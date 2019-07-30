Экономика

Переход «Яндекса» государству аналитики считают неизбежнымREGNUM 04:59

В аналитической записке, подготовленной экспертами компании, отмечается, что инициатива депутата Госдумы РФ Антона Горелкина («Единая Россия») — это элемент государственного давления на «Яндекс» накануне предстоящих переговоров, сообщает Forbes.
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с чего всё началось

Греф не поможет: аналитики предсказали переход «Яндекса» государству

«Никто не хочет, чтобы законопроект прошел, но он представляет собой инструмент, которые заставит компанию согласиться на изменения», — пишут аналитики. Переход «Яндекса» в руки государственного акционера они называют «неизбежным».
Forbes00:28

Подробнее о событии

«Яндекс» может перейти под контроль государства через два месяца

URA.Ru02:17

Греф не поможет: аналитики предсказали переход «Яндекса» государству

Forbes00:28

Аналитики предсказали переход «Яндекса» государству

БИЗНЕС Online01:37

Аналитики предсказали переход «Яндекса» государству

Накануне.Ru04:36

В Госдуме оценили шансы «Яндекса» перейти под контроль государства

Дума ТВ04:35

Эксперты назвали неизбежным переход «Яндекса» государству

РБК03:10

Переход «Яндекса» государству аналитики считают неизбежным

REGNUM04:59
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Автоматически обработано 7268 источников, обновлено в 12:23, Ашберн
Путешествия

С начала года на отдыхе в Анталье скончались десятки россиян

Только с начала этого года уже зарегистрировано несколько десятков летальных исходов наших сограждан в Анталье, восемь тяжелобольных пришлось эвакуировать в Россию с турецкого курорта с привлечением санавиации.
Обновлено в 06:32
Авто

Volkswagen Amarok подорожал в России

Обновлено в 03:48
Армия и оружие

На Украине призвали создать ракеты для удара по Москве

Обновлено в 09:53
Футбол

Карасев извинился перед «Оренбургом» за судейство в матче с «Зенитом»

Обновлено в 09:37
Общество

В пяти регионах России ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

Обновлено в 10:12
Культура

Освистанный в Германии Гергиев ответил на критику

Немецкие критики назвали выступление Гергиева разочарованием, невнятным бормотанием, его самого отстраненным, игру музыкантов размытой и неточной, и даже заявили о свисте публики в ходе концерта.
Обновлено в 07:57
Происшествия

В Сочи задержали приезжих фальшивомонетчиков

Двое жителей из Томской области подозреваются в сбыте крупной партии поддельных денежных купюр в торговых объектах города-курорта, заявили в пресс-службе краевого ГУ МВД России.
Обновлено в 11:01
Общество

У Елизаветы II нашли четыре квартиры в Москве

Королева Великобритании Елизавета II владеет элитной недвижимостью в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Обновлено в 07:40
Происшествия

Момент крушения военного самолета в Пакистане попал на видео

Очевидцы сняли на видео момент крушения военного самолета на северо-востоке Пакистана.
Обновлено в 01:40
Шоу-бизнес

Лобода смотрела концерт Rammstein из ложи Линдеманна

На концерте Rammstein, который прошел 29 июля в «Лужниках», в специальной ложе солиста группы Тилля Линдеманна находилась певица Светлана Лобода.
Обновлено в 10:05
Происшествия

В Самаре загорелись два частных дома

Два частных жилых дома загорелись на площади 700 квадратных метров в Железнодорожном районе Самары, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
Обновлено в 11:02
Футбол

«Спартак» объявил о переходе Фернандо в китайский «Бэйцзин Гоань»

Фернандо уезжает в Пекин «Спартак» и «Бэйцзин Гоань» согласовали условия перехода полузащитника Фернандо в китайский клуб.https://t.co/TrQHyS3rdp#Фернандо #Спартак pic.twitter.com/3fFwaUP48d — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) July 30, 2019 Напомним, Фернандо – воспитанник "Гремио", откуда летом 2013 года перешел в донецкий "Шахтер", а в 2015 перебрался в итальянскую "Сампдорию".
Обновлено в 06:30
Авто

