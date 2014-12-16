Финансы

Аналитики предсказали второе подряд снижение ключевой ставки ЦБРБК 00:00

О возможности второго подряд снижения ставки — на опорном заседании в июне ЦБ снизил ее на 25 б.п. — в начале месяца заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.
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с чего всё началось

Аналитики предсказали второе подряд снижение ключевой ставки ЦБ

Совет директоров ЦБ на заседании в пятницу, 26 июля, снизит ключевую ставку на 25 базисных пунктов, с 7,5 до 7,25% — экономисты абсолютно уверены в этом, свидетельствует консенсус-прогноз Bloomberg (такого мнения придерживаются все 32 аналитика, опрошенных агентством).
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