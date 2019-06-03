Экономика
Аналитики назвали срок наступления рецессии в США. Инвесторы не верятРБК 06:59
Аналитики Morgan Stanley предсказали наступление рецессии в Соединенных Штатах в конце 2019 года. В американском банке уточнили, что прогноз составлен с учетом благоприятного исхода торговой войны с Китаем.
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Политика
Зеленский рассказал о новых решениях по Донбассу
Обновлено в 08:19
Политика
Патриарх Варфоломей отверг существование Киевского патриархата
Константинопольский патриарх Варфоломей заявил, что Киевский патриархат не существует и никогда не существовал.
Обновлено в 08:45
Происшествия
Установлены участники драки, в которой погиб спецназовец ГРУ
Следователи располагают данными о лицах, которые участвовали в драке с убийством бывшего спецназовца ГРУ Никиты Белянкина.
Обновлено в 08:24
Футбол
Газинский получил травму в контрольном матче Россия — «Чертаново»
Полузащитник сборной России по футболу Юрий Газинский получил травму в контрольном матче с клубом Футбольной национальной лиги (ФНЛ) «Чертаново».
Обновлено в 09:27
Политика
Юлия Мендель стала пресс-секретарем Зеленского
Пресс-секретарем президента Украины стала Юлия Мендель. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.
Обновлено в 07:32
Общество
Роскомнадзор внёс Tinder в реестр распространителей информации
Роскомнадзор внёс владельца мобильного приложения Tinder — компанию Match Group — в реестр организаторов распространения информации.
Обновлено в 08:44
Шоу-бизнес
Галкин отругал Малахова и назвал его лжецом
Галкин назвал Малахова «главным телесплетником страны» и обвинил издание в заказной публикации.
Обновлено в 08:33
Авто
АвтоВАЗ назвал стоимость универсала Lada Granta Cross
Компания «АвтоВАЗ» объявила, что продажи нового универсала Lada Granta Cross стартуют 12 июня, а также назвала цены на автомобили.
Обновлено в 08:41
Политика
США и Израиль хотят предложить России сделку по Сирии
США и Израиль хотят во время трехсторонней встречи в Иерусалиме предложить России сделку по Сирии.
Обновлено вчера в 23:22
Кино
Умер заслуженный артист России Геннадий Матвеев
Обновлено в 04:36
Политика
Медведев поручил проработать создание единой базы данных всех ведомств
Медведев напомнил, что Федеральная налоговая служба многое сделала для цифровизации и автоматизации данных, в то же время ряд других ведомств на «этом языке» пока не разговаривают.
Обновлено в 08:45
Гаджеты
Названы марки смартфонов, которые чаще всего ломаются у москвичей
Городской проект «Чудо техники» изучил, какие гаджеты и с какими поломками москвичи сдают в ремонт чаще всего, по данным исследования, треть ремонтируемых смартфонов составляют Apple iPhone, говорится в сообщении пресс-службы департамента информационных технологий Москвы.
Обновлено в 08:37
Общество
ВЦИОМ: Молодежь мечтает о космосе больше, чем «поколение Гагарина»
В исследовании отмечается, что стать космонавтом в детстве хотели 13% россиян, еще 21% знают, что о профессии космонавта мечтали их знакомые.
Обновлено в 09:03
Происшествия
В детском лагере в Приамурье умер подросток
Накануне в лагере «Колосок» произошел трагический случай — во время утренней зарядки умер 14-летний мальчик.
Обновлено вчера в 22:39
Происшествия
Неизвестные украли участок дороги в Томской области
Неизвестные демонтировали и увезли выложенный бетонными плитами участок дороги в Верхнекетском районе Томской области, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на МВД.
Обновлено в 08:59
Энергетика
Газопровод «Северный поток-2» построен на 57%
Газопровод "Северный поток-2" построен по двум ниткам на 1391 км, что составляет 57% протяженности трубы.
Обновлено в 08:25
Общество
Организатора митингов в Екатеринбурге оштрафовали на 20 тысяч
Ленинский районный суд Екатеринбурга оштрафовал активистку Анну Балтину за организацию протестов против строительства храма.
Обновлено в 07:03
Шоу-бизнес
Мария Кожевникова показала архивный снимок со своей первой фотосессии
Мария Кожевникова на своей первой фотосессии в 16-17 лет Фолловеры Кожевниковой отметили, что она почти не изменилась за 20 лет.
Обновлено в 05:46
Происшествия
Россияне разогнались до 200 километров в час, попали в аварию и выжили
Трое россиян на BMW на высокой скорости попали в ДТП в Казани утром 2 июня, остались живы и скрылись с места ДТП.
Обновлено в 05:10
Наука
Исследователи создали энергоемкий органический катод для аккумуляторов
Ученые из Сколтеха, ИПХФ РАН и РХТУ создали новый полимерный катодный материал на основе политрифениламина, который может быть использован при создании быстрозаряжаемых металл-ионных аккумуляторов нового поколения.
Обновлено в 06:23
Космос
Космонавты жаловались на слух после полёта на МКС
Снижение требований по здоровью позволяет отправлять в космос не только профессионалов-операторов, но профессионалов-учёных и профессионалов-инженеров.
Обновлено в 08:27
Здоровье
Онколог рассказал об опасности нахождения на солнце
Длительное нахождение под прямыми солнечными лучами нежелательно, поскольку безопасного загара не существует, а вред от ультрафиолета сопоставим с вредом от никотина.
Обновлено в 08:36
Происшествия
На Ямале возбуждено уголовное дело после гибели двух полицейских
Следователи в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) возбудили уголовное дело после гибели двух полицейских и супруги одного из них в Ноябрьске, сообщается в понедельник на сайте регионального управления СК.
Обновлено в 09:06
Общество
В Нидерландах пропали полторы тысячи детей-мигрантов
За последние 4,5 года из центров содержания беженцев исчезли более 1,6 тысячи несовершеннолетних.
Обновлено в 08:50
Транспорт
Якубович отказался извиняться за езду по тротуарам
Обновлено вчера в 13:07
Общество
В Рособрнадзоре заявили, что ЕГЭ по русскому языку проходит штатно
Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по русскому языку проходит штатно, несмотря на зафиксированные в выходные хакерские атаки, заявил глава Рособрнадзора Сергей Кравцов.
Обновлено в 04:30
Космос
Ученые рассказали, как выглядят инопланетяне
Живые существа на других планетах, скорее всего, выглядят именно так. К такому выводу пришли ученые из Университета Иллинойса.
Обновлено в 09:26
Наука
В Физтехе создали конкурента светодиодным лампочкам
Российские физики из МФТИ разработали прототип новой лампы освещения.
Обновлено 01 июня в 04:51
Культура
Гран-при фестиваля «Интермузей» удостоен заповедник «Петергоф»
Гран-при межмузейного конкурса «Интермузей» получил Государственный музей-заповедник «Петергоф», сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 10:47