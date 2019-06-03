Экономика
Аналитики назвали срок наступления рецессии в США. Инвесторы не верятРБК 06:59
Аналитики Morgan Stanley предсказали наступление рецессии в Соединенных Штатах в конце 2019 года. В американском банке уточнили, что прогноз составлен с учетом благоприятного исхода торговой войны с Китаем.
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Происшествия
Небольшой самолет разбился в Канаде, есть жертвы
Обновлено вчера в 20:08
Политика
В ЕС захотели продлить санкции против Крыма еще на год
Европейский союз (ЕС) намерен продлить санкции против Крыма и Севастополя, срок действия которых истекает 23 июня.
Обновлено в 10:47
Кино
Британку возмутило отсутствие темнокожих актеров в «Чернобыле»
Обновлено в 10:17
Происшествия
Бывшего спецназовца убили в драке в Подмосковье
Обновлено в 05:58
Политика
Израиль и США предложат России сделку по Сирии
Власти Израиля и Соединенных Штатов планируют на грядущей встрече с представителями России в Иерусалиме предложить сделку по урегулированию ситуации в Сирии.
Обновлено в 02:03
Кино
Умер заслуженный артист России Геннадий Матвеев
Обновлено в 04:36
Энергетика
«Транснефть» пообещала Польше возместить убытки из-за «грязной» нефти
Проблемы с качеством нефти В апреле ряд стран приостановил транзит и прием российской нефти по трубопроводу "Дружба" из-за проблем с качеством продукции.
Обновлено в 11:14
Происшествия
Суд арестовал экс-губернатора Ивановской области
Басманный суд Москвы санкционировал арест бывшего губернатора Ивановской области Павла Конькова, подозреваемого в присвоении денег, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 11:31
Политика
Зеленский прокомментировал снос бюста Жукова в Харькове
Обновлено в 10:43
Общество
Меланья Трамп приехала в Лондон в платье с его достопримечательностями
Супруга президента США Меланья Трамп в преддверии совместного государственного визита с мужем в Великобританию надела платье с изображением достопримечательностей Лондона.
Обновлено в 10:05
Авто
Автомобиль Lada Vesta заступил на полицейскую службу в Словакии
Внедорожная версия российского универсала LADA Vesta SW Cross стала дежурным автомобилем в полиции городка Гуммене (Словакия).
Обновлено в 07:28
Транспорт
Телеведущий Якубович отказался извиняться за езду по тротуарам
Известный телеведущий Леонид Якубович был замечен в Чебоксарах при езде на автомобиле по тротуару.
Обновлено вчера в 14:29
Происшествия
У экс-главы Клинского района нашли имущество на 9 млрд рублей
Генпрокуратура РФ уточнила сумму иска о взыскании имущества, поданный в суд в отношении бывшего главы Клинского района Подмосковья Александра Постриганя, обвиняемого в коррупции.
Обновлено в 03:56
Происшествия
Суд в Швеции отказался арестовывать Ассанжа
Обновлено в 10:29
Гаджеты
LG готовит недорогой смартфон с тройной камерой
В Интернете засветились рендерные изображения нового недорогого смартфона от LG, у которого будет тройная основная камера.
Обновлено в 08:32
Шоу-бизнес
Максим Галкин опроверг слухи о строительстве особняка на Кипре
Максим Галкин опубликовал в соцсети Instagram скриншоты появившейся статьи, где говорилось о строительстве особняка, принадлежащего телеведущему и Алле Пугачевой.
Обновлено в 06:30
Политика
Политолог оценил назначение Кучмы переговорщиком по Донбассу
Обновлено в 11:34
Политика
Вучич поблагодарил Россию за поддержку Сербии
Обновлено в 06:47
Кино
Netflix снимет мультсериал по игре Magic: The Gathering
Американские режиссеры Джо и Энтони Руссо (две части «Мстителей» - «Война бесконечности» и «Финал») берутся за анимационную адаптацию популярной настольной игры Magic: The Gathering.
Обновлено в 11:26
Происшествия
Служащий банка в Петербурге станет первым подсудимым по статье УК «Манипулирование рынком»
Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего главного специалиста отдела фондовых операций одного из банков в Санкт-Петербурге Андрея Корнилова, обвиняемого по ст. 185.3 УК РФ ("Манипулирование рынком").
Обновлено в 10:01
Происшествия
Самолет Ан-32 ВВС Индии пропал с радаров
Военно-транспортный самолет Ан-32 ВВС Индии пропал с радаров.
Обновлено в 07:15
Наука
Ученые: Печень может «видеть» свет
Выяснилось, например, что реагировать на смену дня и ночи могут даже отдельные внутренние органы — в частности, печень, которая умеет "чувствовать" свет.
Обновлено в 08:48
Здоровье
В России выросло число острых отравлений алкоголем
"Всего за период с 2013 по 2018 год на территории Российской Федерации зарегистрировано 297 467 случаев острых отравлений спиртсодержащей продукцией, в том числе 78 252 случая - с летальным исходом (26,3%)", - говорится в докладе.
Обновлено в 10:24
Происшествия
В Дагестане четыре человека пострадали от взрыва газа
Четверо жителей Дагестана пострадали в результате взрыва газа в Чародинском районе, сообщили "РГ" пресс-службе республиканского МВД.
Обновлено в 09:00
Политика
Украинские силовики собирают совещание из-за ролика на YouTube
Анатолий Матиос, занимающий должность главного военного прокурора Украины, приказал организовать совещание.
Обновлено вчера в 15:56
Здоровье
Врач: лечебное голодание может привести к смерти
Врач-диетолог Дарья Русакова в разговоре с News.ru заявила, что если перед голоданием и во время него человек не проводит очищения желудочно-кишечного тракта, оно может привести к интоксикации организма.
Обновлено вчера в 10:38
Общество
В Приморье в «китовую тюрьму» стали водить детские экскурсии
Обновлено в 01:03