Экономика
Аналитики спрогнозировали снижение ставки ФРС СШАРИА Новости вчера в 17:45
Федеральная резервная система (ФРС), чтобы поддержать уверенный рост американской экономики, понизит на 0,25 процентного пункта базовую ставку до 2-2,25% по итогам заседания управляющих в среду, уверены опрошенные РИА Новости американские эксперты.
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Как итоги июльского заседания ФРС США могут отразиться на стоимости американской валюты
RT на русскомвчера в 07:01
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 11:26, Ашберн
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«Турпомощь» прокомментировала гибель десятков россиян в Анталье
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«Фонтанка» сообщила о обысках в главном офисе сети книжных «Буквоед»
В центральном офисе компании "Буквоед", которая управляет сетью книжных магазинов, начались обыски.
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Закон об ипотечных каникулах вступил в силу
В России в среду, 31 июля, вступил в силу закон об ипотечных каникулах, сообщает РИА "Новости".
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"Зенит" и "Барселона" достигли соглашения о трансфере бразильского нападающего каталонцев Малкома.
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По словам премьер-министра, новый подход позволит защитить россиян от необоснованного снижения величины прожиточного минимума, а также позволит повысить средний уровень социальной поддержки пенсионеров.
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По словам бывшего народного депутата Алексея Журавко, украинские военнослужащие массово увольняются из Вооруженных сил Украины.
Обновлено вчера в 22:25
Общество
Лесные пожары в Сибири ускоряют таяние арктических льдов
Охватившие Сибирь лесные пожары могут стать причиной глобальных изменений климата.
Обновлено в 08:48
Экономика
Росстат зафиксировал первую за два года дефляцию в России
Росстат в период с 23 по 29 июля впервые в 2019 году зафиксировал дефляцию - потребительские цены, по оценке статистиков, снизились за отчетную неделю на 0,1%.
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Кино
Netflix опубликовал первый трейлер «Ирландца» Мартина Скорсезе
Netflix выложил первый трейлер фильма "Ирландец", премьера которого запланирована на лето 2019 года.
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Экономика
СМИ: Бывшая стюардесса МЧС, связанная с Шойгу, заработала миллиарды на контрактах минобороны
Бывшая стюардесса МЧС Елена Шебунова заработала миллиарды на контрактах от министерства обороны России.
Обновлено в 09:33
Финансы
Сбербанк улучшил прогноз по курсу рубля
Крупнейший по размеру активов банк России — Сбербанк — улучшил прогноз по курсу рубля на 2020 год с 69 до 65 рублей за доллар.
Обновлено в 10:21
Происшествия
В Иркутской области нашли живым одного из пропавших при паводке
Один из семи пропавших без вести из-за паводка в Иркутской области найден живым, сообщил губернатор Сергей Левченко.
Обновлено в 10:38
Экономика
Элитный спецназ ФСБ уличили в перевозке денег на больничных
Сотрудники спецподразделений «Альфа» и «Вымпел» ФСБ России занимались перевозкой средств, которые банкиры передавали крышевавшим их силовикам.
Обновлено в 08:27
Музыка
Пол Маккартни признался, что забывает слова песен Beatles
Пол Маккартни признался, что иногда забывает слова песен Beatles, сообщает Mirror.
Обновлено в 10:23
Политика
Зеленский сделал бывшего портного с недвижимостью в РФ губернатором Черкасской области
По данным «Украинской правды» Шевченко родился в 1972 году в селе Деньги Черкасской области.
Обновлено в 10:13
Экономика
Россия опустилась на третье место по объему экспорта вооружений в мире
В конце июня глава Ростеха Сергей Чемезов заявил, что доля России в глобальном экспорте вооружений составила более 20%.
Обновлено в 08:57
Политика
На Украине призвали убивать всех воевавших в Донбассе
Бывший первый заместитель генпрокурора Украины Николай Голомша считает, что решать конфликт в Донбассе нужно «милитарным путём».
Обновлено в 01:40
Космос
Ракета-носитель «Союз-2.1а» с грузовым кораблем стартовала с Байконура
С космодрома Байконур стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а» с космическим грузовым кораблем «Прогресс МС-12», сообщает 31 июля пресс-служба Роскосмоса.
Обновлено в 08:32
Происшествия
У берегов Крита зафиксировано землетрясение магнитудой 5
Утром в четверг, 31 июля, вблизи острова Крит произошло землетрясение с магнитудой 5. Об этом сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Обновлено в 05:00
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Оппозиция подала три заявки на новые митинги в Москве
Обновлено в 06:35
Футбол
«Арсенал» прибыл в Баку на матч Лиги Европы с «Нефтчи»
Обновлено в 10:18
Экономика
Работающие пенсионеры получат прибавку к пенсии с 1 августа
Ежегодная корректировка пенсий работающих пенсионеров, которая начнется с 1 августа 2019 года, затронет около 14 млн граждан.
Обновлено в 03:32
Общество
Названы самые похищаемые товары в российских магазинах
Самыми похищаемыми товарами в российских магазинах оказались сыр, колбаса и кофе.
Обновлено в 07:52
Политика
Политолог сомневается, что Порошенко вернется в Украину
Ранее ГЛАС сообщал о том, что Петро Порошенко заявил о нежелании покидать Украину назло Путину.
Обновлено в 01:39
Экономика
В команде Зеленского раскрыли план реформ на Украине
Заместитель главы офиса президента Украины Алексей Гончарук в интервью Bloomberg рассказал, какие экономические реформы власти планируют осуществить.
Обновлено вчера в 17:35