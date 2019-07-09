Экономика

Аналитики предупредили США о риске дефолта в начале осениПолит.ру вчера в 02:29

Американский Центр двухпартийной политики (ВРС) подготовил доклад, в котором говорится, что Соединенные Штаты могут уже в начале осени оказаться под угрозой дефолта из-за чрезмерно низких налоговых поступлений, передает Bloomberg.
Читать в источнике
Обсудить

Подробнее о событии

Дефолт — дело тонкое

Известия01:00

Лидер республиканцев в Сенате Конгресса США исключил возможность дефолта

ТАССвчера в 15:13

Эксперт прокомментировал информацию о риске дефолта в США

RT на русскомвчера в 10:59

Экономисты оценили вероятность скорого дефолта США

URA.Ruвчера в 05:57

Американские эксперты предупредили США о риске дефолта в сентябре

РБК08 июля в 23:44

Время истекает: названы предпосылки скорого дефолта в США

РЕН ТВ08 июля в 23:03

Эксперты прогнозируют дефолт в США в сентябре 2019 года

Life.ru08 июля в 21:25
Показать все источники
Автоматически обработано 7313 источников, обновлено в 01:32, Вашингтон
Музыка

Украина запретила выступавшим в России детям участвовать в Евровидении

Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) запретила принимать участие в музыкальном конкурсе «Детское Евровидение» юным конкурсантам, которые выступали в России после 1 января 2014 года.
Обновлено в 00:12
Авто

В Сети продают «Запорожец» на базе Porsche за 3,2 млн рублей

За уникальный «гибрид», созданный в белорусской мастерской известного кастомайзера Юрия Шифа Shif Customs, просят 3,2 млн рублей.
Обновлено вчера в 21:32
Авто

Появились первые фото обновленного Lada Largus

Первые экземпляры обновленного Lada Largus уже начали сходить с конвейера B0 еще в конце февраля 2019 года, а вот Cross-модификацию начyут производить в течении недели.
Обновлено 08 июля в 04:03
Политика

Жители Грузии оценили решение Путина по санкциям

Пользователи грузинского сегмента соцсетей бурно отреагировали на заявление президента России Владимира Путина о том, что он не поддерживает идею ввести санкции в отношении Тбилиси.
Обновлено вчера в 12:42
Происшествия

Пять человек госпитализированы после ДТП с двумя автобусами в Улан-Удэ

Обновлено вчера в 23:48
Здоровье

Медики назвали самый полезный фрукт летнего сезона

Обновлено вчера в 12:31
Армия и оружие

В Германии потребовали сноса памятника погибшим в бою под Прохоровкой

Ведущий редактор исторического раздела немецкой газеты Die Welt Свен Феликс Келлерхофф призвал снести памятник Победы на Прохоровском поле, возведенный в память о погибших в танковом сражении в этом месте в июле 1943 года.
Обновлено вчера в 22:21
Общество

На севере Хабаровского края введён режим ЧС из-за паводка

На севере Хабаровского края, в Охотском районе, введён режим ЧС в связи с подтоплением дороги, ведущей в аэропорт Охотска, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено вчера в 23:24
Футбол

Пентек продолжит выступать за «Милан» под 9-м номером

Мой новый игровой номер — 9, — написал игрок в Instagram Отметим, в «Милане» под 9-м номером выступали такие футболисты, как Марко ван Бастен, Филиппо Индзаги, Роберто Баджо, Патрик Клюйверт, Фернандо Торрес.
Обновлено вчера в 18:27
Происшествия

Суд арестовал около €122 млн на счетах экс-министра Абызова

Басманный суд Москвы наложил арест на €121,7 млн (8,7 млрд рублей), находящихся на банковских счетах экс-министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова.
Обновлено вчера в 21:03
Кино

Умер актер из «Людей в черном» Рип Торн

Американский актер Рип Торн, сыгравший агента Зед в фильме «Люди в черном», скончался на 89-м году жизни.
Обновлено в 01:00
Общество

Более 400 пилотов отстранили в России от полетов

Вследствие различных нарушений за год отстранено от полетов 425 пилотов, прекращена деятельность двух авиационных учебных центров.
Обновлено вчера в 15:28
Политика

