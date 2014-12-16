Финансы

Аналитики прогнозируют снижение ключевой ставки Банком РоссииЭкономика сегодня 04:07

Главный аналитик Промсвязьбанка Денис Попов уверен, что основной индикатор денежно-кредитной политики потеряет 0,25 п. п. вместо ожидавшейся половины процентного пункта и составит 7,25 % Директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максим Тимошенко пояснил, что динамика годовой инфляции не располагает к резкому снижению ставки.
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Экономисты ждут снижения ключевой ставки ЦБ

Deita.ruвчера в 20:00

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Опять 25: аналитики ждут нового снижения ключевой ставки

Банки.рувчера в 17:00

Аналитик: ЦБ РФ понизит ставку, но даст «осторожный комментарий»

Росбалтвчера в 10:38

Проценты хорошо пошли

Российская газета22 июля в 11:54
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Происшествия

Фигурант дела об убийстве спецназовца арестован в Армении

В Армении арестовали фигуранта дела об убийстве бывшего спецназовца ГРУ Никиты Белянкина. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 04:31
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Посольство в КНДР проинформировано о задержанном российском судне

Посольство России в КНДР проинформировано о ситуации с российским рыболовецким судном, которое было задержано северокорейскими пограничниками в ночь на 17 июля.
Обновлено вчера в 21:42
Происшествия

Навальный сообщил о своем задержании

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Происшествия

СК возбудил дело против сотрудника МЧС после пожара в лагере «Холдоми»

Следователи возбудили против начальника надзорного отдела по Солнечному муниципальному району хабаровского главка МЧС Эдуарда Новгородцева уголовное дело из-за пожара в лагере "Холдоми".
Обновлено в 04:24
Армия и оружие

Истребители Южной Кореи выстрелили по самолетам России

Бомбардировщики ВКС России дважды нарушили воздушное пространство Южной Кореи в районе Японского моря.
Обновлено вчера в 00:12
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Усик посвятил стихотворение погибшему Дадашеву

Обновлено вчера в 22:18
Авто

Kia представила новый глобальный кроссовер Kia Seltos

Сегодня состоялся официальный дебют глобальной версии кроссовера Kia Seltos, которая будет продаваться в РФ.
Обновлено вчера в 12:02
Политика

Кличко прокомментировал начатое против него расследование

Ранее интернет-издание "Страна.ua" со ссылкой на источник в Киевской мэрии сообщило, что Госбюро расследований вызвало Кличко в пятницу на допрос по делу о земельных махинациях.
Обновлено в 03:06
Общество

В Москву придет резкое похолодание

В начале следующей недели в Москве резко похолодает.
Обновлено вчера в 09:22
Общество

Росприроднадзор: России грозит «экологический Чернобыль»

В России существует угроза глобальной экологической катастрофы, которая может быть сравнима с аварией на Чернобыльской АЭС.
Обновлено в 00:23
Армия и оружие

Генерал Минобороны вынудил спецназовца отказаться от слов про стрельбу по протестующим

Опорочил честь семьи, страны и командиров На записи интервьюер тихим голосом сначала расспрашивает о том, где учился Епифанцев, затем около 45 минут спорит с ним, заявляя, что по документам Минобороны в вашей воинской части такого опроса не проводилось .
Обновлено вчера в 10:06
Экономика

Минфин предложил повысить таможенный сбор за ввоз товаров из-за рубежа

Минфин предложил со следующего года вдвое увеличить таможенный сбор при ввозе товаров из-за рубежа для личного пользования, следует из текста проекта постановления правительства.
Обновлено в 03:10
Музыка

Гитарист «Кино» ответил группе Metallica

Гитарист и один из основателей группы «Кино» Юрий Каспарян исполнил на концерте проекта «Симфоническое кино» композицию Enter Sandman американской группы Metallica.
Обновлено в 04:30
Происшествия

