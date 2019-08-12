Экономика
Аналитики подсчитали долю среднего класса в Новосибирской областиСиб.фм вчера в 23:15
Составлен рейтинг регионов России по числу представителей среднего класса; Новосибирская область оказалась на 30 месте списка. Специалисты провели исследование и подсчитали долю жителей Новосибирской области, которую можно отнести к среднему классу. Рейтинг появился на сайте издания «РИА Новости».
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Исследование: более четверти всех семей на Сахалине можно отнести к среднему классу
SakhalinMedia.ruвчера в 22:00
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено вчера в 23:54, Ашберн
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Во время выступления певицы произошел сбой пиротехнической системы. Вера Брежнева разместила видео с концерта в Баку на фестивале "Жара".
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Первые 10 дней текущего месяца стали самыми холодными в Москве за последние 69 лет.
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Стало ясно, что будет с «Северным потоком — 2»
Представители оператора "Северного потока — 2" заявили о скором завершении укладки труб в исключительной экономической зоне Швеции.
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