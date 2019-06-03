Экономика

Аналитики назвали срок наступления рецессии в США. Инвесторы не верятРБК 06:59

Аналитики Morgan Stanley предсказали наступление рецессии в Соединенных Штатах в конце 2019 года. В американском банке уточнили, что прогноз составлен с учетом благоприятного исхода торговой войны с Китаем.
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Morgan Stanley допустил рецессию в США в этом году

Rambler News Service09:17

Аналитики назвали срок наступления рецессии в США. Инвесторы не верят

РБК06:59

Если торговая война не прекратится, рецессия наступит в течение года - Morgan Stanley

Profinance.ru04:00

Morgan Stanley предупредил о мировой рецессии в случае эскалации торговой войны

Финмаркет07:33
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Политика

Зеленский рассказал о новых решениях по Донбассу

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Политика

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Константинопольский патриарх Варфоломей заявил, что Киевский патриархат не существует и никогда не существовал.
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Установлены участники драки, в которой погиб спецназовец ГРУ

Следователи располагают данными о лицах, которые участвовали в драке с убийством бывшего спецназовца ГРУ Никиты Белянкина.
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Футбол

Газинский получил травму в контрольном матче Россия — «Чертаново»

Полузащитник сборной России по футболу Юрий Газинский получил травму в контрольном матче с клубом Футбольной национальной лиги (ФНЛ) «Чертаново».
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Пресс-секретарем президента Украины стала Юлия Мендель. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.
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Общество

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Роскомнадзор внёс владельца мобильного приложения Tinder — компанию Match Group — в реестр организаторов распространения информации.
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Авто

АвтоВАЗ назвал стоимость универсала Lada Granta Cross

Компания «АвтоВАЗ» объявила, что продажи нового универсала Lada Granta Cross стартуют 12 июня, а также назвала цены на автомобили.
Обновлено в 08:41
Политика

США и Израиль хотят предложить России сделку по Сирии

США и Израиль хотят во время трехсторонней встречи в Иерусалиме предложить России сделку по Сирии.
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Кино

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Медведев напомнил, что Федеральная налоговая служба многое сделала для цифровизации и автоматизации данных, в то же время ряд других ведомств на «этом языке» пока не разговаривают.
Обновлено в 08:45
Гаджеты

Названы марки смартфонов, которые чаще всего ломаются у москвичей

Городской проект «Чудо техники» изучил, какие гаджеты и с какими поломками москвичи сдают в ремонт чаще всего, по данным исследования, треть ремонтируемых смартфонов составляют Apple iPhone, говорится в сообщении пресс-службы департамента информационных технологий Москвы.
Обновлено в 08:37
Общество

ВЦИОМ: Молодежь мечтает о космосе больше, чем «поколение Гагарина»

В исследовании отмечается, что стать космонавтом в детстве хотели 13% россиян, еще 21% знают, что о профессии космонавта мечтали их знакомые.
Обновлено в 09:03
Происшествия

В детском лагере в Приамурье умер подросток

Накануне в лагере «Колосок» произошел трагический случай — во время утренней зарядки умер 14-летний мальчик.
Обновлено вчера в 22:39
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Неизвестные украли участок дороги в Томской области

Неизвестные демонтировали и увезли выложенный бетонными плитами участок дороги в Верхнекетском районе Томской области, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на МВД.
Обновлено в 08:59
Энергетика

Газопровод «Северный поток-2» построен на 57%

Газопровод "Северный поток-2" построен по двум ниткам на 1391 км, что составляет 57% протяженности трубы.
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Обновлено в 07:03
Шоу-бизнес

Мария Кожевникова показала архивный снимок со своей первой фотосессии

Мария Кожевникова на своей первой фотосессии в 16-17 лет Фолловеры Кожевниковой отметили, что она почти не изменилась за 20 лет.
Обновлено в 05:46
Происшествия

Россияне разогнались до 200 километров в час, попали в аварию и выжили

Трое россиян на BMW на высокой скорости попали в ДТП в Казани утром 2 июня, остались живы и скрылись с места ДТП.
Обновлено в 05:10
Наука

Исследователи создали энергоемкий органический катод для аккумуляторов

Ученые из Сколтеха, ИПХФ РАН и РХТУ создали новый полимерный катодный материал на основе политрифениламина, который может быть использован при создании быстрозаряжаемых металл-ионных аккумуляторов нового поколения.
Обновлено в 06:23
Космос

Космонавты жаловались на слух после полёта на МКС

Снижение требований по здоровью позволяет отправлять в космос не только профессионалов-операторов, но профессионалов-учёных и профессионалов-инженеров.
Обновлено в 08:27
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Онколог рассказал об опасности нахождения на солнце

Длительное нахождение под прямыми солнечными лучами нежелательно, поскольку безопасного загара не существует, а вред от ультрафиолета сопоставим с вредом от никотина.
Обновлено в 08:36
Происшествия

На Ямале возбуждено уголовное дело после гибели двух полицейских

Следователи в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) возбудили уголовное дело после гибели двух полицейских и супруги одного из них в Ноябрьске, сообщается в понедельник на сайте регионального управления СК.
Обновлено в 09:06
Общество

В Нидерландах пропали полторы тысячи детей-мигрантов

За последние 4,5 года из центров содержания беженцев исчезли более 1,6 тысячи несовершеннолетних.
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Транспорт

Якубович отказался извиняться за езду по тротуарам

Обновлено вчера в 13:07
Общество

В Рособрнадзоре заявили, что ЕГЭ по русскому языку проходит штатно

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по русскому языку проходит штатно, несмотря на зафиксированные в выходные хакерские атаки, заявил глава Рособрнадзора Сергей Кравцов.
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Космос

Ученые рассказали, как выглядят инопланетяне

Живые существа на других планетах, скорее всего, выглядят именно так. К такому выводу пришли ученые из Университета Иллинойса.
Обновлено в 09:26
Наука

В Физтехе создали конкурента светодиодным лампочкам

Российские физики из МФТИ разработали прототип новой лампы освещения.
Обновлено 01 июня в 04:51
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Гран-при фестиваля «Интермузей» удостоен заповедник «Петергоф»

Гран-при межмузейного конкурса «Интермузей» получил Государственный музей-заповедник «Петергоф», сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 10:47
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В «Яндекс.Такси» появилась возможность вызвать грузовой автомобиль

Обновлено в 06:34
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Morgan Stanley
Банк
Американский финансовый конгломерат. Базируется в Нью-Йорке. Владеет крупнейшим брокерским бизнесом в мире. Основными направлениями деятельности Morgan Stanley являются консультации по вопросам слияний и поглощений, размещение акций и облигаций, торговля на фондовых и других биржах, управление активами.
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