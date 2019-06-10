Аналитики: в России наметилась тенденция к снижению ставок по ипотекеВести.Ru 09:25

Снижающаяся инфляция позволяет в ближайшем будущем рассчитывать на устойчивую тенденцию по снижению ипотечных ставок. Такую точку зрения высказали аналитики "Росбанк Дом". Ранее в Росстате рассказали, что инфляция в России в мае замедлилась до 5,1% в годовом выражении.

Аналитики: в России наметилась тенденция к снижению ставок по ипотеке

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