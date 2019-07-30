Федеральная резервная система (ФРС), чтобы поддержать уверенный рост американской экономики, понизит на 0,25 процентного пункта базовую ставку до 2-2,25% по итогам заседания управляющих в среду, уверены опрошенные РИА Новости американские эксперты.

Политика Путин потребовал подключить к тушению лесных пожаров Минобороны Российский президент Владимир Путин поручил министерству обороны страны помочь МЧС с тушением пожаров, окутавших леса России.

Экономика «Нафтогаз» требует от России $5,2 млрд Нанесенный ущерб группа оценила в $5,2 млрд. В сообщении указывается, что решение о компенсации ожидается не ранее конца 2020 года.

Путешествия «Турпомощь» прокомментировала гибель десятков россиян в Анталье Директор ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко прокомментировал сообщения о гибели россиян в Турции.

Экономика Поездки на такси оказались выгоднее личного автомобиля Россиянам дешевле ездить на такси, чем пользоваться личным автомобилем, подсчитали в HSBC.

Футбол Украинский футболист Хачериди может перейти в ЦСКА Защитник сборной Украины Евгений Хачериди может перейти в московский ЦСКА.

Происшествия Силовики предотвратили теракт в Татарстане ФСБ России совместно с МВД предотвратили теракт в Татарстане, передает РИА "Новости" со ссылкой на ЦОС ФСБ страны.

Баскетбол Чемпион НБА Мозгов заявил, что рад вернуться в «Химки» Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2015/16 в составе "Кливленда" российский центровой Тимофей Мозгов вернулся в подмосковные "Химки" с положительными эмоциями.

Политика Путин упростил получение автомобильных номеров Владимир Путин подписал закон, дающий россиянам возможность самостоятельно получать регистрационные номера на автомобили у изготовителей этих знаков.

Футбол ФИФА назвала 10 номинантов на приз лучшему тренеру сезона Международная федерация футбола (ФИФА) на своём официальном сайте объявила имена 10 претендентов на звание лучший тренер сезона-2018/19.

Шоу-бизнес Молодой возлюбленный Ани Лорак поделился романтичным фото с певицей Егор Глеб поделился совместным с Ани Лорак фото Напомним, что Ани Лорак официально развелась со своим супругом Муратом Налчаджиоглу в конце января.

Происшествия Восемь человек пострадали в ДТП с автобусом на Урале В городе Асбесте Свердловской области пассажирский автобус попал в ДТП, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление ГИБДД.

Происшествия В организме Навального медики не обнаружили отравляющих веществ Никаких веществ, вызывающих отравление, в организме арестованного за участие в несанкционированном митинге блогера Алексея Навального не обнаружено.

Политика В МИД РФ допустили размещение запрещенных ДРСМД ракет поближе к США 2 февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что ответ России на выход США из ДРСМД будет зеркальным и Москва начнет подготовку к разработке новых видов ракет.

Футбол Федун встречался с болельщиками. Итоги встречи По информации "СЭ", на этой неделе владелец "Спартака" Леонид Федун встретился с группой болельщиков.

Экономика В Apple сообщили о снижении чистой прибыли на 8,4% Чистая прибыль компании Apple по итогам 9 месяцев 2018/19 финансового года (квартал завершился 29 июня 2019 года) сократилась на 8,44%, до 41,57 миллиарда долларов, говорится в отчете корпорации.

Общество Кузнецова призвала организаторов несанкционированных акций «оставить детей в покое» СК возбудил уголовное дело о массовых беспорядках (ст. 212 УК РФ) по факту проведения несогласованного митинга 27 июля в центре Москве.

Политика Названы возможные сроки возвращения украинских моряков на Украину По словам адвоката, в настоящее время уже есть письменные доказательства того, что моряки продолжат фигурировать в судебных и следственных действиях после их возвращения на Украину.

Экономика Медведев рассказал о закупке машин скорой и школьных автобусов Половина пойдет на закупку не менее 1,2 тысячи автомобилей скорой медицинской помощи и столько же на приобретение не менее 2,2 тысяч автобусов, на которых можно будет перевозить детей школьного и при необходимости дошкольного возраста", - заявил Медведев на заседании правительства.

Общество Россия приостановит ввоз груш и персиков из Китая «Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору вынуждена с 10 августа 2019 года приостановить ввоз в Россию семечковых и косточковых культур из Китая», — цитирует сообщение РИА Новости.

Происшествия В Москве пьяный актер вырвал дверь такси В ходе ссоры нетрезвый актер вырвал дверь машины и разбил боковые зеркала автомобиля.

Игры Оригинальная Diablo стала доступна в браузере Проект открывает доступ к условно-бесплатной сборке игры, которая включает в себя две первые зоны подземелья и один из трёх классов персонажей.

Общество Раскрыты катастрофические последствия пожаров в Сибири Специалисты заявили, что дым и продукты сгорания от масштабных пожаров в Сибири может способствовать усилению глобального потепления и увеличить скорость таяния льдов в Арктике.