Эксперты вашингтонского некоммерческого аналитического Центра двухпартийной политики предупредили США о риске дефолта в сентябре, пишет РБК. По данным аналитиков, это возможно из-за более низкого, чем ожидалось, притока налогов.

Аналитики предупредили США о риске дефолта в сентябре

Политика Путин напомнил о невыполненных Обамой договоренностях по Украине Во всяком случае, могу так сказать, что наши договоренности, которые были достигнуты в этом телефонном разговоре, с американской стороны не были исполнены.

Авто АвтоВАЗ представил обновленный Lada Largus АвтоВАЗ представил обновленный универсал Lada Largus.

Политика Антонов: США должны поддержать усилия России по борьбе с прославлением нацизма Дипломат напомнил, что Россия ежегодно представляет в ООН резолюции против прославления нацизма, однако США и Украина продолжают голосовать против них.

Общество В правительство Якутии пришли сотрудники ФСБ Сотрудники ФСБ проводят оперативные мероприятия в кабинете у первого заместителя председателя правительства региона Алексея Колодезникова и в министерстве транспорта региона, сообщила пресс-служба ведомства.

Политика Путин выступил против введения санкций в отношении Грузии Госдума не будет отзывать свое заявление по Грузии после слов президента РФ Владимира Путина об отсутствии намерений вводить санкции, документ дает право правительству разрабатывать ответные меры при необходимости, сказал РИА "Новости" глава комитета ГД по делам СНГ Леонид Калашников.

Экономика Forbes составил рейтинг самых богатых депутатов и чиновников в России Депутат заксобрания Владимирской области Павел Антов, чей доход составил в 2018 году 9,97 млрд рублей, занял первое место в рейтинге 100 богатейших госслужащих и депутатов России, который во вторник опубликован на сайте российского издания Forbes.

Политика В Генпрокуратуре России рассказали о сотрудничестве с Украиной Генпрокуратура России на постоянной основе взаимодействует с главным надзорным ведомством Украины по вопросам выдачи и оказания правовой помощи по уголовным делам.

Происшествия Суд арестовал почти €122 млн на банковских счетах экс-министра Абызова Басманный суд Москвы наложил арест на €121,7 млн, находящихся на банковских счетах бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова, обвиняемого в мошенничестве.

Политика Трамп поздравил Мицотакиса с назначением на должность премьера Греции Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис провёл во вторник вечером телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, сообщило Афинское агентство новостей АМНА.

Происшествия Саакашвили подрался с оппонентами и сломал руку пенсионерке Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили сломал руку пожилой жительнице Одессы. Об этом сообщает портал Odessit.ua.

Политика «Коммерсантъ» узнал о возможном возобновлении авиасообщения с Грузией Минтранс предварительно оценил потери российских авиакомпаний от приостановки авиасообщения с Грузией в 3 млрд руб. Правительство пообещала российским авиакомпаниям компенсации, их механизм сейчас прорабатывается, отмечал вице-премьер Максим Акимов.

Авто В Сети продают «Запорожец» на базе Porsche за 3,2 млн рублей За уникальный «гибрид», созданный в белорусской мастерской известного кастомайзера Юрия Шифа Shif Customs, просят 3,2 млн рублей.

Кино Мэрилин Мэнсон сыграет в сериале «Противостояние» по Стивену Кингу Певец и мастер эпатажа Мэрилин Мэнсон сообщил своим поклонникам о том, что он примкнул к актерскому составу сериала "Противостояние" канала CBS, передает портал Звуки.

Общество Госдума упростила правила подтверждения инвалидности Госдума во вторник, 9 июля, приняла правительственный закон, в соответствии с которым люди с инвалидностью освобождаются от необходимости подтверждать ее на бумажном носителе.

Армия и оружие Адмирал США заявил, что в Венесуэле находятся сотни российских военных Глава Южного командования вооруженных сил США адмирал Крейг Фоллер считает, что в Венесуэле находятся сотни российских военнослужащих и военных подрядчиков.

Происшествия В Перу произошел разлив нефти из-за атаки на трубопровод Неизвестные повредили самый длинный в Перу нефтепровод Norperuano, из-за чего произошел разлив сырья.

Общество Экс-сотрудница Госдепа попалась на сговоре с разведкой Китая В США суд столичного округа Колумбия приговорил экс-сотрудницу американского Госдепа Кэндис-Мари Клейборн к 40 месяцам тюрьмы из-за сговора с китайской разведкой.

Здоровье В Красноярском крае снизилась активность клещей Всего с начала сезона в Красноярском крае зарегистрировано 15215 случаев присасывания клещей, в том числе 2984 случая среди детей.

Политика Климкин назвал три условия «противодействия» России Глава МИД Украины Павел Климкин назвал три условия, при которых Киев, по его мнению, может "противодействовать" России.