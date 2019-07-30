Экономика
Аналитики спрогнозировали снижение ставки ФРС СШАРИА Новости вчера в 17:45
Федеральная резервная система (ФРС), чтобы поддержать уверенный рост американской экономики, понизит на 0,25 процентного пункта базовую ставку до 2-2,25% по итогам заседания управляющих в среду, уверены опрошенные РИА Новости американские эксперты.
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Как итоги июльского заседания ФРС США могут отразиться на стоимости американской валюты
RT на русскомвчера в 07:01
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 11:41, Ашберн
Технологии
Легальные онлайн-кинотеатры получат специальную метку
Пользователи Рунета смогут быстро отличать легальные онлайн-кинотеатры от пиратских ресурсов благодаря специальной метке, которой поисковики будут помечать легальные площадки.
Обновлено в 04:11
Футбол
Чемпион мира Шюррле перешел в «Спартак» на правах аренды
Обновлено в 10:39
Экономика
«Роснефть» купила крупнейшего независимого оператора АЗС в Петербурге
«В результате сделки по приобретению группы компаний ПТК на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области будет образована крупная розничная сеть с равномерным географическим распределением АЗС», — заявила вице-президент по развитию розничного бизнеса и внутреннего рынка «Роснефти» Аврил Конрой.
Обновлено в 10:30
Энергетика
Первый газ по «Северному потоку — 2» поступит в конце года
Обновлено в 05:19
Экономика
Apple отчиталась о падении продаж iPhone
Суммарная выручка Apple от продаж iPhone по итогам 9 месяцев финансового года снизились на 14,9%, составив $109,01 млрд по сравнению со $128,13 млрд за аналогичный период прошлого года, следует из неаудированной отчётности компании.
Обновлено в 02:41
Экономика
Элитный спецназ ФСБ уличили в перевозке денег на больничных
Сотрудники спецподразделений «Альфа» и «Вымпел» ФСБ России занимались перевозкой средств, которые банкиры передавали крышевавшим их силовикам.
Обновлено в 08:27
Авто
Представлено видео с 3000-сильным Lamborghini Huracan
На ютуб-канале «1320 Video» появился ролик с супермощным Lamborghini Huracan, который способен выдавать 3000 л.с. Тюнеры из компании Underground Racing решили доработать суперкар Lamborghini Huracan.
Обновлено в 10:18
Общество
Грузинская авиакомпания нашла способ летать в Россию вопреки запрету
Грузинская авиакомпания MyWay Airlines планирует начать полеты в Белоруссию с перспективой транзитных рейсов через Минск в Москву, сообщил коммерческий директор авиаперевозчика Игорь Апциаури.
Обновлено в 10:50
Политика
Памфилова отказалась считать ЦИК беспомощной в ситуации с Мосгордумой
Председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что не согласна с оценкой того, что ЦИК в ситуации с регистрацией кандидатов на выборах в Мосгордуму демонстрирует беспомощность, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 05:37
Общество
Россия приостановит ввоз груш и персиков из Китая
Россельхознадзор с 10 августа приостановит ввоз в Россию семечковых и косточковых культур из Китая в связи с поставками заражённой продукции.
Обновлено в 06:22
Политика
Путин направил военных тушить пожары в Сибири
Обновлено в 08:42
Армия и оружие
Столтенберг заявил, что НАТО готова к распаду ДРСМД
НАТО готовится к распаду Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) и намерена реагировать на ситуацию набором «вымеренных» мер, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.
Обновлено в 10:05
Финансы
Прибыль Сбербанка по МСФО за I полугодие выросла до 476,9 млрд рублей
Чистая прибыль Сбербанка по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за I полугодие 2019 года выросла по сравнению с показателем за аналогичный период предыдущего года на 11,6%, до 476,9 млрд рублей.
Обновлено в 03:41
Происшествия
Экс-главе Audi предъявлены обвинения по делу о дизельгейте
Бывшему гендиректору Audi Руперту Штадлеру предъявлены обвинения в мошенничестве в связи с так называемым дизельгейтом — скандалом, когда автопроизводители продавали машины, бортовые компьютеры которых занижали показатели вредности выхлопов при тестировании.
