Финансы
Аналитики объяснили сокращение нелегальных операций в банках РФЭкономика сегодня 02:17
Как рассказали сотрудники РЭУ им. Г.В. Плеханова, объем незаконного обналичивания сократился в 3,4 раза, а вывод средств за рубеж – в 7,5 раза. По мнению авторов доклада, позитивная статистка связана с уменьшением числа банков, через которые осуществлялись незаконные действия.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 03:16, Ашберн
Происшествия
В Германии на самолете разбился владелец S7 Владислав Филев
Обновлено вчера в 13:57
Энергетика
Цены на нефть «готовятся обновить» максимумы
Торговая сессия 29 марта для нефти сложилась благоприятно. Цены на черное золото продолжили рост. Зафиксированный максимум составил $68,28.
Обновлено в 02:55
Политика
Зеленский лидирует с солидным отрывом
Явка в первом туре выборов президента Украины составила 63,48% избирателей.
Обновлено вчера в 17:45
Шоу-бизнес
Егор Дружинин рассекретил детали шоу Аллы Пугачевой
Хореографию для Пугачевой ставят Егор Дружинин и Алла Духова, руководитель балета Todes.
Обновлено вчера в 13:00
Армия и оружие
Российский беспилотник с оружием напугал американских журналистов
Обновлено вчера в 18:27
Политика
Охлобыстин простил назвавшего его идиотом Зеленского
Актер Иван Охлобыстин, которого кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский назвал идиотом, заявил, что продолжит поддерживать политика.
Обновлено вчера в 20:29
Космос
Индия вывела на орбиту «космического разведчика»
Индия вывела на орбиту ракету под названием «Полярный спутник», которую называют «космическим разведчиком».
Обновлено в 01:21
Политика
Президент Алжира может подать в отставку
Президент Алжира Абдельазиз Бутефлика может подать в отставку по состоянию здоровья во вторник, 2 апреля.
Обновлено в 01:00
Общество
Американцы узнали о любви россиян к гематогену и ужаснулись
Больше всего журналиста поразило то, что гематоген производится из крови крупного рогатого скота.
Обновлено в 01:06
Происшествия
В Камышлове организовали подвоз воды после аварии на насосной станции
Власти города Камышлов в Свердловской области организовали подвоз воды в дома, которые остались без воды в результате аварии на насосной станции.
Обновлено в 02:07
Экономика
Доходы Порошенко за год выросли в 95 раз
Обновлено вчера в 23:04
Космос
Спутник системы ГЛОНАСС вывели на техобслуживание
Спутник "Глонасс-М" номер 754 временно вывели на техобслуживание.
Обновлено в 02:35
Армия и оружие
Тайваньские ВВС перехватили два китайских истребителя
В заявлении говорится, что два китайских истребителя J-11 пересекли серединную линию в Тайваньском проливе и оказались в воздушном пространстве, подконтрольном Тайбэю.
Обновлено в 00:58
Общество
Российские учителя разделись в поддержку уволенной коллеги
Акция, которую по аналогичному поводу начали в прошлом году, возобновилась в поддержку уволенной коллеги из Барнаула Татьяны Кувшинниковой.
Обновлено 29 марта в 16:17
Происшествия
Более 2 млн рублей похитили из квартиры пенсионера в Новой Москве
Злоумышленник похитил более 2 млн рублей из квартиры пенсионера, расположенной в поселке Минзаг в Новой Москве, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе главка московской полиции.
Обновлено в 01:37
Общество
Электронные сигареты рекомендовано приравнять к обычным
Профильным министерствам поручено обеспечить появление в федеральном законе об охране здоровья от влияния табачного дыма запрета на использование несовершеннолетними электронных сигарет.
Обновлено вчера в 08:10
Спорт
Загитова снялась в модных образах для японского журнала
Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова приняла участие в фотосъемке для модного журнала в Японии, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 02:34
Финансы
Банки могут поднять ставки по кредитам в ответ на новые требования ЦБ
В ноябре первый запред ЦБ Ксения Юдаева сообщала, что годовой темп увеличения в портфелях банков таких необеспеченных залогом или поручительством кредитов достиг 26,5 процента.
Обновлено вчера в 01:00
Политика
В штабе Порошенко пообещали победить во втором туре
Представитель штаба Петра Порошенко Олег Медведев заявил, что во втором туре президентской гонки у гарантов больше шансов чем у Владимира Зеленского.
Обновлено в 01:57
Политика
Политолог оценил шансы Порошенко и Зеленского во втором туре
На выборах президента Украины 21 апреля пройдет второй тур, в котором будут бороться комик Владимир Зеленский и действующий президент Петр Порошенко.
Обновлено вчера в 15:00
Политика
Профильный комитет Думы рекомендовал не признавать выборы на Украине
Комитет Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками рекомендовал депутатам принять заявление о непризнании результатов выборов президента Украины.
Обновлено в 01:16
Политика
Порошенко обратился к избирателям Зеленского
Действующий президент Украины Петр Порошенко прокомментировал данные экзитполов, согласно которым он проходит во второй тур выборов главы государства, где встретится с шоуменом Владимиром Зеленским.
Обновлено вчера в 14:01
Политика
Зеленский обошёл Петра Порошенко в ключевом для него регионе Украины
Даже 22% голосов оказалось достаточно Владимиру Зеленскому, чтобы обойти Петра Порошенко на выборах президента Украины там, где сосредоточен бизнес действующего главы государства - в Винницкой области.
Обновлено в 02:42
Кино
Умерла сыгравшая одну из девушек Джеймса Бонда актриса
На 78-м году жизни скончалась британская актриса Таня Мале. Информация об этом появилась в Twitter франшизы о Джеймсе Бонде.
Обновлено в 02:22
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП под Тулой
В Тульской области в результате ДТП с участием легкового автомобиля погибли пять человек.
Обновлено вчера в 23:07
Экономика
В России выросли социальные пенсии
С сегодняшнего дня, 1 апреля, в России социальные пенсии увеличились на 2%. Их средний размер вырос на 182 рубля и составил 9 266 рублей.
Обновлено в 00:30
Политика
В Госдуме констатируют провал «майданного» президента
В любом случае, рассуждает парламентарий, «предварительные итоги выборов свидетельствуют о провале политики «майданного» президента, пришедшего к власти в результате госпереворота и ведущего войну с собственным народом».
Обновлено в 01:40
Футбол
Реал — Уэска 3:2
Обновлено вчера в 14:56
Политика
Зеленский рассказал, о чем бы говорил с Путиным при встрече
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский, который лидирует в первом туре выборов, рассказал о том, какой первый вопрос задал бы Владимиру Путину в случае встречи.
Обновлено вчера в 17:55
Футбол
ЦСКА упустил победу в матче с «Уфой»
В рамках 21 тура российской премьер-лиги по футболу столичные армейцы на своем поле принимали "Уфу" и не смогли добиться максимального результата.
Обновлено вчера в 11:27