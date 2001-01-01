Недвижимость
Аналитики отмечают падение интереса к летней аренде загородной недвижимостиИнтерфакс 03:51
Специалисты компании связывают тенденцию с падением интереса к летней аренде загородной недвижимости - по сравнению с докризисным периодом пятилетней давности отрицательная динамика спроса составила 24%.
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Здоровье
В Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать куличи и яйца на Пасху
Роспотребнадзор рекомендует выбирать куличи на Пасху из натуральных ингредиентов и внимательно смотреть на верхушку лакомства.
Обновлено в 04:14
Политика
Жириновский: Украина через полгода захочет отставки Зеленского
Зеленский — марионетка Коломойского и уже через полгода граждане Украины захотят его отставки, считает лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский.
Обновлено в 03:23
Происшествия
В Москве пропала картина Левитана стоимостью более 2 млн рублей
Картина Исаака Левитана стоимостью более 2 млн рублей пропала у эксперта в Москве, правоохранительные органы проводят проверку, сообщил "Интерфаксу" в понедельник осведомленный источник.
Обновлено в 03:37
Происшествия
Москвичка через полицию решила вернуть свой подарок онкобольной
В Москве полиция проводит проверку по обращению женщины, передавшей знакомой украшение стоимостью 1 млн рублей, но решившей его вернуть назад, передаёт 12 апреля агентство «Москва».
Обновлено в 02:35
Шоу-бизнес
Экстренно госпитализирована Любовь Успенская
Певицу Любовь Успенскую экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов мероприятия.
Обновлено в 02:43
Энергетика
«Транснефть» признала факт поставки некачественной нефти в Белоруссию
Отмечается, что в ближайшее время стороны обсудят технические вопросы и компенсацию за поставки некачественной нефти.
Обновлено вчера в 11:00
Политика
Зеленский после обработки 95% протоколов получает более 73% голосов
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский лидирует на выборах во втором туре с 73,16% голосов по итогам обработки 95,21% протоколов.
Обновлено в 03:23
Политика
Янукович поздравил Зеленского с победой на выборах
Бывший президент Украины Виктор Янукович направил поздравление Владимиру Зеленскому, лидирующему во втором туре президентских выборов.
Обновлено в 02:09
Происшествия
Среди погибших от взрывов на Шри-Ланке есть иностранцы
Обновлено вчера в 02:23
Происшествия
Совфед одобрил закон об ужесточении наказания за скрытие с места ДТП
Совет Федерации одобрил законопроект об ужесточении наказания за оставление места ДТП, в котором пострадали или погибли люди.
Обновлено в 04:08
Общество
Депутат из ЯНАО объяснил миллионные доходы несовершеннолетних детей
Депутат законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа Эдуард Яунгад задекларировал за 2018 год доход двоих детей в сумме 2,77 миллиона рублей, пояснив РИА Новости, что эти средства поступили на их счета после продажи квартиры, доли в которой принадлежали несовершеннолетним.
Обновлено в 02:50
Шоу-бизнес
Сестра Жанны Фриске показала архивные фото из детства певицы
21 апреля сестра Жанны Фриске, певица Наталья отмечает свое 33-летие.
Обновлено вчера в 13:00
Политика
Лукашенко поздравил Зеленского с победой на выборах президента Украины
Белорусский лидер Александр Лукашенко утром в понедельник, 22 апреля, направил свои поздравления актеру и политику Владимиру Зеленскому в связи с победой во втором туре выборов президента Украины.
Обновлено в 02:53
Гаджеты
Business Insider составил рейтинг лучших смартфонов
Business Insider составил рейтинг лучших смартфонов в мире по версии издания. Первое место занял смартфон OnePlus 6T.
Обновлено в 01:31
Политика
В Совфеде задерживается начало заседания из-за сбоя в электроснабжении
Начало пленарного заседания Совфеда в понедельник задерживается из-за неполадок с электроснабжением здания, в ближайшее время они будут устранены, сообщили РИА Новости в пресс-службе СФ.
Обновлено в 03:16
Авто
Идеальное купе Mazda RX-7 почти без пробега выставили на продажу
На сайте Bring A Trailer появилось объявление о продаже купе Mazda RX-7 образца 1994 года, пробег которого составляет всего 7,4 тысячи километров.
Обновлено вчера в 04:00
Религия
У православных христиан началась Страстная неделя
Сегодня, 22 апреля, у православных христиан наступает самое строгое время года — Страстная седмица, это последняя неделя перед Пасхой Страстная неделя — время особых воспоминаний о Страданиях и Крестной смерти Иисуса Христа.
Обновлено в 01:32
Здоровье
Заболеваемость гонореей в три раза выросла в Республике Алтай
В первом квартале 2018 года показатель составлял всего 2,8, таким образом, заболеваемость этой инфекцией выросла почти в три раза.
Обновлено вчера в 23:29
Политика
Зеленский рассказал о первых шагах на посту президента
Владимир Зеленский, который, по данным экзитполов, побеждает с историческим отрывом во втором туре, рассказал о первых шагах на посту главы государства.
Обновлено вчера в 15:06
Энергетика
«Газпром» планирует добыть в 2019 году 495 млрд кубометров газа
«Газпром» планирует добыть в 2019 году 495 млрд кубометров газа, что на 0,5% меньше показателя добычи в 2018 году.
Обновлено в 04:03
Космос
«Роскосмос» вызвался помочь SpaceX в расследовании аварии Dragon-2
Специалисты «Роскосмоса» готовы помочь компании SpaceX и ее главе Илону Маску в расследовании аварии, произошедшей во время наземных испытаний системы аварийного спасения космического корабля Dragon-2.
Обновлено в 03:05
Общество
Названы российские регионы-лидеры по приросту и убыли населения
Рейтинг регионов, в которых увеличилась численность населения, возглавляет Севастополь (за три года на 6,46%).
Обновлено в 04:02
Общество
Названы самые лучшие яйца и творог
Экспертный центр Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» провел большое исследование продуктов к Пасхе: яиц, творога и муки.
Обновлено в 01:36
Экономика
Выручка «РусАгро» в 1 квартале выросла на 52%
Общая выручка ГК "РусАгро" в 1 квартале 2019 года до элиминации между сегментами составила 32,5 млрд рублей, увеличившись на 52% по сравнению с 1 кварталом 2018 года.
Обновлено в 03:54
Происшествия
Мосгорсуд объяснил освобождение Серебренникова из-под домашнего ареста
«Суд апелляционной инстанции не может согласиться с выводами суда о том, что домашний арест является в настоящее время необходимой и единственно возможной мерой для обеспечения надлежащего и своевременного рассмотрения уголовного дела», — говорится в опубликованном Мосгорсудом постановлении.
Обновлено в 03:24