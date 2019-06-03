Аналитики назвали срок наступления рецессии в США. Инвесторы не верятРБК 06:59

Аналитики Morgan Stanley предсказали наступление рецессии в Соединенных Штатах в конце 2019 года. В американском банке уточнили, что прогноз составлен с учетом благоприятного исхода торговой войны с Китаем.

Аналитики назвали срок наступления рецессии в США. Инвесторы не верят

Политика Пресс-секретарь Зеленского раскрыла подробности тайной встречи президента с олигархом Пинчуком По словам Мендель, предприниматель приезжал в Администрацию президента, сопровождая второго президента Украины Леонида Кучму для консультаций по поводу его назначения представителем Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации в Донбассе.

Происшествия Бывшего спецназовца убили в драке в Подмосковье В подмосковном поселке Путилково под Красногорском ножом в сердце убит 24-летний ветеран спецназа ГРУ Никита Белянкин.

Технологии В «Роскосмосе» отказались создавать женский отряд космонавтов Госкорпорация «Роскосмос» не планирует создавать отдельный женский отряд космонавтов, сообщил в понедельник, 3 июня, директор по пилотируемым программам Сергей Крикалев, пишет «Интерфакс».

Шоу-бизнес Алсу открыла комментарии в соцсетях, ее затравили подписчики Впервые за долго время Алу опубликовала пост в своём Инстаграме, в котором показала фотографии с благотворительного мероприятия «Алсу детям».

Происшествия У экс-главы Клинского района нашли имущество на 9 млрд рублей Генпрокуратура РФ уточнила сумму иска о взыскании имущества, поданный в суд в отношении бывшего главы Клинского района Подмосковья Александра Постриганя, обвиняемого в коррупции.

Футбол Футболист сборной России Газинский травмировался в матче с «Чертаново» Сборная России проводит встречу с "Чертаново" в подмосковном Новогорске в рамках подготовки к матчам отбора чемпионата Европы против команд Сан-Марино (8 июня) и Кипра (11 июня).

Общество Суд оштрафовал организатора протестов в Екатеринбурге Суд оштрафовал организатора митингов против храма в Екатеринбурге, представительницу движения «Парки и скверы» Анну Балтину на 20 тысяч рублей, сообщает РБК.

Технологии Тюменские лингвисты обнаружили новый союз в русском языке Новый союз в русском языке обнаружили сотрудники кафедры русского языка Тюменского государственного университета.

Политика Трамп назвал законченным неудачником мэра Лондона Президент США Дональд Трамп перед прибытием в Лондон прошёл по мэру столицы Великобритании Садику Хану, назвав его неудачником.

Политика Зеленский назначил своего представителя в Конституционном суде Украины Президент Украины Владимир Зеленский назначил Федора Вениславского представителем главы государства в Конституционном суде.

Спорт Жена Мамаева пройдёт проверку на полиграфе Алана Мамаева, жена футболиста Павла Мамаева, сообщила, что намерена пройти проверку на полиграфе.

Общество Нижегородская турбаза отказала в отдыхе 50 детям с ВИЧ Директор фонда "СТЭП" в Нижегородской области Ольга Кузьмичева проинформировала о том, что 50 детей с ВИЧ-статусом и их родителей отказались размещать в спортивной деревне "Новинки".

Энергетика Газпром уложил 57% от общей длины газопровода «Северный поток-2» Проектная компания Nord Stream 2 AG, ведущая строительство газопровода "Северный поток-2", уложила на дно Балтийского моря трубы на расстояние 1391 км по двум ниткам, что составляет 57% от общей протяженности газопровода.

Общество Роструд напомнил россиянам о короткой рабочей неделе Россиян на следующей неделе ждет короткая рабочая неделя из-за празднования 12 июня национального праздника — Дня России.

Происшествия Мужчину с молотком задержали прихожане лондонской мечети В лондонской мечети посетители задержали мужчину с молотком после того, как он попытался наброситься на людей, праздновавших рано утром Рамадан, сообщает Sky News.

Авто Представлены изображения обновленной внедорожной легенды УАЗ-469 Позже, ульяновский автомобильный завод представил обновленную версию этого по сути внедорожника – машина получила название UAZ Hunter.

Экономика Повышение НДС не отразилось на бюджете Сегодня, 3 июня 2019 года, стало известно, что повышение НДС с 18% до 20% с начала года пока не отразилось на поступлениях в российский бюджет, если оценивать их размер относительно ВВП.

Происшествия Суд в Швеции отказался арестовывать Ассанжа Окружной суд Уппсалы отказал прокуратуре в аресте основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, которого в Швеции обвиняют в преступлениях на сексуальной почве.