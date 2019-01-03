Финансы
Курс российской валюты в 2019 году может вплотную приблизиться к 70 рублям за доллар и даже на какое-то время перешагнуть через этот рубеж, считают аналитики. Важнейшим фактором для самочувствия рубля неизбежно будет санкционная угроза.
Российская газетавчера в 05:08
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с чего всё началось
Курс доллара по итогам 2019 года составит 66-69 рублей, ожидает главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович. Основным негативным фактором влияния на национальную валюту останется риск дальнейшей реализации и усиления западных санкций, отмечает он.Российская газетавчера в 05:08
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Финансы
Индекс РТС превысил 1100 пунктов впервые за две с половиной недели
Один из основных российских фондовых индикаторов, индекс РТС, вырос выше 1100 пунктов впервые с 19 декабря, свидетельствуют данные биржевых торгов.
Обновлено в 02:59
Финансы
Стало известно, сколько Украина выплатит МВФ в 2019 году
Киев выплатит МВФ более 1,8 миллиарда долларов в 2019 году, сообщает издание "Украинские Новости".
Обновлено в 07:39
Финансы
С января в России поднимут ставки по ипотеке
Средняя ставка в январе приблизится к 10,5—11%. Подорожание ипотеки может создать риски для рынка недвижимости.
Обновлено в 06:22
Финансы
В России изменился тариф страховых взносов в ПФР
Тариф страховых взносов в Пенсионный фонд России (ПФР) понижен до 22 процентов. Соответствующий закон вступил в силу 1 января 2019 года.
Обновлено вчера в 12:45
Финансы
Золотовалютные резервы НБ Белоруссии незначительно сократились в 18г
Белоруссия, которой в этом году предстоит выплатить кредиторам $3,6 миллиарда рассчитывает сохранить резервы на уровне $7,1 миллиарда на начало будущего года.
Обновлено в 02:04
Финансы
Сбербанк опротестует штраф Нацбанка Украины
Сбербанк намерен опротестовать в суде решение Нацбанка Украины (НБУ) о штрафовании местной «дочки» кредитной организации якобы за отмывание средств, сообщает пресс-служба банка.
Обновлено вчера в 05:15
Финансы
Томские юрлица и предприниматели задолжали 8,2 млрд руб налогов
Из названной суммы задолженность налогоплательщиков юридических лиц и индивидуальных предпринимателей составляет 8,2 миллиарда рублей, при этом задолженность без должников-банкротов — 4,9 миллиарда рублей.
Обновлено 02 января в 21:00
Финансы
Bank of America не исключает роста курса евро к доллару на 5-9%
Курс евро к доллару может по итогам текущего года вырасти на 5-9%, пишет валютный стратег Bank of America Анастасиос Вамвакидис.
Обновлено вчера в 06:51
Финансы
Доллар затаился, а евро грустит: курс валют в Молдове на четверг
Евро подешевеет к молдавскому "льву" на пять банов и будет стоить 19,5679 лея.
Обновлено 02 января в 15:08
Финансы
Бельгийцы не обменяли на евро миллиарды франков
Бельгия перешла с бельгийских франков на евро с января 2002 года.
Обновлено 01 января в 09:00
Финансы
Первая биржевая сессия в Токио открылась снижением индексов
Ключевой индекс Nikkei, отражающий колебания курсов акций 225 ведущих компаний страны, за первые 15 минут операций (к 03:15 мск) 4 января опустился на 3,56% по сравнению с закрытием 28 декабря, до отметки 19 301,28 пункта.
Обновлено вчера в 20:32
Финансы
Цена золота выросла выше 1300 долларов за унцию
Стоимость преодолела порог в 1300 долларов за тройскую унцию на фоне усиления спроса на защитные активы.
Обновлено в 05:46
Финансы
Китайский ЦБ принял решение снизить нормы резервирования для банков
Народный банк Китая (НБК, Центробанк страны) принял решение об очередном снижении нормативов резервных требований для банков, рассчитывая поддержать таким образом рост объемов кредитования.
Обновлено в 05:23
Финансы
Доллар дешевеет к евро и иене, но растет к фунту
Курс доллара к иене опустился в четверг до 107,59 иены против 108,88 иены накануне, курс евро к иене - до 122,38 иены против 123,55 иены по итогам предыдущей сессии.
Обновлено вчера в 05:15
Финансы
Каким окажется 2019 год для российской национальной валюты? - экономисты
В 2019 году против рубля будут играть сразу несколько фундаментальных обстоятельств: санкции, которые стали основным фактором влияния на российскую валюту и возобновление операций ЦБ в рамках бюджетного правила.
Обновлено в 08:42