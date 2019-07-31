Экономика
Аналитики спрогнозировали снижение ставки ФРС СШАРИА Новости вчера в 17:45
Протокол заседания комитета по открытым рынкам ФРС США будет опубликован в среду в 14.00 по Вашингтону (21.00 мск). Многие годы ФРС либо сохраняла, либо повышала ставку. В 2007-2008 годах ФРС понижала ставку до тех пор, пока та не достигла минимальной отметки в 0-0,25% в декабре 2008 года.
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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 22:24, Ашберн
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Глава МИД Малайзии Сайфуддин Абдулла в беседе с газетой «Известия» призвал мировое сообщество провести открытое расследование катастрофы Boeing в Донбассе и отказаться от голословных обвинений в адрес России.
Обновлено в 13:39
Политика
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Twitter приостановил действие аккаунта российской дипмиссии в Сирии, сообщили в посольстве России в ЮАР.
Обновлено в 07:05
Общество
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Президент США Дональд Трамп объявил о признании Бразилии крупнейшим союзником вне блока НАТО, следует из опубликованного заявления Белого дома.
Обновлено в 21:36
Происшествия
В Иркутске два человека погибли при столкновении автобуса с легковушкой
Автобус и легковой автомобиль столкнулись в Иркутске, два человека погибли, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД региона.
Обновлено в 22:07
Авто
Универсал Porsche Panamera Sport Turismo заметили на тестах
Компания Porsche проводит дорожные испытания новой версии универсала Panamera Sport Turismo.
Обновлено в 08:33
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Обновлено вчера в 22:03
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Политика
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Минобороны рассекретило документы об освобождении Каунаса
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Обновлено в 20:58
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Обновлено в 10:25