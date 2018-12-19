Индекс текущей экономической ситуации в России, по оценке малых предпринимателей, в ноябре 2018 года снизился до минус 68 пунктов, говорится в исследовании. Это самый низкий показатель за два года.

Финансы Финансы МВФ одобрил кредит Украине на 3,9 миллиарда долларов Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) утвердил новую программу финансовой помощи stand-by для Украины на сумму 3,9 миллиарда долларов сроком на 14 месяцев.

Энергетика Энергетика Козак пообещал проверить жалобы транспортников на дорогое топливо Ведомства проверят обращение транспортных компаний в правительство по поводу роста цен на моторное топливо.

Финансы Финансы Владимир Путин запретил уличные табло с курсами валют Банкам запрещено размещать данные о курсах иностранных валют вне помещений кредитных организаций.

Экономика Экономика Lundin и Gunvor выходят из последнего добычного проекта в России После выхода из проекта у Gunvor останется лишь доля в портовом бизнесе в РФ, а для Lundin каспийский актив был последним в стране.

Экономика Экономика ЦБ сообщил о блокировке сайта, имитирующего его интернет-приемную Банк России сообщил о блокировке маскирующегося под интернет-приемную регулятора мошеннического сайта, который был обнаружен на прошлой неделе, говорится на официальной странице ЦБ в Facebook.

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Финансы Финансы Российские банки в 1,5 раза увеличили прибыль за 11 месяцев ЦБ отмечает, что на финансовый результат сектора оказывали существенное влияние показатели банков, проходящих санацию в Фонде консолидации банковского сектора.

Финансы Финансы Нефть подешевела до $57 за баррель. Индекс Мосбиржи закрылся в минусе В течение дня стоимость барреля сорта Brent опускалась ниже $57.

Экономика Экономика Исследование показало увеличение объёма свободных денег у россиян Результаты исследования холдинга «Ромир» показали, что объём свободных денег у жителей России в ноябре 2018 года увеличился на 8,4% по отношению к октябрю, составив 23,2 тыс. рублей.

Экономика Экономика Visa запускает сервис переводов с карты на карту по номеру телефона Visa запускает сервис, который позволит переводить деньги с карты на карту, зная лишь телефонный номер получателя средств.

Экономика Экономика Средняя взятка в России в 2018 году составила больше 600 тысяч рублей Средний размер взятки в России за девять месяцев этого года составляет около 610 тысяч рублей, а общая сумма выявленных взяток достигла 1,8 млрд рублей, сообщил официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной.

Экономика Экономика Жилищный нацпроект станет скромнее и потребует господдержки Жилищный нацпроект станет скромнее и потребует господдержки Отставание ввода жилых домов от плана на 11 млн кв. м в 2018 году изменит всю долгосрочную жилищную программу — нацпроект «Жилье и городская среда», требующий ускорения отрасли до 120 млн кв. м к 2024 году.

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Финансы Финансы Греф купил облигации Сбербанка на 100 млн рублей Глава Сбербанка России Герман Греф купил рублевые облигации банка на 100 млн рублей, следует из материалов кредитной организации.