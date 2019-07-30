Экономика
Аналитики спрогнозировали снижение ставки ФРС СШАРИА Новости вчера в 17:45
Федеральная резервная система (ФРС), чтобы поддержать уверенный рост американской экономики, понизит на 0,25 процентного пункта базовую ставку до 2-2,25% по итогам заседания управляющих в среду, уверены опрошенные РИА Новости американские эксперты.
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Как итоги июльского заседания ФРС США могут отразиться на стоимости американской валюты
RT на русскомвчера в 07:01
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Путин потребовал подключить к тушению лесных пожаров Минобороны
Российский президент Владимир Путин поручил министерству обороны страны помочь МЧС с тушением пожаров, окутавших леса России.
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Экономика
«Нафтогаз» требует от России $5,2 млрд
Нанесенный ущерб группа оценила в $5,2 млрд. В сообщении указывается, что решение о компенсации ожидается не ранее конца 2020 года.
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«Турпомощь» прокомментировала гибель десятков россиян в Анталье
Директор ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко прокомментировал сообщения о гибели россиян в Турции.
Обновлено вчера в 14:30
Экономика
Поездки на такси оказались выгоднее личного автомобиля
Россиянам дешевле ездить на такси, чем пользоваться личным автомобилем, подсчитали в HSBC.
Обновлено в 04:45
Космос
Ракета «Союз-2.1а» с кораблем «Прогресс МС-12» стартовала с Байконура
Сегодня в 15.10 с космодрома Байконур был осуществлен пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-12".
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Названа дата запуска «Северного потока-2»
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Защитник сборной Украины Евгений Хачериди может перейти в московский ЦСКА.
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Силовики предотвратили теракт в Татарстане
ФСБ России совместно с МВД предотвратили теракт в Татарстане, передает РИА "Новости" со ссылкой на ЦОС ФСБ страны.
Обновлено в 08:05
Баскетбол
Чемпион НБА Мозгов заявил, что рад вернуться в «Химки»
Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2015/16 в составе "Кливленда" российский центровой Тимофей Мозгов вернулся в подмосковные "Химки" с положительными эмоциями.
Обновлено в 07:28
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Путин упростил получение автомобильных номеров
Владимир Путин подписал закон, дающий россиянам возможность самостоятельно получать регистрационные номера на автомобили у изготовителей этих знаков.
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На Средний Урал надвигаются град, грозы и сильный ветер
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Футбол
ФИФА назвала 10 номинантов на приз лучшему тренеру сезона
Международная федерация футбола (ФИФА) на своём официальном сайте объявила имена 10 претендентов на звание лучший тренер сезона-2018/19.
Обновлено в 08:27
Шоу-бизнес
Молодой возлюбленный Ани Лорак поделился романтичным фото с певицей
Егор Глеб поделился совместным с Ани Лорак фото Напомним, что Ани Лорак официально развелась со своим супругом Муратом Налчаджиоглу в конце января.
Обновлено вчера в 14:00
Футбол
«Зенит» и «Барселона» согласовали сумму трансфера Малкома
Петербургский "Зенит" и "Барселона" согласовали сумму перехода нападающего Малкома, передает RMC Sport.
Обновлено в 08:18
Происшествия
Восемь человек пострадали в ДТП с автобусом на Урале
В городе Асбесте Свердловской области пассажирский автобус попал в ДТП, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление ГИБДД.
Обновлено в 08:16
Происшествия
В организме Навального медики не обнаружили отравляющих веществ
Никаких веществ, вызывающих отравление, в организме арестованного за участие в несанкционированном митинге блогера Алексея Навального не обнаружено.
Обновлено в 08:28
Политика
В МИД РФ допустили размещение запрещенных ДРСМД ракет поближе к США
2 февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что ответ России на выход США из ДРСМД будет зеркальным и Москва начнет подготовку к разработке новых видов ракет.
Обновлено в 06:14
Футбол
Федун встречался с болельщиками. Итоги встречи
По информации "СЭ", на этой неделе владелец "Спартака" Леонид Федун встретился с группой болельщиков.
Обновлено в 07:53
Экономика
В Apple сообщили о снижении чистой прибыли на 8,4%
Чистая прибыль компании Apple по итогам 9 месяцев 2018/19 финансового года (квартал завершился 29 июня 2019 года) сократилась на 8,44%, до 41,57 миллиарда долларов, говорится в отчете корпорации.
Обновлено вчера в 17:42
Происшествия
В Уфе школьник потребовал пять млн рублей, угрожая взорвать гранату
В Уфе школьник потребовал пять миллионов рублей, угрожая подорвать гранату.
Обновлено в 03:26
Общество
Кузнецова призвала организаторов несанкционированных акций «оставить детей в покое»
СК возбудил уголовное дело о массовых беспорядках (ст. 212 УК РФ) по факту проведения несогласованного митинга 27 июля в центре Москве.
Обновлено в 07:07
Политика
Названы возможные сроки возвращения украинских моряков на Украину
По словам адвоката, в настоящее время уже есть письменные доказательства того, что моряки продолжат фигурировать в судебных и следственных действиях после их возвращения на Украину.
Обновлено в 02:39
Экономика
Медведев рассказал о закупке машин скорой и школьных автобусов
Половина пойдет на закупку не менее 1,2 тысячи автомобилей скорой медицинской помощи и столько же на приобретение не менее 2,2 тысяч автобусов, на которых можно будет перевозить детей школьного и при необходимости дошкольного возраста", - заявил Медведев на заседании правительства.
Обновлено в 05:37
Общество
Россия приостановит ввоз груш и персиков из Китая
«Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору вынуждена с 10 августа 2019 года приостановить ввоз в Россию семечковых и косточковых культур из Китая», — цитирует сообщение РИА Новости.
Обновлено в 06:22
Происшествия
Митинг в Москве 27 июля расценили как массовые беспорядки
Обновлено вчера в 09:57
Происшествия
В Москве пьяный актер вырвал дверь такси
В ходе ссоры нетрезвый актер вырвал дверь машины и разбил боковые зеркала автомобиля.
Обновлено в 07:17
Игры
Оригинальная Diablo стала доступна в браузере
Проект открывает доступ к условно-бесплатной сборке игры, которая включает в себя две первые зоны подземелья и один из трёх классов персонажей.
Обновлено в 04:36
Общество
Раскрыты катастрофические последствия пожаров в Сибири
Специалисты заявили, что дым и продукты сгорания от масштабных пожаров в Сибири может способствовать усилению глобального потепления и увеличить скорость таяния льдов в Арктике.
Обновлено в 07:49
Гаджеты
Смартфон Samsung Galaxy Note10+ засняли на iPhone XR 2019
Смартфон, который выйдет в ближайшее время, сняли на еще один неанонсированный аппарат. iPhone XR 2019 должен получить квадратный блок основной камеры, которая будет включать два датчика изображения и светодиодную вспышку.
Обновлено в 04:57