на 8,7%, спрос при этом снизился на 6,3%. Эта тенденция наблюдается уже не первый год, дачу становится все труднее продать, резюмирует гендиректор «Мира квартир» Павел Луценко.

Экономика Сбербанк зарегистрировал товарный знак «Сбер» Сбербанк зарегистрировал 8 апреля 2019 года новый товарный знак - "Сбер", следует из базы данных "СПАРКа".

Происшествия В Ленинградской области потушили пожар на складах В Ленинградской области пожарным удалось потушить возгорание на двух складах в промзоне посёлка имени Свердлова.

Общество Составлен рейтинг регионов России по приросту и убыли населения Лидерами рейтинга «РИА Новостей» по приросту населения стали Севастополь, Ингушетия и Чечня с результатами 6,46%, 5,2%, 4,5% за три года соответственно.

Общество ФНС разъяснила дачникам, облагаются ли теплицы и хозблоки налогом Жилые помещения и гаражи не являются хозпостройками и облагаются налогом на имущество физлиц как самостоятельная недвижимость.

Энергетика Белоруссия приостановила экспорт светлых нефтепродуктов в ряд стран Белоруссия приостановила экспорт светлых нефтепродуктов в Польшу, на Украину и в страны Балтии.

Экономика Сбербанк и «Яндекс» купят гипермаркеты «О’Кей» Совместное предприятие Сбербанка и «Яндекс.Маркета», развивающее несколько проектов в сфере интернет-торговли, рассматривает возможность приобретения сети гипермаркетов «О'Кей».

Происшествия СК допросит Ахмеда Закаева по убийству Анны Политковской Следствие допросит Ахмеда Закаева по делу об убийстве журналистки Анны Политковской, сообщила РИА Новости адвокат потерпевших Анна Ставицкая.

Политика США запретят восьми странам покупать иранскую нефть В ноябре прошлого года США согласились на 180 дней вывести восемь стран и территорий из-под санкций против Ирана, чтобы не допустить роста стоимости нефти.

Общество Российским олигархам становится трудно купить элитное жилье в Лондоне Ранее олигархи из России регулярно покупали недвижимость в Лондоне стоимостью 100 миллионов фунтов (8,29 миллиарда рублей).

Происшествия Полиция Шри-Ланки арестовала 40 человек после серии терактов Сотрудники правоохранительных органов Шри-Ланки задержали 40 человек, подозреваемых в причастности к произошедшим 21 апреля терактам на острове.

Общество Дмитрий Быков выйдет в эфир после комы Писатель и журналист Дмитрий Быков намерен записать двухчасовую передачу для радиостанции "Эхо Москвы" непосредственно в госпитале имени Бурденко.

Происшествия На Шри-Ланке в результате терактов погибли трое детей совладельца ASOS В результате терактов на Шри-Ланке погибли трое детей самого богатого человека Дании и крупнейшего акционера интернет-магазина ASOS, Андерса Холча Повлсена, сообщает Metro со ссылкой на представителя бизнесмена.

Происшествия Концертный директор объяснил возгорание на могиле Евгения Осина Бывший концертный директор певца Евгения Осина Александр Сидоренко опроверг информацию об акте вандализма на могиле артиста.

Экономика СП предложила обязать российские банки подключиться к аналогу SWIFT В СП считают, что подключение российских банков к СПФС снизит негативное воздействие на банковскую систему и экономику при возможном отключении РФ от SWIFT и предотвратит остановку внутрироссийских финансовых операций.

Происшествия В Сети появилось видео падения мотогонщика с 15-метровой скалы Британский мотогонщик Эдриан Оуэн во время заезда упал с 15-метровой скалы и выжил.

Шоу-бизнес Андрей Григорьев-Апполонов заявил о расставании с женой Поводом для слухов, напомним, стала новость о том, что жена певца завязала роман с 23-летним баскетболистом Андреем Зубковым.

Общество В России в преддверии Пасхи не нашли высококачественных яиц «По результатам исследования 2019 года яиц высококачественной продукции, которая соответствует не только обязательным требованиям законодательства, но и повышенным требованиям стандарта Роскачества, обнаружено не было», — говорится в сообщении.

Общество В Минтруде заявили о снижении смертности на производстве Министр труда и социальной защиты России Максим Топилин заявил, что смертность на производстве снизилась более чем в два раза с 2007 года.

Политика Глава Закарпатской области Украины Москаль подал в отставку Председатель Закарпатской области Украины Геннадий Москаль написал заявление об отставке по собственному желанию.

Происшествия Россельхознадзор раскрыл новую схему ввоза яблок из Белоруссии Россельхознадзор выявил новую схему незаконного ввоза в Россию белорусских яблок, сообщает пресс-служба ведомства.

Армия и оружие Хафтар начал вторую фазу наступления на Триполи Возглавляемая фельдмаршалом Халифом Хафтаром Ливийская народная армия начала вторую фазу военного наступления на ливийскую столицу Триполи, сообщает Agencia EFE.

Политика Судья подал иск против Порошенко Судья Окружного административного суда Киева подал иск против украинского лидера Петра Порошенко. Об этом сообщает "Украинская правда".

Армия и оружие Российскую авиабазу в Армении перевооружат на Су-30СМ На российскую 3624-ю авиационную базу на аэродроме Эребуни в Армении поставят многоцелевые истребители поколения 4++ Су-30СМ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российском военном ведомстве.

Политика МИД Японии пояснил обновлённые формулировки о южных Курилах Позиция японских властей в отношении южных островов Курильской гряды не изменилась, несмотря на обновлённые формулировки в ежегодном докладе МИД «Синяя книга по дипломатии».