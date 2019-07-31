Экономика

Аналитики спрогнозировали снижение ставки ФРС СШАРИА Новости 30 июля в 17:45

Протокол заседания комитета по открытым рынкам ФРС США будет опубликован в среду в 14.00 по Вашингтону (21.00 мск). Многие годы ФРС либо сохраняла, либо повышала ставку. В 2007-2008 годах ФРС понижала ставку до тех пор, пока та не достигла минимальной отметки в 0-0,25% в декабре 2008 года.
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