Энергетика
Аналитики повысили прогноз цен на нефть в 2019 годуВедомости вчера в 09:46
Аналитики 12 инвестбанков, опрошенных The Wall Street Journal в марте, повысили прогноз цен на нефть Brent. Согласно их консенсус-прогнозу, ее средняя цена в этом году составит чуть более $68 за баррель. Во время предыдущего опроса в феврале прогноз был равен $67.
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