Экономика
Аналитики спрогнозировали снижение ставки ФРС СШАРИА Новости вчера в 17:45
Федеральная резервная система (ФРС), чтобы поддержать уверенный рост американской экономики, понизит на 0,25 процентного пункта базовую ставку до 2-2,25% по итогам заседания управляющих в среду, уверены опрошенные РИА Новости американские эксперты.
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Как итоги июльского заседания ФРС США могут отразиться на стоимости американской валюты
RT на русскомвчера в 07:01
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Общество
Потребительскую корзину предложили разделить на мужскую и женскую
«Мужская» корзина оказалась примерно на 14 процентов дороже «женской».
Обновлено вчера в 23:24
Политика
Путин упростил получение автомобильных номеров
Владимир Путин подписал закон, дающий россиянам возможность самостоятельно получать регистрационные номера на автомобили у изготовителей этих знаков.
Обновлено вчера в 13:37
Политика
Экс-губернатор Астраханской области Сергей Морозов вернулся на таможню
В сентябре 2017 года Морозов занял должность заместителя руководителя ФТС, а в сентябре 2018 года президент назначил его временно исполняющим обязанности губернатора Астраханской области.
Обновлено в 02:00
Шоу-бизнес
Опубликовано фото поцелуя Леди Гаги с новым бойфрендом
Американская певица Леди Гага «засветилась» перед папарацци целующейся предположительно со своим новым бойфрендом.
Обновлено вчера в 11:20
Путешествия
«Турпомощь» прокомментировала гибель десятков россиян в Анталье
Директор ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко прокомментировал сообщения о гибели россиян в Турции.
Обновлено вчера в 14:30
Политика
На Украине объяснили, почему Киеву не нужен контроль над Донбассом
Министр отметил, что украинским властям придется запретить получившим российское гражданство занимать любые государственные должности на Украине.
Обновлено в 00:26
Политика
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Бывший первый заместитель генпрокурора Украины Николай Голомша считает, что решать конфликт в Донбассе нужно «милитарным путём».
Обновлено в 01:40
Происшествия
В фитнес-клубе в Горелово произошел пожар
Обновлено в 01:31
Армия и оружие
БМД-2М получила боевой модуль «Берег»
По опубликованной ТАСС информации, БМД-2М подверглась модернизации и получила боевой модуль «Берег».
Обновлено в 02:41
Политика
Нидерланды отказались принять новые доказательства по крушению MH17
Обновлено вчера в 15:02
Экономика
Закон об ипотечных каникулах вступил в силу
В России в среду, 31 июля, вступил в силу закон об ипотечных каникулах, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 00:15
Происшествия
Полиция пришла с обысками к двум участникам акции 27 июля в Москве
Московская полиция проводит обыски по делу об организации массовых беспорядков (ч. 1 ст. 212 УК) на несанкционированной акции 27 июля.
Обновлено в 01:39
Общество
Сбежавшая от эмира Дубая жена подала на него иск в суд Лондона
Сбежавшая в Великобританию шестая жена эмира Дубая Мохаммеда бин Рашида аль-Мактума принцесса Хайя подала в суд Лондона иск на своего супруга по вопросу опеки над их совместными детьми.
Обновлено вчера в 14:08
Финансы
Украинская гривна рекордно подорожала
Украинская гривна рекордно укрепилась к доллару. По данным Нацбанка страны, во вторник, 30 июля, 1 доллар стоит 25,25 гривны.
Обновлено вчера в 23:44
Политика
Трамп пообещал разобраться с «отравлением» Навального
Журналист телеканала спросил Трампа, знает ли тот об «отправлении» российского оппозиционера.
Обновлено вчера в 20:02
Экономика
СП: зарплата главы фонда моногородов превысила городские бюджеты
Согласно материалам проверки, опубликованным в отчете СП, генеральный директор фонда получала зарплату в один миллион рублей в месяц, что превысило расходы бюджетов некоторых из моногородов.
Обновлено 29 июля в 23:32
Политика
Названы возможные сроки возвращения украинских моряков на Украину
По словам адвоката, в настоящее время уже есть письменные доказательства того, что моряки продолжат фигурировать в судебных и следственных действиях после их возвращения на Украину.
Обновлено в 02:39
Кино
Охотники становятся добычей в трейлере фильма «Охота»
Кинокомпания Universal Pictures выложила на своем ютьюб-канале трейлер фильма «Охота» («The Hunt»), премьера которого в России запланирована на 17 октября этого года.
Обновлено в 02:21
Общество
Добровольный помощник Навального рассказал, как охранял его на митингах
Кандидат в мастера спорта по вольной борьбе 23-летний Пётр Проскуркин четыре года (2015—2018) работал в команде Алексея Навального.
Обновлено в 02:14
Здоровье
В России в 2018 году от ВИЧ-инфекции умерло около 20 тысяч человек
В 2018 году от ВИЧ-инфекции умерло около 20,6 тыс. россиян, следует из доклада (.pdf) Центрального научно-исследовательского института организации информатизации населения Минздрава России.
Обновлено в 02:24
Футбол
Малком отклонил предложение «Эвертона» ради перехода в «Зенит»
Полузащитник «Барселоны» Малком отклонил предложение английского «Эвертона» ради перехода в «Зенит».
Обновлено в 03:03
Экономика
В команде Зеленского раскрыли план реформ на Украине
Заместитель главы офиса президента Украины Алексей Гончарук в интервью Bloomberg рассказал, какие экономические реформы власти планируют осуществить.
Обновлено вчера в 17:35
Шоу-бизнес
Леонардо Ди Каприо посвятил пост пожарам в Сибири
Пока российские пользователи атакуют Instagram голливудского актера с русскими корнями Леонардо Ди Каприо по поводу спасения Байкала, звезда отозвался на другое ЧП в России.
Обновлено вчера в 16:52
Общество
Россияне променяли семью на деньги
Большинство россиян (68 процентов) выразили готовность сократить время, которое они проводят с семьей, ради карьерного и зарплатного роста.
Обновлено в 02:46
Происшествия
Подозреваемый признался в убийстве девушки-блогера в Москве
Подозреваемый признался в убийстве девушки-блогера в Москве, чье тело нашли в чемодане, следует из опубликованного СК РФ видео допроса.
Обновлено в 03:20
Политика
Трамп начал окружать Белый дом четырехметровой оградой
Президент США Дональд Трамп начал строительство стены не только на американо-мексиканской границе, но и вокруг собственной резиденции в Вашингтоне - Белого дома.
Обновлено в 02:29
Происшествия
Самолет SSJ100 экстренно сел в Самаре из-за неисправности
Направляющийся из Краснодара в Тюмень самолет SSJ100 был вынужден срочно приземлиться в аэропорту Самары.
Обновлено в 01:58
Общество
Академик РАН рассказал, когда вернется лето
Заведующий кафедрой криологии Земли Тюменского индустриального университета академик РАНВладимир Мельников сообщил в беседе URA.RU, что теплая, характерная для лета погода вернется в российские регионы на смену нынешней «осенней» лишь на следующей неделе.
Обновлено в 03:10
Общество
Чеченского подростка заставили извиняться перед Кадыровым за критику
В Чечне 16-летнего подростка заставили публично извиниться за критику политики руководства, сообщает «КП – Северный Кавказ» (Ставрополь).
Обновлено вчера в 05:58
Происшествия
Более 200 гектаров леса сгорели на юге Франции, сообщили СМИ
Обновлено вчера в 15:09