Финансы

Аналитики дали советы, пора ли покупать валюту к летним отпускамПРАЙМ 20:17

К летнему периоду традиционно наблюдается повышенный спрос населения на валюту из-за сезона отпусков, и это дополнительно стимулирует ослабление рубля против доллара и евро, отметил Константин Кочергин из банка "Восточный".
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Аналитики дали советы, пора ли покупать валюту к летним отпускам

ПРАЙМ20:17

Аналитики дали рекомендации, стоит ли покупать валюту к летним отпускам

Телеканал Санкт-Петербург20:48
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Общество

Гороскоп на 1 мая: Близнецам обещают бурный роман, а Козерогу пора изменить романтические пристрастия

Звезды обещают бурный роман или прибавление в семье.
Обновлено в 09:44
Политика

От россиян требовали признать Крым украинским ради заселения в отель

Конституционный суд Чехии признал законным право владельца отеля требовать от постояльцев признания Крыма украинским.
Обновлено в 19:34
Политика

Путин прокомментировал ситуацию с трубопроводом «Дружба»

По данным системы СПАРК, 100% "Нефтеперевалки" принадлежит ее гендиректору Светлане Балабай, а уставной капитал компании составляет 10 тыс. руб. Глава правительства Дмитрий Медведев 30 апреля заявил, что за прокачку некачественной нефти по "Дружбе" может грозить уголовная ответственность.
Обновлено в 15:22
Политика

МИД Абхазии рассказал, когда возможно восстановление доверия с Грузией

Говорить о возможности восстановления доверия между абхазами и грузинами можно только после подписания соглашения о неприменении силы, заявил министр иностранных дел Абхазии Даур Кове.
Обновлено в 17:37
Общество

ЕСПЧ вынес первое решение по акции «Он вам не Димон»

Обновлено в 04:47
Политика

В ходе протестов в Венесуэле пострадали 35 человек

Протесты в Венесуэле после попытки госпереворота вылились в ожесточенные столкновения с полицией, пострадали не менее 35 человек.
Обновлено в 14:23
Происшествия

Участницу конкурса «Мисс Франция» раздавил трактор

Участница конкурса красоты "Мисс Франция" Морган Роллан попала под колеса трактора и погибла. Об этом сообщает газета Le Dauphiné libéré.
Обновлено в 11:40
Общество

Трубы «Северного потока-2» начали укладывать в российских водах

Строители начали укладку газопровода «Северный поток-2» в российских территориальных водах.
Обновлено в 09:50
Футбол

«Аякс» обыграл «Тоттенхэм» в первом полуфинале Лиги чемпионов

«Аякс» вышел в полуфинал Лиги чемпионов благодаря победе в 1/4 финала над «Ювентусом» с общим счетом 3:2 по сумме двух матчей.
Обновлено в 17:08
Авто

Роналду купил самый дорогой автомобиль в мире

Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду приобрел новейший автомобиль Bugatti La Voiture Noire стоимостью €11 млн, пишет La Stampa.
Обновлено в 16:30
Политика

Кабельо: организаторы переворота в Венесуэле обманули последователей

Заговорщики полностью разбиты, организаторы госпереворота в Венесуэле обманули своих последователей, считает председатель Национального учредительного собрания страны Диосдадо Кабельо.
Обновлено в 19:44
Экономика

Продажи iPhone рухнули на 17% по итогам первого квартала

Корпорация Apple отчиталась об очередном ежеквартальном снижении выручки и прибыли, а также снижении продаж iPhone на 17%.
Обновлено в 18:49
Общество

Ярмольник обрадовался победе в судебном споре с ФСО

Обновлено в 08:12
Культура

Режиссер Павел Чухрай экстренно госпитализирован

Режиссер Павел Чухрай экстренно госпитализирован в Москве. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.
Обновлено в 19:53
Армия и оружие

США потребовали от России прекратить крупные военные действия в Сирии

Соединенные Штаты предупредили об эскалации насилия на северо-западе Сирии.
Обновлено в 14:32
Общество

Военный завод назвали причастным к победе дочери Алсу в «Голосе»

По информации издания, в голосовании участвовали около 500 человек с завода. Их собрали и попросили отправить СМС за Абрамову.
Обновлено в 12:44
Хоккей

Илья Ковальчук назначен капитаном сборной России по хоккею

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Лос-Анджелес" Илья Ковальчук назначен капитаном сборной России.
Обновлено в 10:00
Шоу-бизнес

Победивший рак певец Шура проиграл суд и потерял единственную квартиру

Эпопея с единственной московской квартирой певца Шуры (настоящее имя Александр Медведев) завершилась во вторник, 30 апреля, не в его пользу.
Обновлено в 16:10
Экология

В трех районах Сахалинской области ввели особый противопожарный режим

Обращаю внимание руководителей муниципальных образований, что особый противопожарный режим, как одна из наиболее эффективных мер по предотвращению пожаров, должен вводиться своевременно.
Обновлено в 18:16
Общество

Соведущего «Вечернего Урганта» лишили водительских прав

"Подвергнуть Хрусталева административному наказанию в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишению прав на управление транспортным средством сроком на один год и шесть месяцев", — огласила решение судья Анна Болотникова.
Обновлено в 09:54
Политика

Чичерина резко ответила на слова Макаревича о паспортах для Донбасса

Обновлено в 16:39
Кино

Джим Керри предстал в роли злодея в трейлере «Соник в кино»

Обновлено в 15:14
Армия и оружие

Россия утратила лидерство по военным расходам

Лидерами рейтинга стали США и Китай (649 и 250 млрд долларов соответственно). За ними в списке — Саудовская Аравия, Индия и Франция.
Обновлено 28 апреля в 21:22
Политика

Жена Зеленского рассказала о его планах по переговорам с Россией

Обновлено в 10:38
Здоровье

Сам себе Малышева. Приборы, которые помогут вам обследоваться на дому

Сегодня лечить себя самостоятельно стало существенно проще, есть огромное количество домашних приборов, позволяющих фактически поставить себе диагноз.
Обновлено в 17:12
Здоровье

Весеннее цветение увеличило спрос на лекарства от аллергии среди россиян

Весеннее цветение в начале апреля в России спровоцировало всплеск аллергических реакций среди россиян: продажи антигистаминных препаратов в российских аптеках в первую неделю месяца подскочили на 20% по сравнению со средним показателем с начала года и составили 2 миллиона упаковок, сообщили РИА Новости в аналитическом агентстве DSM Group.
Обновлено в 20:25
Политика

Глава МИД Кубы назвал Джона Болтона «патологическим лжецом»

Глава МИД Кубы Бруно Родригес заявил, что советник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон является «патологическим лжецом».
Обновлено в 20:42
Политика

Глава «Мираторга» призвал отказаться от хамона

Президент холдинга "Мираторг" Виктор Линник в интервью Forbes прокомментировал идею Национальной мясной ассоциации о запрете на ввоз в Россию частными лицами мясо-молочной продукции из-за рубежа.
Обновлено в 09:11
Политика

Центр выдачи паспортов РФ жителям ЛНР открылся в Ростовской области

В среду, 24 апреля, президент России Владимир Путин своим указом упростил процедуру предоставления российского гражданства жителям ДНР и ЛНР.
Обновлено вчера в 07:54
Общество

Восточный обход: когда запустят и пойдет ли через Академгородок

По данным Сибуправтодора, завершить строительство первого этапа Восточного обхода Новосибирска планируется в 2021 году.
Обновлено в 17:05
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