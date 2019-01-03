Курс доллара по итогам 2019 года составит 66-69 рублей, ожидает главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович. Основным негативным фактором влияния на национальную валюту останется риск дальнейшей реализации и усиления западных санкций, отмечает он.

с чего всё началось

Курс российской валюты в 2019 году может вплотную приблизиться к 70 рублям за доллар и даже на какое-то время перешагнуть через этот рубеж, считают аналитики. Важнейшим фактором для самочувствия рубля неизбежно будет санкционная угроза.

Аналитики рассказали о курсе рубля в 2019 году

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