Обновлено в 08:41
Экономика
Россия заняла первое место среди стран, где выгоднее ездить на такси
Эксперты провели исследование и выяснили, что в России тем, кто проезжает в год меньше 5388 километров, в десятилетней перспективе выгоднее ездить на такси, чем на личном автомобиле.
Обновлено в 06:16
Политика
Минкультуры Украины подтвердило ликвидацию УПЦ Киевского патриархата
Министерство культуры Украины подтвердило ликвидацию неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП).
Обновлено в 08:12
Хоккей
«Нью-Джерси» подписал трёхлетний контракт с защитником Батчером
«Нью-Джерси» подписал трёхлетний контракт с защитником Уиллом Батчером. Годовая зарплата игрока составит 3,73 млн долларов.
Обновлено в 10:15
Политика
Комитет Сената проголосовал за санкции против «Северного потока — 2»
Комитет сената США по международным делам проголосовал за санкции против "Северного потока – 2", передает в среду агентство Рейтер.
Обновлено в 11:30
Гаджеты
Huawei заняла второе место на мировом рынке смартфонов
Доля Huawei на мировом рынке смартфонов (17%) по итогам второго квартала 2019 финансового года позволила компании занять второе место среди всех производителей смартфонов.
Обновлено в 03:58
Транспорт
ГИБДД впервые опубликовала карту со всеми камерами на дорогах
ГИБДД запустила на своем сайте новый интерактивный раздел, где собрана информация о средствах фиксации нарушений на дорогах, сообщила официальный представитель министерства внутренних дел Ирина Волк.
Обновлено в 03:37
Экономика
В России утвердили правила расчета прожиточного минимума пенсионеров
По словам премьер-министра, новый подход позволит защитить россиян от необоснованного снижения величины прожиточного минимума, а также позволит повысить средний уровень социальной поддержки пенсионеров.
Обновлено вчера в 12:43
Футбол
Медведев: если «Зенит» купит Малкома, его работу могут выставить в Эрмитаже
Если бразильский нападающий Малком перейдет в петербургский "Зенит", работа футболиста, возможно, будет выставлена в Эрмитаже, заявил генеральный директор клуба из Санкт-Петербурга Александр Медведев.
Обновлено в 09:31
Происшествия
На Пермском пороховом заводе произошел взрыв
Пять сотрудников Пермского порохового завода пострадали в результате взрыва во время демонтажа оборудования, сообщил в среду "Интерфаксу" гендиректор предприятия Олег Миргородский.
Обновлено в 09:16
Шоу-бизнес
Алеся Кафельникова проводит время в компании нового бойфренда
Накануне в разделе Stories Альвареса появился кадр, на котором он проводит время в компании Алеси Кафельниковой.
Обновлено в 02:33
Футбол
Фелиш: хотел бы стать новым Роналду
Португальский нападающий мадридского «Атлетико» Жоау Фелиш признался, что хотел бы быть похожим на форварда туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду.
Обновлено в 10:16
Футбол
«Спартак» заявил об отсутствии обращений о переносе матча с «Динамо»
Пресс-служба московского «Спартака» заявила РБК, что в клуб не поступали официальные документы о переносе матча четвертого тура чемпионата России с «Динамо» ни от РПЛ, ни от МВД.
Обновлено в 05:58
Политика
Зеленский раскритиковал не пускавшего к нему людей прокурора
Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Черкассы раскритиковал местного прокурора, который пускал людей на встречу с главой государства по спискам.
Обновлено в 11:17
Общество
Сбежавшая жена шейха Дубая надеется на защиту британского правосудия
Принцесса Хайя бинт аль-Хуссейн, покинувшая несколько месяцев назад своего мужа, шейха Дубая, попросила суд Лондона предоставить государственную защиту ей и ее детям.
Обновлено в 11:00