Аналитики отмечают падение интереса к летней аренде загородной недвижимостиИнтерфакс 03:51

Специалисты компании связывают тенденцию с падением интереса к летней аренде загородной недвижимости - по сравнению с докризисным периодом пятилетней давности отрицательная динамика спроса составила 24%.

Здоровье В Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать куличи и яйца на Пасху Роспотребнадзор рекомендует выбирать куличи на Пасху из натуральных ингредиентов и внимательно смотреть на верхушку лакомства.

Политика Жириновский: Украина через полгода захочет отставки Зеленского Зеленский — марионетка Коломойского и уже через полгода граждане Украины захотят его отставки, считает лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский.

Происшествия В Москве пропала картина Левитана стоимостью более 2 млн рублей Картина Исаака Левитана стоимостью более 2 млн рублей пропала у эксперта в Москве, правоохранительные органы проводят проверку, сообщил "Интерфаксу" в понедельник осведомленный источник.

Происшествия Москвичка через полицию решила вернуть свой подарок онкобольной В Москве полиция проводит проверку по обращению женщины, передавшей знакомой украшение стоимостью 1 млн рублей, но решившей его вернуть назад, передаёт 12 апреля агентство «Москва».

Шоу-бизнес Экстренно госпитализирована Любовь Успенская Певицу Любовь Успенскую экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов мероприятия.

Энергетика «Транснефть» признала факт поставки некачественной нефти в Белоруссию Отмечается, что в ближайшее время стороны обсудят технические вопросы и компенсацию за поставки некачественной нефти.

Политика Зеленский после обработки 95% протоколов получает более 73% голосов Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский лидирует на выборах во втором туре с 73,16% голосов по итогам обработки 95,21% протоколов.

Политика Янукович поздравил Зеленского с победой на выборах Бывший президент Украины Виктор Янукович направил поздравление Владимиру Зеленскому, лидирующему во втором туре президентских выборов.

Происшествия Совфед одобрил закон об ужесточении наказания за скрытие с места ДТП Совет Федерации одобрил законопроект об ужесточении наказания за оставление места ДТП, в котором пострадали или погибли люди.

Общество Депутат из ЯНАО объяснил миллионные доходы несовершеннолетних детей Депутат законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа Эдуард Яунгад задекларировал за 2018 год доход двоих детей в сумме 2,77 миллиона рублей, пояснив РИА Новости, что эти средства поступили на их счета после продажи квартиры, доли в которой принадлежали несовершеннолетним.

Политика Лукашенко поздравил Зеленского с победой на выборах президента Украины Белорусский лидер Александр Лукашенко утром в понедельник, 22 апреля, направил свои поздравления актеру и политику Владимиру Зеленскому в связи с победой во втором туре выборов президента Украины.

Гаджеты Business Insider составил рейтинг лучших смартфонов Business Insider составил рейтинг лучших смартфонов в мире по версии издания. Первое место занял смартфон OnePlus 6T.

Политика В Совфеде задерживается начало заседания из-за сбоя в электроснабжении Начало пленарного заседания Совфеда в понедельник задерживается из-за неполадок с электроснабжением здания, в ближайшее время они будут устранены, сообщили РИА Новости в пресс-службе СФ.

Авто Идеальное купе Mazda RX-7 почти без пробега выставили на продажу На сайте Bring A Trailer появилось объявление о продаже купе Mazda RX-7 образца 1994 года, пробег которого составляет всего 7,4 тысячи километров.

Религия У православных христиан началась Страстная неделя Сегодня, 22 апреля, у православных христиан наступает самое строгое время года — Страстная седмица, это последняя неделя перед Пасхой Страстная неделя — время особых воспоминаний о Страданиях и Крестной смерти Иисуса Христа.

Здоровье Заболеваемость гонореей в три раза выросла в Республике Алтай В первом квартале 2018 года показатель составлял всего 2,8, таким образом, заболеваемость этой инфекцией выросла почти в три раза.

Политика Зеленский рассказал о первых шагах на посту президента Владимир Зеленский, который, по данным экзитполов, побеждает с историческим отрывом во втором туре, рассказал о первых шагах на посту главы государства.

Энергетика «Газпром» планирует добыть в 2019 году 495 млрд кубометров газа «Газпром» планирует добыть в 2019 году 495 млрд кубометров газа, что на 0,5% меньше показателя добычи в 2018 году.

Космос «Роскосмос» вызвался помочь SpaceX в расследовании аварии Dragon-2 Специалисты «Роскосмоса» готовы помочь компании SpaceX и ее главе Илону Маску в расследовании аварии, произошедшей во время наземных испытаний системы аварийного спасения космического корабля Dragon-2.

Общество Названы российские регионы-лидеры по приросту и убыли населения Рейтинг регионов, в которых увеличилась численность населения, возглавляет Севастополь (за три года на 6,46%).

Общество Названы самые лучшие яйца и творог Экспертный центр Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» провел большое исследование продуктов к Пасхе: яиц, творога и муки.

Экономика Выручка «РусАгро» в 1 квартале выросла на 52% Общая выручка ГК "РусАгро" в 1 квартале 2019 года до элиминации между сегментами составила 32,5 млрд рублей, увеличившись на 52% по сравнению с 1 кварталом 2018 года.