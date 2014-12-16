Совет директоров ЦБ на заседании в пятницу, 26 июля, снизит ключевую ставку на 25 базисных пунктов, с 7,5 до 7,25% — экономисты абсолютно уверены в этом, свидетельствует консенсус-прогноз Bloomberg (такого мнения придерживаются все 32 аналитика, опрошенных агентством).

с чего всё началось

Председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявляла о возможности повторного снижения ключевой ставки еще в начале июля 2019 года. Решение о предыдущем снижении на 25 базисных пунктов было принято на опорном заседании в июне.

Общество Гидрометцентр предупредил о снеге в выходные В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании на территории всей Европейской части России.

Шоу-бизнес Рианна опубликовала фото своей маленькой копии Американская певица и актриса Рианна опубликовала фотографию девочки, которая удивительно на неё похожа.

Происшествия За Шишкана вступились Газзаев и еще 40 друзей За обвиняемого вступились в общей сложности около 40 человек, передает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на одного из адвокатов Шишканова Дарью Евменину.

Общество Власти Приангарья ответили на заявление «о втором Чернобыле» Как уже сообщало ИА REGNUM, местом экологической катастрофы глава РосприроднадзораСветлана Радионова назвала территорию рядом с заводом «Усольехимпром» (город Усолье-Сибирское, Иркутская область).

Единоборства В США умер российский боксер Максим Дадашев Российский боксер Максим Дадашев, получивший серьезные травмы в ходе поединка против Субриэля Матиаса, скончался, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

Кино Умер голландский актер Рутгер Хауэр Звезда фильма "Бегущий по лезвию" (Blade Runner) Рутгер Хауэр скончался у себя дома в Нидерландах после непродолжительной болезни, сообщает Variety.

Финансы Банки резко увеличили запасы валюты Рост запасов валютной ликвидности произошел, несмотря на внушительный отток валютных средств со счетов юрлиц в размере $8 млрд.

Политика Главой МИД Британии стал экс-министр по Brexit Новым главой внешнеполитического ведомства Британии стал бывший глава министерства по вопросам Brexit Доминик Рааб.

Музыка Умер трехкратный обладатель «Грэмми» Арт Невилл Умер трехкратный обладатель "Грэмми" Арт Невилл Знаменитому музыканту был 81 год.

Армия и оружие Северный флот продолжает испытания новейших подводных лодок «Личный состав Северного флота обеспечивает проведение программ испытаний новейших кораблей - в том числе стратегического ракетоносца проекта "Борей-А" "Князь Владимир" и атомного подводного ракетного крейсера проекта "Ясень-М" "Казань"», - рассказал командующий флотом вице-адмирал Александр Моисеев .

Политика На Украине предложили расширить санкции против России Торговые ограничения Экономические отношения России и Украины ухудшились в 2015 году, когда Киев принял постановление об отмене зоны свободной торговли в рамках СНГ и ввел эмбарго на ряд российских товаров.

Политика Тиль Швайгер высмеял нового министра обороны Германии коллажем с Шойгу Популярный немецкий актер Тиль Швайгер высмеял нового министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

Общество В МВД предложили приравнять анаболики к наркотикам В МВД предложили включить анаболики в перечень сильнодействующих наркотических средств.

Общество Госдума может запретить использование Email без идентификации Сенаторы Совета Федерации РФ внесли в Госдуму законопроект, который ограничивает использование электронной почты только для идентифицированных пользователей.

Происшествия В порту Кубани задержали судно с 14 гражданами Украины на борту На борту задержанного в порту Кубани судна находились 14 граждан Украины, троих уже отправили домой, сообщила инспектор Международной федерации транспортных рабочих (ITF) в России Ольга Ананьина.

Авто Китай начал экспортировать подержанные автомобили в Россию По данным аналитического агентства «Автостат», в России в первые пять месяцев 2019 г. было продано около 31 тыс. подержанных китайских автомобилей, что на 2,6% больше, чем с января по май 2018 года.

Происшествия Шестуна госпитализируют в психиатрическую больницу из-за голодовки Бывшего главу Серпуховского района Московской области Александра Шестуна госпитализируют в психиатрическую больницу имени Алексеева, сообщает 24 июля «МК».

Политика В конгрессе США начались слушания с участием экс-спецпрокурора Мюллера В американском конгрессе начались слушания с участием бывшего спецпрокурора США Роберта Мюллера, который два года расследовал предположения о "российском вмешательстве" в выборы в США и в итоге не нашел свидетельств сговора между президентом Дональдом Трампом и Россией.

Экономика Госдума повысила НДС на пальмовое масло до 20% Госдума в третьем чтении проголосовала за отмену льготной ставки НДС для пальмового масла и повышении ее до 20%.

Политика Появились кадры с выступлений Вакарчука перед российскими олигархами «Уважаемые друзья, публикую ссылку на выступление морального авторитета нации Вакарчука, который в сентябре 2015 года, когда украинские воины погибали на востоке страны, веселил на Лазурном побережье в Монако московских гостей на мероприятии у одного из российских водочных олигархов», — написал Портнов.

Шоу-бизнес Айза Анохина купила сумку за 2 миллиона рублей Роскошный аксессуар обошелся Анохиной в почти 2 миллиона рублей. «Счастливее я от этого не стала, но гештальт закрыла»,— поделилась певица.

Политика Путин раскритиковал работу иркутского губернатора после наводнения Владимир Путин в среду раскритиковал губернатора Иркутской области Сергея Левченко за то, что он не сразу стал лично руководить ликвидацией наводнения в области.

Здоровье Врачи напомнили о риске заразиться гепатитом в салонах красоты В салонах красоты во время маникюра, пирсинга и татуажа есть риск заражения гепатитами В и С. Об этом агентству городских новостей «Москва» рассказала главный внештатный специалист по инфекционным болезням столичного департамента здравоохранения Светлана Сметанина в преддверии Всемирного дня по борьбе с гепатитом 28 июля.

Космос В ближайшие часы около Земли пролетят два больших астероида В любом случае волноваться не стоит: NASA не причислило этот астероид к опасным, так как его шансы на столкновение с Землей слишком ничтожны.

Происшествия Взрывчатка оказалась «шоколадом» Другая экспертиза установила, что биологические следы на липких лентах разных типов, использованных при изготовлении взрывного устройства в квартире на Товарищеском проспекте, принадлежали Дилмураду Муидинову и Азамжону Махмудову.

Здоровье На развитие здравоохранения Мурманская область получила 300 млн На развитие здравоохранения Мурманская область получила 300 млн рублей из федерального бюджета.

Футбол «Торино» заинтересовался Ригони Полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони может перейти в «Торино», сообщает Tuttosport.