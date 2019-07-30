Экономика
Аналитики спрогнозировали снижение ставки ФРС СШАРИА Новости вчера в 17:45
Федеральная резервная система (ФРС), чтобы поддержать уверенный рост американской экономики, понизит на 0,25 процентного пункта базовую ставку до 2-2,25% по итогам заседания управляющих в среду, уверены опрошенные РИА Новости американские эксперты.
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US STOCKS-Уолл-стрит снижается под давлением торговых переговоров, в фокусе заседание ФРС
Financial Oneвчера в 11:20
Как итоги июльского заседания ФРС США могут отразиться на стоимости американской валюты
RT на русскомвчера в 07:01
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Президент США Дональд Трамп назвал свои сообщения в Twitter единственной формой защиты от нападок со стороны американских СМИ.
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В Челябинской области ухудшилось состояние одного из пострадавших при ДТП с участием автомашины бывшего вице-губернатора Андрея Косилова.
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Популярность Крыма как туристического направления растет в том числе из-за подешевевших авиабилетов, пишет журналистка польского издания Rzeczpospolita Ивона Трусевич.
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Россиянам поездка на такси в среднем обойдется на 75% дешевле, нежели американцам, в то время как затраты на владение машиной в течение года обычно только на 30% меньше.
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Аваков: Порошенко лжет, оправдывая свое поражение на выборах
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