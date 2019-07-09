Финансы

Аналитики предсказали США дефолт в сентябреРоссийская газета 21:33

Аналитики предсказали США дефолт в сентябре Аналитики из Вашингтона предрекли США скорый дефолт. Это может произойти уже в сентябре из-за низких налоговых поступлений. Согласно докладу Центра двухпартийной политики, федеральное правительство больше не сможет платить по счетам полностью и в срок.
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Повышение госдолга или дефолт — в США близится окончание финансового года

Красная весна21:50

Аналитики предсказали США дефолт в сентябре

Российская газета21:33

Аналитики предрекли США скорый дефолт

Известия20:56

Эксперты прогнозируют дефолт в США в сентябре 2019 года

Life.ru21:25

Аналитики предрекли США скорый дефолт

РЕН ТВ20:11

Эксперты предрекают дефолт в США в сентябре

ТАСС19:55
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Общество

Зарплаты грузчиков в Шереметьево подняли в пять раз

Московский аэропорт Шереметьево повысил зарплату сотрудникам практически в пять раз. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на источники.
Обновлено в 04:16
Технологии

Экраноплан «Чайка» сможет базироваться на воде, берегах и аэродромах

Экраноплан "Чайка", спроектированный в России, может стать универсальной транспортной системой, базирующейся как на воде, так и на берегах с небольшим уклоном и даже на аэродромах, сообщил РИА Новости председатель совета директоров ЦКБ по судам на подводных крыльях имени Алексеева Георгий Анцев.
Обновлено в 21:05
Экономика

Названы главные способы похищения средств с банковских счетов россиян

Почти в каждом третьем случае граждане лишаются средств на счетах из-за собственной беспечности.
Обновлено в 17:37
Происшествия

Муж сотрудницы банка из Башкирии проиграл украденные 20 млн рублей

Муж кассира, задержанной по подозрению в хищении более 20 млн руб. в банке в Башкирии, заявил, что проиграл украденное в азартных играх, сообщил «РИА Новости» источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 20:41
Политика

В охваченном протестами Тбилиси начались столкновения

Обновлено в 14:43
Игры

Синдел появится в Mortal Kombat 11

В список бойцов, планируемых к добавлению в игру Mortal Kombat 11, имеется небезызвестная «девушка-молния» по имени Синдел, которая покорила сердца многих геймеров по предыдущим частям культового файтинга.
Обновлено в 12:31
Политика

Раскрыты огромные убытки Грузии из-за санкций Москвы

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко заявил, что из-за российских санкций Грузия потеряет около $1 млрд, сообщают "Известия".
Обновлено в 21:32
Наука

Замороженный во льду полторы тысячи лет организм вернулся к жизни

Как только температура падает, растение резко теряет влагу, и лёд не может травмировать его.
Обновлено в 14:58
Происшествия

Житель Курска отсудил у Минфина 2 млн рублей за пропавший клад

Обновлено в 21:41
Политика

Зеленский рассказал о будущем русского языка в Донбассе

В будущем жителям Донбасса могут позволить официально использовать русский язык для ведения документооборота, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Обновлено в 19:07
Здоровье

Онколог опроверг пользу грибов при лечении рака

Ранее диетолог, кандидат медицинских наук Елена Ливанцова, заявила, что грибы обладают противоопухолевым эффектом и положительно влияют на работу сердечно-сосудистой и нервной системы.
Обновлено в 08:47
Политика

Оскорбившего президента РФ грузинского ведущего отстранили от работы

Грузинский журналист и телеведущий Георгий Габуния решением саморегулирующей комиссии телекомпании "Рустави 2" отстранен от работы на два месяца.
Обновлено в 12:40
Политика

Депутат РФ из космоса смотрела на гибель людей в Донбассе

Серова добавила, что видела, как в Донбассе от бомб и снарядов, летевших с места дислокации Вооруженных сил Украины, умирали безоружные люди.
Обновлено в 08:36
Происшествия

