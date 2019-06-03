Экономика

Аналитики назвали срок наступления рецессии в США. Инвесторы не верятРБК 06:59

Аналитики Morgan Stanley предсказали наступление рецессии в Соединенных Штатах в конце 2019 года. В американском банке уточнили, что прогноз составлен с учетом благоприятного исхода торговой войны с Китаем.
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Morgan Stanley предупредил о мировой рецессии в случае эскалации торговой войны

Финмаркет07:33

Morgan Stanley допустил рецессию в США в этом году

Rambler News Service09:17

Morgan Stanley предрек рецессию американской экономике в течение 9 месяцев

Ruposters.ru12:04

Morgan Stanley: рецессия в США может начаться уже в этом году

Реальное время11:27

Аналитики JP Morgan и Morgan Stanley не ожидают заключения сделки между США и Китаем на саммите G20

Вести.Финанс09:51

Аналитики назвали срок наступления рецессии в США. Инвесторы не верят

РБК06:59

Если торговая война не прекратится, рецессия наступит в течение года - Morgan Stanley

Profinance.ru04:00
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Политика

Зеленский отреагировал на снос бюста Жукова в Харькове

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Надежда Мейхер показала взрослого сына-красавца

Певица впервые показала свое наследника. Надежда Мейхер предпочитает скрывать от посторонних свою семью – мужа и троих детей.
Обновлено 01 июня в 06:00
Происшествия

Установлен один из подозреваемых в убийстве спецназовца в Подмосковье

В результате которой был убит бывший сотрудник ГРУ. Он пытался разнять участников драки, но получил смертельное ножевое ранение в сердце.
Обновлено в 05:29
Политика

Комитет ПАСЕ предложил России принять участие в июньской сессии

Комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по регламенту принял проект резолюции, в котором рекомендовал разрешить странам-участницам, чьи делегации по разным причинам не участвуют в работе этого органа, представить их полномочия на июньской сессии Ассамблеи.
Обновлено в 12:38
Футбол

«Фиорентина» заявила, что Кьеза останется в команде

«Фиорентина» выпустила заявление, подтверждающее, что нападающий команды Федерико Кьеза останется в клубе в следующем сезоне.
Обновлено в 10:55
Авто

Toyota назвала рублевую стоимость новой Toyota Supra

Дилеры Toyota в России начали прием заказов на возрожденное спорт-купе Toyota Supra.
Обновлено в 01:29
Происшествия

Блогер Давидович выдал фото BMW, разгромившей центр Казани

Фото с места аварии в соцсетях опубликовал автообозреватель Эрик Давидович, который сообщил, что участники ДТП выжили.
Обновлено в 12:08
Экономика

Повышение НДС не отразилось на бюджете

Сегодня, 3 июня 2019 года, стало известно, что повышение НДС с 18% до 20% с начала года пока не отразилось на поступлениях в российский бюджет, если оценивать их размер относительно ВВП.
Обновлено в 02:45
Политика

Юлия Мендель стала пресс-секретарем Зеленского

Пресс-секретарем президента Украины стала Юлия Мендель. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.
Обновлено в 07:32
Футбол

Сборная России по футболу в контрольном матче разгромила «Чертаново»

Обновлено в 11:24
Футбол

10 футболистов покинули «Енисей»

«Енисей» объявил о прекращении сотрудничества с 10 футболистами.
Обновлено в 11:15
Общество

В Свердловской области ожидают грозы и град

Завтра, 4 июня, в Свердловской области ожидаются крупный град, грозы, усиление ветра до 20-25 м/с и сильные дожди.
Обновлено в 06:59
Кино

Британская сценаристка осудила отсутствие чернокожих актеров в «Чернобыле»

Обновлено в 11:35
Политика

Силовики на Украине созвали совещание из-за ролика на YouTube

На Украине пройдет совещание руководства силовых структур из-за появившегося на YouTube ролика об аннексии Румынией части украинских территорий.
Обновлено в 01:43
Авто

Skoda представила новый кроссовер

Компания Skoda представила новый концептуальный кроссовер под названием Vision GT.
Обновлено в 07:46
Армия и оружие

