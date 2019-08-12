Экономика
Аналитики подсчитали долю среднего класса в Новосибирской областиСиб.фм вчера в 23:15
Составлен рейтинг регионов России по числу представителей среднего класса; Новосибирская область оказалась на 30 месте списка. Специалисты провели исследование и подсчитали долю жителей Новосибирской области, которую можно отнести к среднему классу. Рейтинг появился на сайте издания «РИА Новости».
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
В целом, согласно исследованию, медианное значение доли семей, которых можно отнести к среднему классу, по регионам составляет 11,4%. Это означает, что более половины регионов имеют долю среднего класса выше этого значения, а менее половины – ниже.РИА Новостивчера в 17:17
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 01:44, Вашингтон
Интернет
Пользователи пожаловались на сбои в работе Google
Пользователи США и ряда стран Западной Европы жалуются на сбои в работе Google, сообщает Downdetector, отслеживающий проблемы в работе популярных сервисов.
Обновлено вчера в 20:26
Футбол
Александр Бубнов: «„Спартак“ впервые в сезоне дал повод для оптимизма»
Постоянный эксперт Sportbox.ru прокомментировал центральные матчи воскресенья, состоявшиеся в рамках 5-го тура чемпионата России.
Обновлено вчера в 17:07
Космос
К Земле приближается астероид размером с пирамиду Хеопса
Обновлено вчера в 22:31
Происшествия
Гатчинский священник прокомментировал грубое крещение ребенка
Священник Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий отреагировал на скандал с грубым крещением годовалого ребенка.
Обновлено вчера в 22:47
Экономика
Средний чек россиян при походе в магазин упал до минимума за год
Средний чек жителей России за один поход в магазин в июле уменьшился на 10 руб. (на 1,8%) и составил 546 руб. Об этом свидетельствуют результаты исследования холдинга "Ромир", передает "РИА Новости".
Обновлено в 01:17
Происшествия
ОНК: режиссера Васильева освободили из изолятора
Режиссер телеканала "Доктор" Дмитрий Васильев, подозреваемый в причастности к массовым беспорядкам, освобожден из изолятора, так как срок его задержания истек.
Обновлено вчера в 21:01
Общество
Уровень Амура у Хабаровска продолжает расти
Обновлено вчера в 22:51
Общество
В вузах России внедрят цифровую систему оценки успеваемости студентов
В некоторых российских высших учебных заведениях с 2021 года начнут использовать новую систему контроля успеваемости студентов, созданную на основе искусственного интеллекта, для более объективной оценки учащихся.
Обновлено вчера в 21:29
Политика
Писательница Ницой предрекла Украине вымирание из-за любви к Высоцкому
Обновлено вчера в 13:07
Политика
На Украине опубликовали письма крымчан о жизни в России
Советник главы Минагрополитики Украины Александр Лиев, занимавший в 2010 году пост министра курортов Автономной Республики Крым, опубликовал цитаты из писем жителей полуострова, в которых они рассказали ему о том, как изменился Крым после воссоединения с Россией.
Обновлено 10 августа в 13:41
Происшествия
В Китае число жертв супертайфуна «Лекима» достигло 44
Число погибших в результате супертайфуна «Лекима», обрушившегося на восток Китая, достигло 44 человек.
Обновлено в 00:25
Происшествия
В Кузбассе в ДТП с грузовиком погибли три человека
В Мариинском районе Кемеровской области при столкновении грузовика и автомобиля погибли три человека, ещё трое, включая ребёнка, были госпитализированы.
Обновлено в 00:50
Общество
Китайский автоконцерн отказался от производства автомобилей в России
Китайский автопроизводитель Changan свернул производство автомобилей в Липецкой области.
Обновлено вчера в 18:24
Игры
В ролике Control показали оружие и сверхспособности главной героини
Обновлено вчера в 08:33
Происшествия
Водитель взорвавшейся на МКАД Tesla сообщил детали аварии
Водитель взорвавшегося на МКАД автомобиля Tesla сообщил детали ДТП в интервью телеканалу РЕН ТВ.
Обновлено вчера в 09:58
Происшествия
Автобус насмерть сбил пешехода на трассе «Кола»
По данным ГИБДД, водитель автобуса «Неоплан» вне зоны видимости пешеходного перехода сбил неизвестного мужчину.
Обновлено в 01:17
Политика
В Раде рассказали о жизни украинских городов за счёт наследия СССР
Депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что украинские города в настоящий момент существуют за счёт инфраструктуры, построенной в СССР.
Обновлено вчера в 16:11
Политика
Туркменистан планирует приобрести всю линейку автомобилей Aurus
Туркменистан намерен приобрести всю линейку представительских автомобилей Aurus.
Обновлено в 01:23
Политика
Елизавета II разочаровалась в британских политиках
Королева Великобритании Елизавета II разочарована нынешней политической элитой страны и ее неспособностью управлять.
Обновлено вчера в 20:43
Общество
В Росрыболовстве объяснили новые правила рыбалки
Обновлено вчера в 23:51
Происшествия
Ударившего девушку сотрудника МВД собираются преследовать уголовно
Обновлено вчера в 17:57
Происшествия
Студентка умерла за несколько дней от неизвестной болезни в Москве
Студентка из Воронежа умерла от неизвестной болезни в Москве. Об этом сообщает "Московский комсомолец".
Обновлено вчера в 21:21
Армия и оружие
NI о морской войне с Россией: силы США будут уничтожены в первые часы
Угрозу войны между Россией и США, поводом к которой может послужить, например, потопление американского корабля после случайного подрыва на мине, оставшейся в Черном море со времен Второй мировой, оценил профессор-исследователь Института морских исследований Китая в Военно-морском колледже США в Ньюпорте Лайл Голдстин.
Обновлено вчера в 06:27
Финансы
Россиянам посоветовали не брать кредиты в иностранной валюте
Большинству россиян не стоит брать кредиты в иностранной валюте из-за возможных курсовых колебаний, сообщается на сайте Роспотребнадзора.
Обновлено в 01:11
Политика
Россия ратифицирует конвенцию о правовом статусе Каспия
Конвенция о правовом статусе Каспийского моря была подписана Россией, Ираном, Казахстаном, Азербайджаном и Туркменией в августе 2018 года.
Обновлено в 01:28
Происшествия
Погибших сотрудников ядерного центра в Сарове представят к госнаградам
Обновлено вчера в 12:27
Общество
В российских колледжах исчезнут почти 100 профессий
Из перечня профессий и специальностей уберут почти 100 позиций, не пользовавшихся у абитуриентов популярностью в последние пять лет.
Обновлено вчера в 07:29
Политика
Украинские радикалы изрезали мужчине одежду из-за российской символики
Обновлено вчера в 20:02