Жительницу Ленобласти заподозрили в избиении ребенка кухонным молотком

По данным следствия, мать оставила девочку на попечение этой женщины, а та 22 июля, будучи в состоянии алкогольного опьянения, избила ребенка предположительно молотком для отбивания мяса, в том числе по голове.
Обновлено в 03:42
Экономика

ExxonMobil попросила власти упростить ей работу на российском шельфе

В ведомстве пояснили, что единственной целью законопроекта является «конкретизация полномочий правительства на определение случаев и порядка привлечения судов под иностранным флагом для осуществления видов деятельности, перечисленных в п. 1 ст. 4 КТМ, при невозможности по тем или иным причинам выполнения указанных работ судами под российским флагом».
Обновлено вчера в 19:49
Происшествия

Для бывшего замдиректора ФСИН запросили наказание

Обновлено вчера в 18:39
Политика

Зеленский переназначил советника из команды Порошенко

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Руслана Демченко на должность советника главы государства.
Обновлено в 03:26
Финансы

Рубль в начале торгов укрепился к доллару и евро

Со своей стороны, заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова пока оставляет без изменений прогноз по курсу доллара в 62,5-63,4 рубля, а по курсу евро понижает оценку до 70-71 рубля.
Обновлено в 04:21
Экономика

Россияне стали экономить на стиральном порошке

Больше всего россияне стали экономить на кондиционерах для белья.
Обновлено в 04:17
Общество

Правительство разрешит вырубку леса на Байкале для БАМ и Транссиба

Обновлено в 02:11
Футбол

Трезеге, которого сватали в «Зенит», перешел в «Астон Виллу»

Полузащитник Махмуд Хассан Трезеге, интерес к которому проявлял «Зенит», продолжит карьеру в Англии.
Обновлено в 04:18
Политика

Борис Джонсон станет премьером Великобритании

Со среды, с 24 июля, Джонсон сменит Терезу Мэй на посту премьер-министра Великобритании.
Обновлено вчера в 07:17
Общество

Назван снимающий усталость продукт

Начальник управления государственной инспекции по качеству питания Нина Зайцева рассказала о продуктах, которые снимают усталость.
Обновлено вчера в 21:40
Шоу-бизнес

Директор театра «Ленком» рассказал о состоянии Инны Чуриковой

Обновлено в 04:18
Политика

В команде Зеленского рассказали о размене Крыма на Донбасс

Ранее бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что новая власть может признать Крым российским в обмен на разрешение ситуации в Донецке и Луганске.
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Политика

В Латвии жестко раскритиковали главу МВД за посещение концерта Лепса

После встречи с премьер-министром Латвии Кришьянисом Кариньшом министр юстиции страны Янис Борданс выступил с резкой критикой в адрес главы латышского министерства внутренних дел Сандиса Гиргенса из-за того, что тот был замечен на концерте российского музыканта Григория Лепса, передает Jauns.lv.
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Происшествия

В спасении экипажа «Лошарика» нашли нарушение закона

Издание «Коммерсант» пишет, что экипаж попавшего в аварию в Баренцевом море глубоководного аппарата АС-31 «Лошарик» мог спастись в полном составе, но решил действовать согласно принятому в ВМФ «Руководству в борьбе за живучесть».
Обновлено вчера в 03:03
Общество

Синоптики предупредили россиян о затяжных дождях с градом

Дожди накроют также Белгородскую, Курскую, Тульскую области и Северный Кавказ.
Обновлено в 01:44
Общество

Baza: «Роснефть» потратила 1,3 млн евро на дизайнерскую одежду

Нефтяная компания «Роснефть» за несколько лет потратила 1,3 миллиона евро на одежду от итальянского дизайнера Роберто Джиромбелли для своих сотрудников.
Обновлено в 04:39
Политика

Боровой попросил политического убежища в США

Бывший председатель «Партии экономической свободы» Константин Боровой попросил политического убежища в Соединенных Штатах.
Обновлено вчера в 09:16
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