Трамп назвал «дурацким» раскритиковавшего его британского посла

Президент США Дональд Трамп назвал "дурацким" посла Великобритании в США Кима Дэррока, который в направленных в Лондон секретных телеграммах нелестно высказывался об администрации американского президента.
Обновлено вчера в 08:55
Происшествия

Врачи рассказали о состоянии жестоко избитой девочки из Ингушетии

Врачи НИИ неотложной детской хирургии и травматологии рассказали о состоянии избитой в Ингушетии 7-летней девочки, состояние которой ранее оценивалось как тяжелое.
Обновлено 07 июля в 03:43
Происшествия

Сотрудники ФСБ проводят обыски у первого вице-премьера Якутии

Сотрудники ФСБ проводят обыски в кабинете первого вице-премьера Якутии Алексея Колодезникова.
Обновлено вчера в 22:30
Политика

Президент Грузии обратилась к российским властям

Президент Грузии Саломе Зурабишвили обратилась к властям России, сообщает "Sputnik.Грузия".
Обновлено вчера в 07:43
Политика

Кадыров назвал оскорбившего Путина грузинского журналиста мразью

Обновлено 08 июля в 17:29
Происшествия

Саакашвили подрался с оппонентами и сломал руку пенсионерке

По информации портала, политик попытался устроить в здании суда беспорядки, во время которых он ударил пенсионерку и сломал ей руку.
Обновлено вчера в 21:14
Финансы

Курс валют на сегодня: доллар вырос

Сегодня, 9 июля, курс валют говорит о том, что доллар и евро немного выросли в отношении рубля.
Обновлено вчера в 00:30
Авто

Aston Martin показал спорткар DBS GT Zagato

К 100-летнему юбилею ателье Zagato специалисты компании Aston Martin разработали лимитированную серию модели DBS GT Zagato.
Обновлено вчера в 23:12
Происшествия

Жертвами паводков в Иркутской области стали уже 24 человека

Ещё девять человек числятся пропавшими без вести. Ранее МЧС сообщило, что от наводнения пострадали 107 населённых пунктов в регионе.
Обновлено вчера в 11:03
Наука

Ученые рассказали о новом способе похудения для полных людей

Американские исследователи нашли новый способ, как худеть по-другому.
Обновлено в 00:27
Происшествия

Девушка упала под поезд метро на станции «Тверская» из-за телефона

Обновлено вчера в 15:53
Экономика

Медведев ликвидировал госпрограмму развития пенсионной системы

Премьер-министр России Дмитрий Медведев исключил неутвержденную программу развития пенсионной системы из перечня госпрограмм, соответствующий документ опубликован 9 июля на официальном интернет-портале правовой информации.
Обновлено в 00:52
Общество

Главный диетолог столицы рассказала о самых полезных летних ягодах

Обновлено вчера в 01:59
Общество

Олег Кожемяко все, что нажил в квартире, оставил Валерию Лимаренко

Напомним, Олег Кожемяко покинул Сахалин в сентябре прошлого года и променял область на Приморский край.
Обновлено вчера в 22:20
Общество

«Киевская площадь» тиражирует проект гастроквартала «Депо»

Идея гастрономического квартала «Депо» принадлежит Владиславу Юсупову, двоюродному брату совладельца «Киевской площади» Года Нисанова, рассказал последний в интервью РБК.
Обновлено в 01:01
Культура

Обменянные на Скрипаля разведчики впервые дали интервью

Разведчики Елена Вавилова и Андрей Безруков, которых в 2010 году обменяли на Сергея Скрипаля, дали эксклюзивное интервью Андрею Малахову на телеканале «Россия 1».
Обновлено вчера в 13:58
Транспорт

В России могут появиться квадратные светофоры и турбоперекрестки

Обновлено вчера в 19:16
Шоу-бизнес

Николай Басков обратился к поклонникам после смерти отца

30 июня умер отец Николая Баскова Виктор, после чего исполнитель не выходил на связь с фанатами в соцсетях.
Обновлено вчера в 11:43
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное