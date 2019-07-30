Экономика

Аналитики спрогнозировали снижение ставки ФРС СШАРИА Новости вчера в 17:45

Федеральная резервная система (ФРС), чтобы поддержать уверенный рост американской экономики, понизит на 0,25 процентного пункта базовую ставку до 2-2,25% по итогам заседания управляющих в среду, уверены опрошенные РИА Новости американские эксперты.
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