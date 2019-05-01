Финансы
Аналитики рассказали о перспективах курса рубля на летоИзвестия вчера в 23:21
Рубль может незначительно ослабнуть к лету из-за спроса на валюту отпускников и угрозы новых санкций. Об этом «РИА Новости» рассказали аналитики. Отмечается, что к сезону отпусков традиционно растет спрос на валюту и это может оказать давление на рубль.
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Аналитики дали рекомендации, стоит ли покупать валюту к летним отпускам
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