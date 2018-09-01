Российские аналитики рассказали о предполагаемых изменениях курса рубля в сентябре. Биржевая динамика отечественной валюты будет сдержанной, так как в наступившем месяце новых санкций к РФ не ожидается.

Аналитики рассказали, что ожидает рубль в сентябре

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