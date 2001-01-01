Экономика
Аналитики понизили оценки множества акций. Это насторожило инвесторовРБК вчера в 09:21
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Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 02:36, Вашингтон
Политика
В Екатеринбурге ждут Владимира Путина
Сегодня Владимир Путин посетит международную выставку Иннопром, Глобальный саммит производства и пообщается со студентами Уральского федерального университета.
Обновлено в 02:07
Происшествия
Муж сбежавшей кассирши проиграл украденные миллионы рублей
Обновлено вчера в 16:10
Здоровье
Российским больницам запретили покупать импортные подгузники
Инициаторы нововведения говорят о том, что аналоги этих изделий производятся в достаточном объеме как минимум двумя российскими компаниями.
Обновлено в 01:29
Экономика
Правительство предложило значительно повысить акциз на вино
Правительство предложило повысить с 2020 ставки акцизов на тихие вина с 18 до 31 рубля за литр, на игристые вина - с 36 до 40 рублей за литр.
Обновлено в 01:24
Политика
Кадыров предложил наказать оскорбившего Путина грузинского ведущего
Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале отреагировал на слова грузинского телеведущего Георгия Габунии, который в прямом эфире обругал матом президента России Владимира Путина.
Обновлено вчера в 14:50
Политика
2020 год в России объявлен Годом памяти и славы
Interfax-Russia.ru - Год памяти и славы пройдет в 2020 году в России в целях сохранения исторической памяти и в честь 75-летия Победы в Великой отечественной войне.
Обновлено вчера в 10:40
Политика
Назван состав нового правительства Греции
Официальный представитель победившей на парламентских выборах партии «Новая демократия» Стелиос Пецас озвучил состав нового правительства Греции.
Обновлено вчера в 12:50
Общество
Роскачество выявило следы антибиотиков в бургерах
Роскачество провело спецпроект по исследованию бургеров и обнаружило в них следы антибиотиков, однако их количество было незначительным и не превышало установленные техрегламентом нормы.
Обновлено в 01:12
Транспорт
В Екатеринбурге в день визита Путина забастовали маршруточники
По его данным, с визитом президента РФ Владимира Путина, который в Екатеринбурге ожидается сегодня, забастовка никак не связана.
Обновлено в 01:18
Авто
Пикап Nissan Navara подвергли технической модернизации
В Европе стартовали продажи модернизированного пикапа Nissan Navara.
Обновлено вчера в 11:26
Общество
В Роструде уточнили причины для отказа работнику в отпуске
Как сообщает «Российская газета», положенный в текущем году отпуск могут перенести на следующий год (с согласия работника), если предоставление отпуска может негативно сказаться на ходе работы предприятия.
Обновлено вчера в 22:18
Интернет
Instagram анонсировал новые функции для борьбы с травлей в интернете
Социальная сеть Instagram анонсировала введение ряда новых функций, направленных на борьбу с травлей в интернете, следует из официального заявления компании.
Обновлено в 01:08
Общество
Росконтроль назвал самую полезную и дешевую негазированную воду
Эксперты Росконтроля проверили бутилированную негазированную воду семи известных марок, среди которых: «ВкусВилл», «Святой источник», Vittel, «Сенежская», «Волжанка», «Архыз» и «Волна Байкала», и назвали самую полезную и дешевую из них.
Обновлено в 02:19
Авто
«Внедорожник» Suzuki Ertiga Cross появится в продаже в августе
Новинка появится в продаже уже в августе текущего года.
Обновлено в 00:49
Экономика
Два депутата думы Зауралья вошли в топ Forbes самых богатых госслужащих и парламентариев
Обновлено в 02:29
Экономика
Спонсора «Своей игры» уличили в выводе денег в офшор
Канцелярский бренд и бывший спонсор интеллектуальной программы «Своя игра» Erich Krause перевел 298,3 млн руб. в фирму-однодневку на Кипре под видом оплаты рекламы в передаче.
Обновлено вчера в 10:52
Общество
В Вашингтоне метро и Белый дом затопило из-за ливня
Сильнейший ливень привел в понедельник к срыву железнодорожного сообщения на южном направлении от Вашингтона, подтоплению станций метрополитена и ряда районов города и его окрестностей, а также некоторых помещений в Белом доме.
Обновлено вчера в 11:49
Общество
Названы самые опасные для здоровья сферы деятельности в России
Ранее в Роструде назвали самые смертельно опасные сферы деятельности в России.
Обновлено вчера в 23:04
Здоровье
В Улан-Удэ урологи провели уникальную операцию
В Улан-Удэ урологи Республиканской клинической больницы провели уникальную операцию 70-летнему пациенту.
Обновлено вчера в 23:59
Теннис
Первая ракетка мира Барти вылетела с Уимблдона в четвертом круге
Эшли Барти завершила выступление на Уимблдоне, проиграв в четвертом круге соревнования американке Элисон Риске.
Обновлено вчера в 10:40
Армия и оружие
США предоставили Индии два военных вертолёта Chinook
Американская корпорация Boeing отправила в Индию очередную партию, состоящую из двух тяжелых военно-транспортных вертолетов Boeing CH-47F Chinook.
Обновлено в 00:35
Происшествия
Журналиста обвинили в воздействии на подсознание
Суд впервые рассмотрит дело о злоупотреблении свободой информации В городской суд Якутска направлено дело по обвинению журналиста еженедельника «Якутск вечерний» Михаила Романова в злоупотреблении свободой информации (п. 1 ст. 13.15 КоАП РФ).
Обновлено вчера в 18:30
Общество
В Магадане начнут штрафовать за кормление голубей
Власти Магадана ввели штраф за кормление птиц в городе, заявил глава муниципального бюджетного учреждения «Комбинат зеленого хозяйства» Алексей Гаврилов.
Обновлено вчера в 22:20
Происшествия
Конфликт у кафе на востоке Москвы закончился убийством человека
Возле кафе на востоке Москвы произошел конфликт, в результате которого один человек был убит и один – ранен.
Обновлено в 01:58
Гаджеты
Huami готовит умные часы Amazfit GTR с автономностью 24 дня
Не прошло и месяца с момента выпуска умных часов Amazfit Verge 2 и Amazfit Health Watch, а компания Huami готовит уже очередную новинку.
Обновлено в 00:15
Политика
Глава Гонконга объявила законопроект об экстрадиции нежизнеспособным
Глава администрации Гонконга Кэрри Лам заявила, что законопроект об экстрадиции, который вызвал волну протестов, нежизнеспособен.
Обновлено вчера в 23:25
Происшествия
Пропавшая в Приморье девочка спала на улице в обнимку с котенком
В Приморском крае в поселке Трудовое под Владивостоком полиция обнаружила пропавшую восьмилетнюю девочку.
Обновлено в 01:41
Футбол
Неймар сообщил Леонардо о желании покинуть ПСЖ
Нападающий ПСЖ Неймар сообщил спортивному директору Леонардо о своем желании покинуть клуб этим летом, сообщает UOL.
Обновлено вчера в 17:21
Политика
Зеленский не исключил особого статуса русского языка в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не видит проблемы с использованием русского языка в Донбассе.
Обновлено вчера в 14:22
Общество
Сбербанк назвал страны с опасными для клиентов банкоматами
Сбербанк перечислил страны, при посещении которых россиянам следует проявлять осторожность при использовании банкоматов из-за риска скимминга.
Обновлено в 02:19