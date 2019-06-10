Финансы

Аналитики: в России наметилась тенденция к снижению ставок по ипотекеВести.Ru 09:25

Снижающаяся инфляция позволяет в ближайшем будущем рассчитывать на устойчивую тенденцию по снижению ипотечных ставок. Такую точку зрения высказали аналитики "Росбанк Дом". Ранее в Росстате рассказали, что инфляция в России в мае замедлилась до 5,1% в годовом выражении.
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Фактор дивидендных выплат окажет поддержку рублю в конце июня - «Нордеа Банк»

Финмаркет04:31

Аналитик: Интрига по поводу решений ЦБ РФ тает на глазах

Росбалт11:43

Аналитики: в России наметилась тенденция к снижению ставок по ипотеке

Вести.Ru09:25

Что может измениться в формулировках ЦБ по итогам ближайшего заседания

ПРАЙМ10:13

Центробанк смягчился

Российская газета12:04

8 главных событий недели в экономике

Вести.Финанс03:34

Отчет ОПЕК и заседание Центробанка. К чему готовиться инвестору

РБК00:04
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Происшествия

Пожар на Казанском пороховом заводе потушен

Обновлено в 10:12
Армия и оружие

ВКС России проводят мониторинг над Черным морем на фоне учений НАТО

Самолеты дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) А-50 будут контролировать воздушную обстановку над Черным морем на фоне масштабных учений НАТО, проходящих на территории ряда причерноморских стран Восточной Европы, сообщил начальник пресс-службы Южного военного округа (ЮВО) Вадим Астафьев.
Обновлено в 08:41
Экономика

Минсельхозпрод Татарстана рассчитывает на компенсацию за гибель озимых

Власти Татарстана рассчитывают получить финансовую помощь после гибели озимых культур, ущерб оценивается в 1,6 млрд рублей.
Обновлено в 11:55
Происшествия

Пропавшего ребенка нашли мертвым в холодильнике в Саратовской области

Восьмилетнего мальчика нашли мертвым в старом холодильнике в Саратовской области. По факту ЧП начали доследственную проверку.
Обновлено в 08:51
Происшествия

Суд приговорил полковника Захарченко к 13 годам колонии

Полковника Дмитрия Захарченко приговорили к 13 годам колонии, передает корреспондент РИА Новости из зала Пресненского суда.
Обновлено в 09:55
Авто

Автомобили Lada подвели коробки передач Renault

Автопроизводитель сообщил, что провёл исследование механических коробок передач JH/JR, которые, напомним, устанавливаются на три модели Lada: Largus, Vesta и Xray.
Обновлено в 07:14
Происшествия

Депутат Хинштейн сообщил о передаче дела Голунова из МВД в СК

Дело журналиста "Медузы" Ивана Голунова передали из следственных органов ГУ МВД Москвы в Главное следственное управление Следственного комитета по Москве.
Обновлено в 11:12
Происшествия

Один человек пострадал от взрыва газа в многоэтажке в Нижнем Тагиле

"В Нижнем Тагиле произошел хлопок газа в жилом доме, за ним последовал пожар, который охватил 90 кв м. Выгорело две квартиры", - сказали в пресс-службе.
Обновлено в 11:18
Экономика

Голикова сообщила о снижении числа бедных в России

Количество бедных россиян, с доходами ниже прожиточного минимума, в 2018 году сократилось на 400 тысяч человек и составляет 12,9% населения, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в интервью газете "Известия".
Обновлено вчера в 19:19
Происшествия

Финские пограничники приняли яхту из России за «трехголового монстра»

В Финляндии сотрудники береговой охраны приняли российскую яхту, замаскированную под древнерусскую ладью, за "трехголового монстра".
Обновлено в 00:24
Музыка

Музыканты Queen оценили исполнение своей песни пермским балалаечником

Пермский виртуоз-балалаечник Андрей Киряков привел в восторг музыкантов легендарной группы Queen.
Обновлено в 04:25
Хоккей

Лучший бомбардир плей-офф КХЛ Бек продлил контракт с «Авангардом»

