Аналитики рассказали о перспективах курса рубля на летоИзвестия вчера в 23:21

Рубль может незначительно ослабнуть к лету из-за спроса на валюту отпускников и угрозы новых санкций. Об этом «РИА Новости» рассказали аналитики. Отмечается, что к сезону отпусков традиционно растет спрос на валюту и это может оказать давление на рубль.

Аналитики рассказали о перспективах курса рубля на лето

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