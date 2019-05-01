Финансы
Аналитики дали советы, пора ли покупать валюту к летним отпускамПРАЙМ 20:17
К летнему периоду традиционно наблюдается повышенный спрос населения на валюту из-за сезона отпусков, и это дополнительно стимулирует ослабление рубля против доллара и евро, отметил Константин Кочергин из банка "Восточный".
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Аналитики дали рекомендации, стоит ли покупать валюту к летним отпускам
Телеканал Санкт-Петербург20:48
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Общество
Гороскоп на 1 мая: Близнецам обещают бурный роман, а Козерогу пора изменить романтические пристрастия
Звезды обещают бурный роман или прибавление в семье.
Обновлено в 09:44
Политика
От россиян требовали признать Крым украинским ради заселения в отель
Конституционный суд Чехии признал законным право владельца отеля требовать от постояльцев признания Крыма украинским.
Обновлено в 19:34
Политика
Путин прокомментировал ситуацию с трубопроводом «Дружба»
По данным системы СПАРК, 100% "Нефтеперевалки" принадлежит ее гендиректору Светлане Балабай, а уставной капитал компании составляет 10 тыс. руб. Глава правительства Дмитрий Медведев 30 апреля заявил, что за прокачку некачественной нефти по "Дружбе" может грозить уголовная ответственность.
Обновлено в 15:22
Политика
МИД Абхазии рассказал, когда возможно восстановление доверия с Грузией
Говорить о возможности восстановления доверия между абхазами и грузинами можно только после подписания соглашения о неприменении силы, заявил министр иностранных дел Абхазии Даур Кове.
Обновлено в 17:37
Общество
ЕСПЧ вынес первое решение по акции «Он вам не Димон»
Обновлено в 04:47
Политика
В ходе протестов в Венесуэле пострадали 35 человек
Протесты в Венесуэле после попытки госпереворота вылились в ожесточенные столкновения с полицией, пострадали не менее 35 человек.
Обновлено в 14:23
Происшествия
Участницу конкурса «Мисс Франция» раздавил трактор
Участница конкурса красоты "Мисс Франция" Морган Роллан попала под колеса трактора и погибла. Об этом сообщает газета Le Dauphiné libéré.
Обновлено в 11:40
Общество
Трубы «Северного потока-2» начали укладывать в российских водах
Строители начали укладку газопровода «Северный поток-2» в российских территориальных водах.
Обновлено в 09:50
Футбол
«Аякс» обыграл «Тоттенхэм» в первом полуфинале Лиги чемпионов
«Аякс» вышел в полуфинал Лиги чемпионов благодаря победе в 1/4 финала над «Ювентусом» с общим счетом 3:2 по сумме двух матчей.
Обновлено в 17:08
Авто
Роналду купил самый дорогой автомобиль в мире
Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду приобрел новейший автомобиль Bugatti La Voiture Noire стоимостью €11 млн, пишет La Stampa.
Обновлено в 16:30
Политика
Кабельо: организаторы переворота в Венесуэле обманули последователей
Заговорщики полностью разбиты, организаторы госпереворота в Венесуэле обманули своих последователей, считает председатель Национального учредительного собрания страны Диосдадо Кабельо.
Обновлено в 19:44
Экономика
Продажи iPhone рухнули на 17% по итогам первого квартала
Корпорация Apple отчиталась об очередном ежеквартальном снижении выручки и прибыли, а также снижении продаж iPhone на 17%.
Обновлено в 18:49
Общество
Ярмольник обрадовался победе в судебном споре с ФСО
Обновлено в 08:12
Культура
Режиссер Павел Чухрай экстренно госпитализирован
Режиссер Павел Чухрай экстренно госпитализирован в Москве. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.
Обновлено в 19:53
Армия и оружие
США потребовали от России прекратить крупные военные действия в Сирии
Соединенные Штаты предупредили об эскалации насилия на северо-западе Сирии.
Обновлено в 14:32
Общество
Военный завод назвали причастным к победе дочери Алсу в «Голосе»
По информации издания, в голосовании участвовали около 500 человек с завода. Их собрали и попросили отправить СМС за Абрамову.
Обновлено в 12:44
Хоккей
Илья Ковальчук назначен капитаном сборной России по хоккею
Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Лос-Анджелес" Илья Ковальчук назначен капитаном сборной России.
Обновлено в 10:00
Шоу-бизнес
Победивший рак певец Шура проиграл суд и потерял единственную квартиру
Эпопея с единственной московской квартирой певца Шуры (настоящее имя Александр Медведев) завершилась во вторник, 30 апреля, не в его пользу.
Обновлено в 16:10
Экология
В трех районах Сахалинской области ввели особый противопожарный режим
Обращаю внимание руководителей муниципальных образований, что особый противопожарный режим, как одна из наиболее эффективных мер по предотвращению пожаров, должен вводиться своевременно.
Обновлено в 18:16
Общество
Соведущего «Вечернего Урганта» лишили водительских прав
"Подвергнуть Хрусталева административному наказанию в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишению прав на управление транспортным средством сроком на один год и шесть месяцев", — огласила решение судья Анна Болотникова.
Обновлено в 09:54
Кино
Джим Керри предстал в роли злодея в трейлере «Соник в кино»
Обновлено в 15:14
Армия и оружие
Россия утратила лидерство по военным расходам
Лидерами рейтинга стали США и Китай (649 и 250 млрд долларов соответственно). За ними в списке — Саудовская Аравия, Индия и Франция.
Обновлено 28 апреля в 21:22
Здоровье
Сам себе Малышева. Приборы, которые помогут вам обследоваться на дому
Сегодня лечить себя самостоятельно стало существенно проще, есть огромное количество домашних приборов, позволяющих фактически поставить себе диагноз.
Обновлено в 17:12
Здоровье
Весеннее цветение увеличило спрос на лекарства от аллергии среди россиян
Весеннее цветение в начале апреля в России спровоцировало всплеск аллергических реакций среди россиян: продажи антигистаминных препаратов в российских аптеках в первую неделю месяца подскочили на 20% по сравнению со средним показателем с начала года и составили 2 миллиона упаковок, сообщили РИА Новости в аналитическом агентстве DSM Group.
Обновлено в 20:25
Политика
Глава МИД Кубы назвал Джона Болтона «патологическим лжецом»
Глава МИД Кубы Бруно Родригес заявил, что советник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон является «патологическим лжецом».
Обновлено в 20:42
Политика
Глава «Мираторга» призвал отказаться от хамона
Президент холдинга "Мираторг" Виктор Линник в интервью Forbes прокомментировал идею Национальной мясной ассоциации о запрете на ввоз в Россию частными лицами мясо-молочной продукции из-за рубежа.
Обновлено в 09:11
Политика
Центр выдачи паспортов РФ жителям ЛНР открылся в Ростовской области
В среду, 24 апреля, президент России Владимир Путин своим указом упростил процедуру предоставления российского гражданства жителям ДНР и ЛНР.
Обновлено вчера в 07:54
Общество
Восточный обход: когда запустят и пойдет ли через Академгородок
По данным Сибуправтодора, завершить строительство первого этапа Восточного обхода Новосибирска планируется в 2021 году.
Обновлено в 17:05