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Политика Кадыров отреагировал на слова оскорбившего Путина грузинского ведущего Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на выходку грузинского телеведущего Георгия Габунии, который нецензурно оскорбил Владимира Путина в эфире телеканала "Рустави 2".

Политика Российские туристы передумали ехать в Грузию Туристы из России стали массово отказываться от брони в отелях Грузии после скандала на грузинском телевидении, где ведущий обматерил Владимира Путина.

Общество В Роструде назвали причины для отказа работнику в отпуске В Федеральной службе по труду и занятости (Роструд) сообщили, когда работодатель имеет право отказать сотруднику в отпуске, пишет «Российская газета».

Политика Украинского вице-премьера не пустили на саммит Украина-ЕС Вице-премьера Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванну Климпуш-Цинцадзе не пустили на проходящий в Киеве саммит Украина-ЕС.

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Происшествия 66% россиян сочли обычной практикой подбрасывание полицией наркотиков Подбрасывание полицейскими наркотиков и фальсификация дел против неугодных — обычная практика в сегодняшней России, считают 66% опрошенных.

Политика Зеленский предложил Путину провести переговоры по Крыму в Минске Президент Украины Владимир Зеленский предложил российскому лидеру Владимиру Путину провести в Минске переговоры и обсудить Крым и ситуацию в Донбассе.

Происшествия 20-летняя российская гандболистка погибла в Польше Игрок сборной России по пляжному гандболу Екатерина Королева погибла в Польше.

Общество Правительство озаботилось принудительным изъятием жилья у россиян Правительство направило в Госдуму поправки к проекту закона о механизмах планировки территорий, включающие в себя возможность изъятия у граждан недвижимости по инициативе муниципалитетов.

Происшествия Сына экс-главы волгоградского СК обвиняют в неповиновении ФСБ Против сына бывшего главы волгоградского следственного комитете возбуждено дело за неповиновение сотрудникам ФСБ.

Политика Зеленский назвал условие снятия экономической блокады Донбасса В Киеве завершился саммит Украина - ЕС под председательством нового президента страны Владимира Зеленского, а также глав Европейского совета и Европейской комиссии Дональда Туска и Жан-Клода Юнкера.

Политика Порошенко пообещал дать по морде недовольным украинцам Бывший президент Украины Петр Порошенко возмутился тем, что на его встречах с избирателями в рамках предвыборной кампании партии "Европейская солидарность" некоторые люди кричат "Ганьба !" ("Позор !"), и пригрозил недовольным физической расправой.

Футбол Неймар сообщил спортивному директору ПСЖ о желании покинуть клуб Нападающий ПСЖ Неймар сообщил новому спортивному директору клуба Леонардо, что хочет покинуть клуб.

Происшествия Кузнецова сообщила о состоянии избитой в Ингушетии девочки Позитивных прогнозов после диагностики избитой девочки из Ингушетии нет, заявила уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова.

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Армия и оружие Показан БРК «Бал», «пересаженный» с белорусского шасси на «КамАЗ» Сообщается о том, что на международном военно-морском салоне в Санкт-Петербурге (10-14 июля) будет представлен комплекс обнаружения воздушных (надводных) целей «Монолит-Б» и пусковая установка с противокорабельными ракетами на шасси в виде "КамАЗа".

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Игры Показали 13 минут геймплея Control IGN опубликовала гемплейное видео Control. В ролике показали вступление и обучение.

Общество В Шереметьево рассказали о зарплатах грузчиков Ранее газета "Ведомости" написала, что "Шереметьево хэндлинг" (занимается обработкой багажа) повысила зарплату грузчикам и другим сотрудникам с 45 тыс. до 200-210 тыс. рублей, чтобы решить проблему с коллапсом в обработке багажа, одна из причин которого - нехватка персонала.