Обновленный Hyundai Creta впервые засняли днем

Новый Hyundai Creta 2020 года, скорее всего, будет оснащен теми же новыми 1,5-литровыми бензиновыми и дизельными моторами, что и обновленный Hyundai Verna, и 1,0-литровым бензиновым двигателем Hyundai Venue T-GDI.
Обновлено в 08:14
Политика

Отпуск по расчету: Порошенко может не вернуться на Украину

Бегство экс-президента Незалежной Петра Порошенко очевидно, полагает украинский политолог Михаил Погребинский.
Обновлено в 07:54
Общество

В Лондоне начался процесс развода правителя Дубая со сбежавшей женой

Обновлено в 11:03
Наука

Найдена пищевая добавка от аллергии на кошек

Ученые нашли пищевую добавку, которая избавляет владельцев кошек от аллергии.
Обновлено вчера в 09:11
Экономика

Росстат назвал средний размер пенсий в России в июне 2019 года

По данным ведомства, средний размер пенсии в июне 2019 года составил 14 тысяч 168 рублей. Это на 6,2% больше, чем в июне 2018 года.
Обновлено в 10:01
Общество

В Госдуму направили предложение заблокировать BlaBlaCar

Общероссийское объединение пассажиров (ООП) предложило заблокировать на территории страны сайт поиска попутчиков BlaBlaCar за сотрудничество с нелегальными перевозчиками, пишет газета "Известия".
Обновлено вчера в 19:44
Политика

Путин внес на ратификацию в Госдуму конвенцию о Каспийском море

Президент России Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму конвенцию о правовом статусе Каспийского моря, следует из базы данных нижней палаты парламента.
Обновлено в 11:31
Футбол

«Зенит» может купить Малкома из «Барселоны» за €40 млн

Малком перешел в «Барселону» в прошлом году за €41 млн, сам трансфер получился скандальным.
Обновлено вчера в 08:25
Кино

Машков рассказал о возможном возвращении в кино

Худрук Московского театра Олега Табакова Владимир Машков рассказал, при каких условиях он вернется к съемкам в кино.
Обновлено в 01:15
Футбол

«Реал» Мадрид — «Тоттенхэм»: старт Audi Cup

В Мюнхене стартует флэш-турнир под названием Audi Cup, а наши эксперты подготовили прогноз на первый матч, в котором 30 июля «Реал» сыграет против «Тоттенхэма».
Обновлено вчера в 05:12
Политика

Кандидатов в депутаты Верховной рады закидали яйцами

Кандидатов в депутаты Верховной рады Украины Андрея Аксенова и Сергея Кошукова закидали яйцами во время пресс-конференции в Киеве о возможных фальсификациях на выборах в парламент.
Обновлено в 11:07
Здоровье

В НИИ Джанелидзе провели успешную операцию по пересадке печени

Обновлено в 08:24
Политика

Супруга певицы Жасмин объявили в международный розыск

Илана Шора, мужа известной российской певицы Жасмин, объявили в международный розыск.
Обновлено в 03:07
Наука

Протез руки, названный в честь героя «Звездных войн», наделили чувствительностью

Обновлено вчера в 03:38
Общество

Названы признаки профессионального выгорания

Эксперты НИИ медицины труда имени академика Н.Ф. Измерова назвали основные признаки, свидетельствующие о наличии у работников профессионального выгорания.
Обновлено в 05:58
Шоу-бизнес

Волочкова напивается на частной вилле в Греции

Волочкова напивается на частной вилле в Греции Балерина отправилась на заслуженный отдых.
Обновлено в 07:43
Общество

Правительство РФ утвердило список потенциально опасных пород собак

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление об утверждении списка потенциально опасных пород собак.
Обновлено в 01:35
Происшествия

В Белоруссии вынесли второй в этом году смертный приговор

В своем последнем слове в суде обвиняемый заявил, что раскаивается и просил суд не выносить ему смертный приговор.
Обновлено в 10:23
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