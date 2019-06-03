Экономика

Аналитики назвали срок наступления рецессии в США. Инвесторы не верятРБК 06:59

Аналитики Morgan Stanley предсказали наступление рецессии в Соединенных Штатах в конце 2019 года. В американском банке уточнили, что прогноз составлен с учетом благоприятного исхода торговой войны с Китаем.
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Если торговая война не прекратится, рецессия наступит в течение года - Morgan Stanley

Profinance.ru04:00

Morgan Stanley допустил рецессию в США в этом году

Rambler News Service09:17

Аналитики назвали срок наступления рецессии в США. Инвесторы не верят

РБК06:59

Morgan Stanley предупредил о мировой рецессии в случае эскалации торговой войны

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Аналитики JP Morgan и Morgan Stanley не ожидают заключения сделки между США и Китаем на саммите G20

Вести.Финанс09:51
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Автомобиль Lada Vesta заступил на полицейскую службу в Словакии

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Пресс-секретарь Зеленского раскрыла подробности тайной встречи президента с олигархом Пинчуком

По словам Мендель, предприниматель приезжал в Администрацию президента, сопровождая второго президента Украины Леонида Кучму для консультаций по поводу его назначения представителем Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации в Донбассе.
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Общество

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Обновлено в 08:00
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Ученые рассказали, как выглядят инопланетяне

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Обновлено в 03:56
Футбол

Футболист сборной России Газинский травмировался в матче с «Чертаново»

Сборная России проводит встречу с "Чертаново" в подмосковном Новогорске в рамках подготовки к матчам отбора чемпионата Европы против команд Сан-Марино (8 июня) и Кипра (11 июня).
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Общество

Суд оштрафовал организатора протестов в Екатеринбурге

Суд оштрафовал организатора митингов против храма в Екатеринбурге, представительницу движения «Парки и скверы» Анну Балтину на 20 тысяч рублей, сообщает РБК.
Обновлено в 09:23
Технологии

Тюменские лингвисты обнаружили новый союз в русском языке

Новый союз в русском языке обнаружили сотрудники кафедры русского языка Тюменского государственного университета.
Обновлено в 06:40
Политика

Трамп назвал законченным неудачником мэра Лондона

Президент США Дональд Трамп перед прибытием в Лондон прошёл по мэру столицы Великобритании Садику Хану, назвав его неудачником.
Обновлено в 04:35
Политика

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Президент Украины Владимир Зеленский назначил Федора Вениславского представителем главы государства в Конституционном суде.
Обновлено в 08:54
Спорт

Жена Мамаева пройдёт проверку на полиграфе

Алана Мамаева, жена футболиста Павла Мамаева, сообщила, что намерена пройти проверку на полиграфе.
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Директор фонда "СТЭП" в Нижегородской области Ольга Кузьмичева проинформировала о том, что 50 детей с ВИЧ-статусом и их родителей отказались размещать в спортивной деревне "Новинки".
Обновлено в 09:59
Происшествия

Мужчина с тесаком напал на сотрудника мэрии Южно-Сахалинска

Обновлено в 04:55
Энергетика

Газпром уложил 57% от общей длины газопровода «Северный поток-2»

Проектная компания Nord Stream 2 AG, ведущая строительство газопровода "Северный поток-2", уложила на дно Балтийского моря трубы на расстояние 1391 км по двум ниткам, что составляет 57% от общей протяженности газопровода.
Обновлено в 09:27
Политика

Патриарх Варфоломей отверг существование Киевского патриархата

Обновлено в 08:45
Кино

Умер заслуженный артист России Геннадий Матвеев

Обновлено в 04:36
Общество

Роструд напомнил россиянам о короткой рабочей неделе

Россиян на следующей неделе ждет короткая рабочая неделя из-за празднования 12 июня национального праздника — Дня России.
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Происшествия

Мужчину с молотком задержали прихожане лондонской мечети

В лондонской мечети посетители задержали мужчину с молотком после того, как он попытался наброситься на людей, праздновавших рано утром Рамадан, сообщает Sky News.
Обновлено в 07:31
Авто

Представлены изображения обновленной внедорожной легенды УАЗ-469

Позже, ульяновский автомобильный завод представил обновленную версию этого по сути внедорожника – машина получила название UAZ Hunter.
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Экономика

Повышение НДС не отразилось на бюджете

Сегодня, 3 июня 2019 года, стало известно, что повышение НДС с 18% до 20% с начала года пока не отразилось на поступлениях в российский бюджет, если оценивать их размер относительно ВВП.
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Фотографии особняка Пугачевой и Галкина на Кипре попали в Сеть

Практически завершается строительство особняка певицы Аллы Пугачевой и телеведущего Максима Галкина.
Обновлено в 06:41
Происшествия

Суд в Швеции отказался арестовывать Ассанжа

Окружной суд Уппсалы отказал прокуратуре в аресте основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, которого в Швеции обвиняют в преступлениях на сексуальной почве.
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Volvo запустила длительную аренду автомобиля

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В России опровергли отзыв военных специалистов из Венесуэлы

Информация американских СМИ об отзыве из Венесуэлы российских военных специалистов недостоверна, заявил посол Российской Федерации в Боливарианской Республике Владимир Заемский.
Обновлено в 10:16
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Morgan Stanley
Банк
Американский финансовый конгломерат. Базируется в Нью-Йорке. Владеет крупнейшим брокерским бизнесом в мире. Основными направлениями деятельности Morgan Stanley являются консультации по вопросам слияний и поглощений, размещение акций и облигаций, торговля на фондовых и других биржах, управление активами.
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