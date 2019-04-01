Финансы

Аналитики объяснили сокращение нелегальных операций в банках РФЭкономика сегодня 02:17

Как рассказали сотрудники РЭУ им. Г.В. Плеханова, объем незаконного обналичивания сократился в 3,4 раза, а вывод средств за рубеж – в 7,5 раза. По мнению авторов доклада, позитивная статистка связана с уменьшением числа банков, через которые осуществлялись незаконные действия.
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Аналитики объяснили сокращение нелегальных операций в банках РФ

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