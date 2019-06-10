Финансы
Аналитики: в России наметилась тенденция к снижению ставок по ипотекеВести.Ru 09:25
Снижающаяся инфляция позволяет в ближайшем будущем рассчитывать на устойчивую тенденцию по снижению ипотечных ставок. Такую точку зрения высказали аналитики "Росбанк Дом". Ранее в Росстате рассказали, что инфляция в России в мае замедлилась до 5,1% в годовом выражении.
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Автоматически обработаны 7273 источника, обновлено в 12:22, Ашберн
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Обновлено в 04:21
Происшествия
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Касым-Жомарт Токаев побеждает на выборах президента Казахстана во всех областях страны.
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С 1 сентября на европейском авторынке прекратятся продажи Chevrolet Camaro и Corvette с двигателем V8 6.2.
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Здоровье
Названы новые опасные для жизни продукты
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Оказалось, что желающих послушать молодую американку очень много Концерт начинающей американской певицы Билли Айлиш перенесли с одной площадки Петербурга на другую.
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Команда ученых из Великобритании и Австралии опубликовала рекомендации по изменению циркадных ритмов для людей, которые привыкли поздно ложиться и поздно вставать.
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Здоровье
В Новосибирске сообщают о вспышке менингококковой инфекции
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У Бари Алибасова начались осложнения
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