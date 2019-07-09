Эксперты вашингтонского некоммерческого аналитического Центра двухпартийной политики предупредили США о риске дефолта в сентябре, пишет РБК. По данным аналитиков, это возможно из-за более низкого, чем ожидалось, притока налогов.

Аналитики предупредили США о риске дефолта в сентябре

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