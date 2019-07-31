Экономика

Аналитики спрогнозировали снижение ставки ФРС СШАРИА Новости вчера в 17:45

Федеральная резервная система (ФРС), чтобы поддержать уверенный рост американской экономики, понизит на 0,25 процентного пункта базовую ставку до 2-2,25% по итогам заседания управляющих в среду, уверены опрошенные РИА Новости американские эксперты.
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Аналитики спрогнозировали снижение ставки ФРС США

РИА Новостивчера в 17:45

Заседание ФРС: насколько сильно будет снижена ставка?

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СМИ: Аналитики ожидают снижения базовой ставки ФРС США

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Эксперты ожидают первого за 10 лет снижения ставки ФРС США

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RT на русскомвчера в 07:01

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Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 03:44, Ашберн
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Названы возможные сроки возвращения украинских моряков на Украину

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В 2018 году от ВИЧ-инфекции умерло около 20,6 тыс. россиян, следует из доклада (.pdf) Центрального научно-исследовательского института организации информатизации населения Минздрава России.
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