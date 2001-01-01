Экономика
Аналитики понизили оценки множества акций. Это насторожило инвесторовРБК вчера в 09:21
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Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 01:07, Вашингтон
Политика
Кадыров отреагировал на слова оскорбившего Путина грузинского ведущего
Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на выходку грузинского телеведущего Георгия Габунии, который нецензурно оскорбил Владимира Путина в эфире телеканала "Рустави 2".
Обновлено вчера в 14:29
Политика
Малахов обратился к Зеленскому после отмены телемоста
Обновлено вчера в 17:27
Политика
Российские туристы передумали ехать в Грузию
Туристы из России стали массово отказываться от брони в отелях Грузии после скандала на грузинском телевидении, где ведущий обматерил Владимира Путина.
Обновлено вчера в 15:48
Общество
В Роструде назвали причины для отказа работнику в отпуске
В Федеральной службе по труду и занятости (Роструд) сообщили, когда работодатель имеет право отказать сотруднику в отпуске, пишет «Российская газета».
Обновлено в 00:19
Армия и оружие
Огненный ад: «Змей Горыныч» сжёг позиции ВСУ под Донецком
Обновлено вчера в 17:01
Происшествия
Муж сбежавшей кассирши проиграл украденные миллионы рублей
Обновлено вчера в 16:10
Политика
Украинского вице-премьера не пустили на саммит Украина-ЕС
Вице-премьера Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванну Климпуш-Цинцадзе не пустили на проходящий в Киеве саммит Украина-ЕС.
Обновлено вчера в 13:40
Политика
В Татарстане суд прекратил дело о «явном неуважении» к «Единой России»
Сармановский райсуд Татарстана прекратил производство об административном правонарушении за критику власти местным жителем Максимом Семиным.
Обновлено вчера в 04:51
Армия и оружие
В Донбассе украинский военный расстрелял свою подчиненную
В Донбассе начальник отделения кадров одной из частей ВСУ расстрелял свою подчиненную за шпионаж в пользу ЛНР.
Обновлено вчера в 20:00
Происшествия
66% россиян сочли обычной практикой подбрасывание полицией наркотиков
Подбрасывание полицейскими наркотиков и фальсификация дел против неугодных — обычная практика в сегодняшней России, считают 66% опрошенных.
Обновлено в 00:00
Кино
Оператор «Стражей Галактики 2» присоединился к «Отряду самоубийц»
Стало известно, что Генри Брэхам выступит оператором на съёмках продолжения «Отряда самоубийц».
Обновлено вчера в 10:00
Политика
Зеленский предложил Путину провести переговоры по Крыму в Минске
Президент Украины Владимир Зеленский предложил российскому лидеру Владимиру Путину провести в Минске переговоры и обсудить Крым и ситуацию в Донбассе.
Обновлено вчера в 05:47
Происшествия
20-летняя российская гандболистка погибла в Польше
Игрок сборной России по пляжному гандболу Екатерина Королева погибла в Польше.
Обновлено вчера в 07:58
Шоу-бизнес
Лолита рассказала о своих эмоциях после гастролей в Донецке и Луганске
Популярная певица Лолита Милявская выступила с концертами в Донецке и Луганске.
Обновлено в 00:27
Происшествия
В Петербурге обнаружили 168 тонн поддельного алкоголя и 15 тонн спирта
Обновлено вчера в 23:15
Общество
Правительство озаботилось принудительным изъятием жилья у россиян
Правительство направило в Госдуму поправки к проекту закона о механизмах планировки территорий, включающие в себя возможность изъятия у граждан недвижимости по инициативе муниципалитетов.
Обновлено вчера в 13:24
Происшествия
Сына экс-главы волгоградского СК обвиняют в неповиновении ФСБ
Против сына бывшего главы волгоградского следственного комитете возбуждено дело за неповиновение сотрудникам ФСБ.
Обновлено вчера в 15:38
Политика
Зеленский назвал условие снятия экономической блокады Донбасса
В Киеве завершился саммит Украина - ЕС под председательством нового президента страны Владимира Зеленского, а также глав Европейского совета и Европейской комиссии Дональда Туска и Жан-Клода Юнкера.
Обновлено вчера в 14:34
Политика
Порошенко пообещал дать по морде недовольным украинцам
Бывший президент Украины Петр Порошенко возмутился тем, что на его встречах с избирателями в рамках предвыборной кампании партии "Европейская солидарность" некоторые люди кричат "Ганьба !" ("Позор !"), и пригрозил недовольным физической расправой.
Обновлено вчера в 10:54
Наука
Быстрое укорочение теломер сократило жизнь
Обновлено вчера в 12:26
Шоу-бизнес
Иван Краско хотел уйти в монастырь
Обновлено вчера в 13:00
Футбол
Неймар сообщил спортивному директору ПСЖ о желании покинуть клуб
Нападающий ПСЖ Неймар сообщил новому спортивному директору клуба Леонардо, что хочет покинуть клуб.
Обновлено в 00:44
Гаджеты
Huami готовит умные часы Amazfit GTR с автономностью 24 дня
Обновлено в 00:15
Происшествия
Кузнецова сообщила о состоянии избитой в Ингушетии девочки
Позитивных прогнозов после диагностики избитой девочки из Ингушетии нет, заявила уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова.
Обновлено 07 июля в 08:45
Экономика
Стали известны главные способы похищения денег со счетов россиян
Главной причиной потери денег с банковских счетов стала беспечность граждан, сообщают "Известия" со ссылкой на доклад Центробанка.
Обновлено в 00:56
Армия и оружие
Показан БРК «Бал», «пересаженный» с белорусского шасси на «КамАЗ»
Сообщается о том, что на международном военно-морском салоне в Санкт-Петербурге (10-14 июля) будет представлен комплекс обнаружения воздушных (надводных) целей «Монолит-Б» и пусковая установка с противокорабельными ракетами на шасси в виде "КамАЗа".
Обновлено вчера в 23:32
Авто
Renault обновила Duster первого поколения
Что касается технических данных, то обновленный Renault Duster также будет комплектоваться 1,5-литровыми бензиновым и дизельным моторами, пару которым составит 5-скоростная МКПП или 6-ступенчатая АКПП.
Обновлено 07 июля в 06:27
Игры
Показали 13 минут геймплея Control
IGN опубликовала гемплейное видео Control. В ролике показали вступление и обучение.
Обновлено вчера в 15:56
Общество
В Шереметьево рассказали о зарплатах грузчиков
Ранее газета "Ведомости" написала, что "Шереметьево хэндлинг" (занимается обработкой багажа) повысила зарплату грузчикам и другим сотрудникам с 45 тыс. до 200-210 тыс. рублей, чтобы решить проблему с коллапсом в обработке багажа, одна из причин которого - нехватка персонала.
Обновлено вчера в 07:10
Политика
Глава администрации Гонконга оценила законопроект об экстрадиции
Глава администрации Гонконга Кэрри Лам заявила, что законопроект об экстрадиции, который вызвал волну протестов, «мёртв», сообщает CNBC.
Обновлено в 00:09