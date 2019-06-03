Экономика
Аналитики назвали срок наступления рецессии в США. Инвесторы не верятРБК 06:59
Аналитики Morgan Stanley предсказали наступление рецессии в Соединенных Штатах в конце 2019 года. В американском банке уточнили, что прогноз составлен с учетом благоприятного исхода торговой войны с Китаем.
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Авто
Автомобиль Lada Vesta заступил на полицейскую службу в Словакии
Обновлено в 07:28
Общество
Воронежскую область отключают от аналогового телевещания
Обновлено в 03:41
Политика
Пресс-секретарь Зеленского раскрыла подробности тайной встречи президента с олигархом Пинчуком
По словам Мендель, предприниматель приезжал в Администрацию президента, сопровождая второго президента Украины Леонида Кучму для консультаций по поводу его назначения представителем Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации в Донбассе.
Обновлено в 10:07
Транспорт
Якубович отказался извиняться за езду по тротуарам
Обновлено вчера в 13:07
Происшествия
Бывшего спецназовца убили в драке в Подмосковье
В подмосковном поселке Путилково под Красногорском ножом в сердце убит 24-летний ветеран спецназа ГРУ Никита Белянкин.
Обновлено в 05:58
Технологии
В «Роскосмосе» отказались создавать женский отряд космонавтов
Госкорпорация «Роскосмос» не планирует создавать отдельный женский отряд космонавтов, сообщил в понедельник, 3 июня, директор по пилотируемым программам Сергей Крикалев, пишет «Интерфакс».
Обновлено в 08:22
Космос
Ученые рассказали, как выглядят инопланетяне
Обновлено в 09:26
Шоу-бизнес
Алсу открыла комментарии в соцсетях, ее затравили подписчики
Впервые за долго время Алу опубликовала пост в своём Инстаграме, в котором показала фотографии с благотворительного мероприятия «Алсу детям».
Обновлено в 07:16
Происшествия
У экс-главы Клинского района нашли имущество на 9 млрд рублей
Генпрокуратура РФ уточнила сумму иска о взыскании имущества, поданный в суд в отношении бывшего главы Клинского района Подмосковья Александра Постриганя, обвиняемого в коррупции.
Обновлено в 03:56
Футбол
Футболист сборной России Газинский травмировался в матче с «Чертаново»
Сборная России проводит встречу с "Чертаново" в подмосковном Новогорске в рамках подготовки к матчам отбора чемпионата Европы против команд Сан-Марино (8 июня) и Кипра (11 июня).
Обновлено в 09:45
Общество
Суд оштрафовал организатора протестов в Екатеринбурге
Суд оштрафовал организатора митингов против храма в Екатеринбурге, представительницу движения «Парки и скверы» Анну Балтину на 20 тысяч рублей, сообщает РБК.
Обновлено в 09:23
Технологии
Тюменские лингвисты обнаружили новый союз в русском языке
Новый союз в русском языке обнаружили сотрудники кафедры русского языка Тюменского государственного университета.
Обновлено в 06:40
Политика
Трамп назвал законченным неудачником мэра Лондона
Президент США Дональд Трамп перед прибытием в Лондон прошёл по мэру столицы Великобритании Садику Хану, назвав его неудачником.
Обновлено в 04:35
Политика
Зеленский назначил своего представителя в Конституционном суде Украины
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Федора Вениславского представителем главы государства в Конституционном суде.
Обновлено в 08:54
Спорт
Жена Мамаева пройдёт проверку на полиграфе
Алана Мамаева, жена футболиста Павла Мамаева, сообщила, что намерена пройти проверку на полиграфе.
Обновлено в 08:28
Наука
Ежедневное употребление кофе признали безопасным для сердца
Обновлено в 06:14
Общество
Нижегородская турбаза отказала в отдыхе 50 детям с ВИЧ
Директор фонда "СТЭП" в Нижегородской области Ольга Кузьмичева проинформировала о том, что 50 детей с ВИЧ-статусом и их родителей отказались размещать в спортивной деревне "Новинки".
Обновлено в 09:59
Энергетика
Газпром уложил 57% от общей длины газопровода «Северный поток-2»
Проектная компания Nord Stream 2 AG, ведущая строительство газопровода "Северный поток-2", уложила на дно Балтийского моря трубы на расстояние 1391 км по двум ниткам, что составляет 57% от общей протяженности газопровода.
Обновлено в 09:27
Кино
Умер заслуженный артист России Геннадий Матвеев
Обновлено в 04:36
Общество
Роструд напомнил россиянам о короткой рабочей неделе
Россиян на следующей неделе ждет короткая рабочая неделя из-за празднования 12 июня национального праздника — Дня России.
Обновлено в 00:48
Происшествия
Мужчину с молотком задержали прихожане лондонской мечети
В лондонской мечети посетители задержали мужчину с молотком после того, как он попытался наброситься на людей, праздновавших рано утром Рамадан, сообщает Sky News.
Обновлено в 07:31
Авто
Представлены изображения обновленной внедорожной легенды УАЗ-469
Позже, ульяновский автомобильный завод представил обновленную версию этого по сути внедорожника – машина получила название UAZ Hunter.
Обновлено в 08:09
Экономика
Повышение НДС не отразилось на бюджете
Сегодня, 3 июня 2019 года, стало известно, что повышение НДС с 18% до 20% с начала года пока не отразилось на поступлениях в российский бюджет, если оценивать их размер относительно ВВП.
Обновлено в 02:45
Шоу-бизнес
Фотографии особняка Пугачевой и Галкина на Кипре попали в Сеть
Практически завершается строительство особняка певицы Аллы Пугачевой и телеведущего Максима Галкина.
Обновлено в 06:41
Происшествия
Суд в Швеции отказался арестовывать Ассанжа
Окружной суд Уппсалы отказал прокуратуре в аресте основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, которого в Швеции обвиняют в преступлениях на сексуальной почве.
Обновлено в 10:13
Авто
Volvo запустила длительную аренду автомобиля
Обновлено в 07:01
Политика
В России опровергли отзыв военных специалистов из Венесуэлы
Информация американских СМИ об отзыве из Венесуэлы российских военных специалистов недостоверна, заявил посол Российской Федерации в Боливарианской Республике Владимир Заемский.
Обновлено в 10:16