Кузнецова признала «трудности» с избитой в Ингушетии девочкой

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова рассказала журналистам о состоянии семилетней девочки Айши, избитой до полусмерти в Ингушетии.
Обновлено вчера в 11:49
Армия и оружие

Потенциал Су-57 высоко оценили в Германии

Немецкое издание Stern в своем материале пишет, что Россия откроет для себя новые возможности с истребителем пятого поколения Су-57, которому был посвящен материал.
Обновлено вчера в 11:15
Происшествия

20-летняя российская гандболистка погибла в Польше

Игрок сборной России по пляжному гандболу Екатерина Королева погибла в Польше.
Обновлено в 07:58
Политика

«Рустави 2» отказался увольнять обругавшего Путина журналиста

Руководство грузинского телеканала «Рустави-2» не будет увольнять журналиста Георгия Габунию, который оскорбил президента России Владимира Путина в прямом эфире.
Обновлено в 16:57
Политика

В Екатеринбурге у корпуса УрФУ перед приездом Путина сняли асфальт

Возле учебного корпуса установили многоуровневые цветочные клумбы, асфальт сняли и теперь рабочие кладут новый, дороги тщательно моют.
Обновлено в 12:16
Футбол

Неймар вернется в «Пари Сен-Жермен» 15 июля

Неймар да Силва Сантос, отец футболиста Неймара, заявил, что его сын вернется в расположение "Пари Сен-Жермен" 15 июля.
Обновлено в 16:36
Общество

Психолог назвал причины развития анорексии

Одним из факторов развития анорексии является эмоциональная неустойчивость, считает заведующий отделением психо-терапевтической помощи и социальной реабилитации психиатрической клинической больницы №1 имени Алексеева Никита Чернов.
Обновлено в 20:23
Общество

«Остров мечты» откроется уже осенью

Прогуляться по "Острову мечты" можно будет уже в конце года — строительство крупнейшего в Европе крытого парка развлечений близится к финишу.
Обновлено в 14:19
Общество

В Вашингтоне затопило Белый дом и метро

Обновлено в 17:57
Происшествия

Сына Михаила Музраева обвиняют в неповиновении сотрудникам ФСБ

Обновлено в 12:50
Политика

Порошенко пообещал дать по морде недовольным украинцам

Бывший президент Украины Петр Порошенко возмутился тем, что на его встречах с избирателями в рамках предвыборной кампании партии "Европейская солидарность" некоторые люди кричат "Ганьба !" ("Позор !"), и пригрозил недовольным физической расправой.
Обновлено в 10:54
Армия и оружие

«Элик» научит РЛС узнавать самолеты и корабли

Обновлено в 17:59
Экономика

«Ведомости» узнали о планах властей почти вдвое поднять акцизы на вино

В правительстве разработали законопроект, согласно которому с 2020 года в России должны повыситься ставки акцизов на вино.
Обновлено в 17:34
Армия и оружие

В Донбассе украинский военный расстрелял свою подчиненную

В Донбассе начальник отделения кадров одной из частей ВСУ расстрелял свою подчиненную за шпионаж в пользу ЛНР.
Обновлено в 20:00
Общество

Пиратские сайты предложили удалять целиком

Правообладатели хотят получить еще больше возможностей блокировать пиратские ресурсы без обращения в суд.
Обновлено в 17:14
Авто

Появились первые изображения рестайлингового Lada Largus

В сети появились первые изображения обновлённого Lada Largus от российского АвтоВАЗа. Об этом сообщает «Российская газета».
Обновлено в 04:57
Политика

Объединяются Челябинская, Свердловская области и Башкортостан

Свои подписи под документом оставили главы Свердловской и Челябинской областей Евгений Куйвашев и Алексей Текслер и и.о. заместителя премьер-министра Башкортостана Раиф Абдразимов.
Обновлено в 14:22
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