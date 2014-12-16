Финансы
Аналитики прогнозируют снижение ключевой ставки Банком РоссииЭкономика сегодня 04:07
Главный аналитик Промсвязьбанка Денис Попов уверен, что основной индикатор денежно-кредитной политики потеряет 0,25 п. п. вместо ожидавшейся половины процентного пункта и составит 7,25 % Директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максим Тимошенко пояснил, что динамика годовой инфляции не располагает к резкому снижению ставки.
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Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 05:07, Вашингтон
Происшествия
Фигурант дела об убийстве спецназовца арестован в Армении
В Армении арестовали фигуранта дела об убийстве бывшего спецназовца ГРУ Никиты Белянкина. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Происшествия
Посольство в КНДР проинформировано о задержанном российском судне
Посольство России в КНДР проинформировано о ситуации с российским рыболовецким судном, которое было задержано северокорейскими пограничниками в ночь на 17 июля.
Обновлено вчера в 21:42
Происшествия
Навальный сообщил о своем задержании
Обновлено в 03:58
Происшествия
СК возбудил дело против сотрудника МЧС после пожара в лагере «Холдоми»
Следователи возбудили против начальника надзорного отдела по Солнечному муниципальному району хабаровского главка МЧС Эдуарда Новгородцева уголовное дело из-за пожара в лагере "Холдоми".
Обновлено в 04:24
Армия и оружие
Истребители Южной Кореи выстрелили по самолетам России
Бомбардировщики ВКС России дважды нарушили воздушное пространство Южной Кореи в районе Японского моря.
Обновлено вчера в 00:12
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Усик посвятил стихотворение погибшему Дадашеву
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Авто
Kia представила новый глобальный кроссовер Kia Seltos
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Политика
Кличко прокомментировал начатое против него расследование
Ранее интернет-издание "Страна.ua" со ссылкой на источник в Киевской мэрии сообщило, что Госбюро расследований вызвало Кличко в пятницу на допрос по делу о земельных махинациях.
Обновлено в 03:06
Общество
В Москву придет резкое похолодание
В начале следующей недели в Москве резко похолодает.
Обновлено вчера в 09:22
Общество
Росприроднадзор: России грозит «экологический Чернобыль»
В России существует угроза глобальной экологической катастрофы, которая может быть сравнима с аварией на Чернобыльской АЭС.
Обновлено в 00:23
Армия и оружие
Генерал Минобороны вынудил спецназовца отказаться от слов про стрельбу по протестующим
Опорочил честь семьи, страны и командиров На записи интервьюер тихим голосом сначала расспрашивает о том, где учился Епифанцев, затем около 45 минут спорит с ним, заявляя, что по документам Минобороны в вашей воинской части такого опроса не проводилось .
Обновлено вчера в 10:06
Экономика
Минфин предложил повысить таможенный сбор за ввоз товаров из-за рубежа
Минфин предложил со следующего года вдвое увеличить таможенный сбор при ввозе товаров из-за рубежа для личного пользования, следует из текста проекта постановления правительства.
Обновлено в 03:10
Музыка
Гитарист «Кино» ответил группе Metallica
Гитарист и один из основателей группы «Кино» Юрий Каспарян исполнил на концерте проекта «Симфоническое кино» композицию Enter Sandman американской группы Metallica.
Обновлено в 04:30
Происшествия
Жительницу Ленобласти заподозрили в избиении ребенка кухонным молотком
По данным следствия, мать оставила девочку на попечение этой женщины, а та 22 июля, будучи в состоянии алкогольного опьянения, избила ребенка предположительно молотком для отбивания мяса, в том числе по голове.
Обновлено в 03:42
Экономика
ExxonMobil попросила власти упростить ей работу на российском шельфе
В ведомстве пояснили, что единственной целью законопроекта является «конкретизация полномочий правительства на определение случаев и порядка привлечения судов под иностранным флагом для осуществления видов деятельности, перечисленных в п. 1 ст. 4 КТМ, при невозможности по тем или иным причинам выполнения указанных работ судами под российским флагом».
Обновлено вчера в 19:49
Происшествия
Для бывшего замдиректора ФСИН запросили наказание
Обновлено вчера в 18:39
Политика
Зеленский переназначил советника из команды Порошенко
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Руслана Демченко на должность советника главы государства.
Обновлено в 03:26
Финансы
Рубль в начале торгов укрепился к доллару и евро
Со своей стороны, заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова пока оставляет без изменений прогноз по курсу доллара в 62,5-63,4 рубля, а по курсу евро понижает оценку до 70-71 рубля.
Обновлено в 04:21
Экономика
Россияне стали экономить на стиральном порошке
Больше всего россияне стали экономить на кондиционерах для белья.
Обновлено в 04:17
Футбол
Трезеге, которого сватали в «Зенит», перешел в «Астон Виллу»
Полузащитник Махмуд Хассан Трезеге, интерес к которому проявлял «Зенит», продолжит карьеру в Англии.
Обновлено в 04:18
Политика
Борис Джонсон станет премьером Великобритании
Со среды, с 24 июля, Джонсон сменит Терезу Мэй на посту премьер-министра Великобритании.
Обновлено вчера в 07:17
Общество
Назван снимающий усталость продукт
Начальник управления государственной инспекции по качеству питания Нина Зайцева рассказала о продуктах, которые снимают усталость.
Обновлено вчера в 21:40
Политика
В команде Зеленского рассказали о размене Крыма на Донбасс
Ранее бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что новая власть может признать Крым российским в обмен на разрешение ситуации в Донецке и Луганске.
Обновлено в 03:20
Политика
В Латвии жестко раскритиковали главу МВД за посещение концерта Лепса
После встречи с премьер-министром Латвии Кришьянисом Кариньшом министр юстиции страны Янис Борданс выступил с резкой критикой в адрес главы латышского министерства внутренних дел Сандиса Гиргенса из-за того, что тот был замечен на концерте российского музыканта Григория Лепса, передает Jauns.lv.
Обновлено в 05:00
Происшествия
В спасении экипажа «Лошарика» нашли нарушение закона
Издание «Коммерсант» пишет, что экипаж попавшего в аварию в Баренцевом море глубоководного аппарата АС-31 «Лошарик» мог спастись в полном составе, но решил действовать согласно принятому в ВМФ «Руководству в борьбе за живучесть».
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Общество
Синоптики предупредили россиян о затяжных дождях с градом
Дожди накроют также Белгородскую, Курскую, Тульскую области и Северный Кавказ.
Обновлено в 01:44
Общество
Baza: «Роснефть» потратила 1,3 млн евро на дизайнерскую одежду
Нефтяная компания «Роснефть» за несколько лет потратила 1,3 миллиона евро на одежду от итальянского дизайнера Роберто Джиромбелли для своих сотрудников.
Обновлено в 04:39
Политика
Боровой попросил политического убежища в США
Бывший председатель «Партии экономической свободы» Константин Боровой попросил политического убежища в Соединенных Штатах.
Обновлено вчера в 09:16