В целом, согласно исследованию, медианное значение доли семей, которых можно отнести к среднему классу, по регионам составляет 11,4%. Это означает, что более половины регионов имеют долю среднего класса выше этого значения, а менее половины – ниже.

с чего всё началось

Составлен рейтинг регионов России по числу представителей среднего класса; Новосибирская область оказалась на 30 месте списка. Специалисты провели исследование и подсчитали долю жителей Новосибирской области, которую можно отнести к среднему классу. Рейтинг появился на сайте издания «РИА Новости».

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