Украинский военный «разорвал» ствол американской снайперской винтовки

В Сети появилась фотография американской снайперской винтовки Barrett M82 бойца ВСУ, которую разорвало после выстрела нештатным патроном.
Обновлено в 11:03
Общество

ВЦИОМ узнал о мечте трети россиян поучаствовать в отборе в космонавты

Более трети опрошенных ВЦИОМом россиян (38%) хотели бы принять участие в конкурсе по отбору кандидатов в космонавты при соответствии необходимым требованиям к здоровью, возрасту и профессиональным компетенциям, следует из данных исследования.
Обновлено в 11:31
Здоровье

Счетная палата указала на неисполнение майского указа по медработникам

Майский указ от 2012 года предусматривает повышение средней заработной платы для младшего и среднего медицинского персонала до 100% от средней зарплаты в регионе к 2018 году.
Обновлено в 09:31
Шоу-бизнес

Галкин отругал Малахова и назвал его лжецом

Галкин назвал Малахова «главным телесплетником страны» и обвинил издание в заказной публикации.
Обновлено в 08:33
Происшествия

Против фигуранта дела Захарченко возбудили дело о фальсификации

Обновлено в 09:24
Политика

Трамп начал свой первый официальный визит в Великобританию

Дональд Трамп начал свой первый официальный визит в Великобританию, передает ОТР.
Обновлено в 08:37
Энергетика

Россия согласовала процедуру компенсаций из-за загрязнения нефти

Замминистра энергетики России Павел Сорокин заявил, что концептуальная договорённость по процедуре компенсаций зарубежным получателям загрязнённой российской нефти была достигнута.
Обновлено в 12:16
Происшествия

Схрон с оружием нашли в гараже в Симферополе

После обнаружения боеприпасы направили на экспертизу.
Обновлено в 10:51
Происшествия

Басманный суд арестовал бывшего губернатора Ивановской области

Басманный суд Москвы санкционировал арест бывшего губернатора Ивановской области Павла Конькова, подозреваемого в присвоении денег.
Обновлено в 11:52
Армия и оружие

Власти Марокко задержали радикалов, готовивших теракты

По данным местной разведки, радикалы готовили теракты на территории королевства.
Обновлено в 10:39
Экономика

В России захотели ввести сбор за сигареты

Организация «Трезвая Россия» предложила ввести экологический сбор с производителей сигарет, пишут «Известия».
Обновлено в 02:29
Экономика

Тарифы на ЖКУ в Петербурге вырастут с 1 июля на 0,4% вместо 4,3%

Тарифы на коммунальные услуги в Санкт-Петербурге вырастут с 1 июля 2019 года на 0,4% вместо планировавшихся 4,3%, сообщил вице-губернатор города Максим Шаскольский.
Обновлено в 09:20
Культура

Картину Петрова-Водкина продали в Лондоне почти за 12 млн долларов

Картина знаменитого художника из Хвалынска Саратовской области Кузьмы Петрова-Водкина (1878-1939) продана за 9,3 млн евро (11,7 млн долларов США).
Обновлено в 09:07
Музыка

Фестиваль «Стереолето» объявил финальный список участников

К финальному лайн-апу артистов фестиваля присоединились десять новых групп и артистов: Cheese People, Optimystica Orchestra, Маша Hima, кис-кис, New York Ska-Jazz Ensemble, Комсомольск, CHIKISS, KENAKO а также LURMISH и Максим Свобода – победители конкурса молодых музыкантов.
Обновлено в 12:38
Космос

Марсоход Curiosity показал облака на красной планете

NASA поделилось серией фотографий, сделанных с 7 по 12 мая черно-белыми навигационными камерами (Navcam) Curiosity, на которых роверу удалось запечатлеть облака на красной планете, плывущие примерно на высоте 31 километр.
Обновлено вчера в 11:32
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Morgan Stanley
Банк
Американский финансовый конгломерат. Базируется в Нью-Йорке. Владеет крупнейшим брокерским бизнесом в мире. Основными направлениями деятельности Morgan Stanley являются консультации по вопросам слияний и поглощений, размещение акций и облигаций, торговля на фондовых и других биржах, управление активами.
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