Экономика
Аналитики предупредили о падении цен на сталь и уголь к 2023 году
Аналитики предупредили о падении цен на сталь и уголь к 2023 годуВедомости01:29
Аналитики ожидают, что к 2023 г. загрузка сталелитейных мощностей в мире сократится с текущих 76 до 72%, а цена на горячекатаный прокат российских производителей на экспорте упадет ниже средней цены этого года в $550 за тонну и достигнет $350–400 за тонну.
Ведомости01:29
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Энергетика
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Экономика
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Экономика
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Экономика
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Финансы
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Финансы
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Обновлено вчера в 17:51
Экономика
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Экономика
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