Обновлено в 11:14
Общество

Житель Финляндии добрался до Эстонии, переплыв залив на чугунной ванне

Маркку Эклунд из Финляндии в минувшие выходные переплыл залив в чугунной ванне, которая до этого полвека стояла в доме.
Обновлено в 04:21
Происшествия

Мосгорсуд отменил арест более 4 млн руб. на счетах Абызова

Мосгорсуд отменил решение Басманного суда об аресте более 4 млн руб. на счетах экс-министра по делам «открытого правительства» Михаила Абызова, обвиняемого в мошенничестве.
Обновлено в 12:12
Происшествия

Суд отказал следствию в просьбе отправить Ивана Голунова под стражу

Журналиста «Медузы» Ивана Голунова, обвиняемого в покушении на сбыт наркотиков, отправили под домашний арест до 7 августа.
Обновлено вчера в 05:54
Футбол

Фабрегаса удивило, что Головин не забил Сан-Марино

Испанский футболист «Монако» Сеск Фабрегас пошутил над своим одноклубником, российским полузащитником Александром Головиным.
Обновлено вчера в 11:17
Кино

Marvel показала первый кадр из сериала про Локи с Томом Хиддлстоуном

Обновлено вчера в 12:23
Хоккей

«Куньлунь» усилился американским голкипером из НХЛ

«Куньлунь» подписал контракт с американским голкипером Джереми Смитом. Соглашение рассчитано на два года.
Обновлено в 10:56
Политика

ЦИК: Токаев побеждает на выборах президента Казахстана

Касым-Жомарт Токаев побеждает на выборах президента Казахстана во всех областях страны.
Обновлено в 02:13
Авто

Chevrolet Camaro и Corvette в августе покинут европейский рынок

С 1 сентября на европейском авторынке прекратятся продажи Chevrolet Camaro и Corvette с двигателем V8 6.2.
Обновлено в 05:26
Авто

Рынок автомобилей с пробегом в мае упал на 12%

Обновлено в 07:29
Здоровье

Названы новые опасные для жизни продукты

Хотя специалисты считают, что PFAS в таких количествах с небольшой вероятностью станут проблемой для человека, в некоторых продуктах, например в коровьем молоке, содержание пер- и полифторалкильных веществ в несколько десятков раз превышало уровень, безопасный для здоровья людей.
Обновлено в 10:11
Происшествия

Экс-глава регионального СК задержан по делу о покушении на губернатора

Сотрудники Следственного комитета и ФСБ задержали экс-руководителя следственного управления СК России по Волгоградской области Михаила Мурзаева, передает РИА "Новости".
Обновлено в 11:41
Наука

На острове на Филиппинах обнаружены два новых вида прыгающих крыс

Два новых вида прыгающих крыс обнаружены на очень крупном острове Лусон, расположенном на Филиппинах.
Обновлено 07 июня в 15:46
Музыка

Концерт Билли Айлиш из-за ажиотажа перенесли из клуба в Ледовый дворец

Оказалось, что желающих послушать молодую американку очень много Концерт начинающей американской певицы Билли Айлиш перенесли с одной площадки Петербурга на другую.
Обновлено в 08:25
Наука

Ученые рассказали, как из «совы» превратиться в «жаворонка»

Команда ученых из Великобритании и Австралии опубликовала рекомендации по изменению циркадных ритмов для людей, которые привыкли поздно ложиться и поздно вставать.
Обновлено в 11:03
Общество

Сергей Шнуров написал стихотворение о задержании Ивана Голунова

Обновлено в 08:17
Здоровье

Ученые рассказали, почему беременным женщинам нельзя пить алкоголь

Обновлено в 10:00
Здоровье

В Новосибирске сообщают о вспышке менингококковой инфекции

В Новосибирске - вспышка менингококковой инфекции, сообщила частная медицинская городская клиника.
Обновлено вчера в 23:27
Шоу-бизнес

У Бари Алибасова начались осложнения

Обновлено в 03:00
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