Экономика

Аналитики назвали срок наступления рецессии в США. Инвесторы не верятРБК 06:59

Аналитики Morgan Stanley предсказали наступление рецессии в Соединенных Штатах в конце 2019 года. В американском банке уточнили, что прогноз составлен с учетом благоприятного исхода торговой войны с Китаем.
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Аналитики JP Morgan и Morgan Stanley не ожидают заключения сделки между США и Китаем на саммите G20

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Morgan Stanley допустил рецессию в США в этом году

Rambler News Service09:17

Morgan Stanley: рецессия в США может начаться уже в этом году

Реальное время11:27

Morgan Stanley предупредил о мировой рецессии в случае эскалации торговой войны

Финмаркет07:33

Аналитики назвали срок наступления рецессии в США. Инвесторы не верят

РБК06:59

Если торговая война не прекратится, рецессия наступит в течение года - Morgan Stanley

Profinance.ru04:00
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Небольшой самолет разбился в Канаде, есть жертвы

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В ЕС захотели продлить санкции против Крыма еще на год

Европейский союз (ЕС) намерен продлить санкции против Крыма и Севастополя, срок действия которых истекает 23 июня.
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Кино

Британку возмутило отсутствие темнокожих актеров в «Чернобыле»

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Происшествия

Бывшего спецназовца убили в драке в Подмосковье

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Израиль и США предложат России сделку по Сирии

Власти Израиля и Соединенных Штатов планируют на грядущей встрече с представителями России в Иерусалиме предложить сделку по урегулированию ситуации в Сирии.
Обновлено в 02:03
Кино

Умер заслуженный артист России Геннадий Матвеев

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Глава центра «Э» наградил противника оперы «Тангейзер» из РПЦ

Обновлено в 11:24
Энергетика

«Транснефть» пообещала Польше возместить убытки из-за «грязной» нефти

Проблемы с качеством нефти В апреле ряд стран приостановил транзит и прием российской нефти по трубопроводу "Дружба" из-за проблем с качеством продукции.
Обновлено в 11:14
Происшествия

Суд арестовал экс-губернатора Ивановской области

Басманный суд Москвы санкционировал арест бывшего губернатора Ивановской области Павла Конькова, подозреваемого в присвоении денег, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 11:31
Политика

Зеленский прокомментировал снос бюста Жукова в Харькове

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Меланья Трамп приехала в Лондон в платье с его достопримечательностями

Супруга президента США Меланья Трамп в преддверии совместного государственного визита с мужем в Великобританию надела платье с изображением достопримечательностей Лондона.
Обновлено в 10:05
Футбол

Сборная России по футболу в контрольном матче разгромила «Чертаново»

Обновлено в 11:24
Авто

Автомобиль Lada Vesta заступил на полицейскую службу в Словакии

Внедорожная версия российского универсала LADA Vesta SW Cross стала дежурным автомобилем в полиции городка Гуммене (Словакия).
Обновлено в 07:28
Транспорт

Телеведущий Якубович отказался извиняться за езду по тротуарам

Известный телеведущий Леонид Якубович был замечен в Чебоксарах при езде на автомобиле по тротуару.
Обновлено вчера в 14:29
Происшествия

У экс-главы Клинского района нашли имущество на 9 млрд рублей

Генпрокуратура РФ уточнила сумму иска о взыскании имущества, поданный в суд в отношении бывшего главы Клинского района Подмосковья Александра Постриганя, обвиняемого в коррупции.
Обновлено в 03:56
Происшествия

Суд в Швеции отказался арестовывать Ассанжа

Обновлено в 10:29
Гаджеты

LG готовит недорогой смартфон с тройной камерой

В Интернете засветились рендерные изображения нового недорогого смартфона от LG, у которого будет тройная основная камера.
Обновлено в 08:32
Шоу-бизнес

Максим Галкин опроверг слухи о строительстве особняка на Кипре

Максим Галкин опубликовал в соцсети Instagram скриншоты появившейся статьи, где говорилось о строительстве особняка, принадлежащего телеведущему и Алле Пугачевой.
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Политолог оценил назначение Кучмы переговорщиком по Донбассу

Обновлено в 11:34
Политика

Вучич поблагодарил Россию за поддержку Сербии

Обновлено в 06:47
Кино

Netflix снимет мультсериал по игре Magic: The Gathering

Американские режиссеры Джо и Энтони Руссо (две части «Мстителей» - «Война бесконечности» и «Финал») берутся за анимационную адаптацию популярной настольной игры Magic: The Gathering.
Обновлено в 11:26
Происшествия

Служащий банка в Петербурге станет первым подсудимым по статье УК «Манипулирование рынком»

Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего главного специалиста отдела фондовых операций одного из банков в Санкт-Петербурге Андрея Корнилова, обвиняемого по ст. 185.3 УК РФ ("Манипулирование рынком").
Обновлено в 10:01
Происшествия

Самолет Ан-32 ВВС Индии пропал с радаров

Военно-транспортный самолет Ан-32 ВВС Индии пропал с радаров.
Обновлено в 07:15
Наука

Ученые: Печень может «видеть» свет

Выяснилось, например, что реагировать на смену дня и ночи могут даже отдельные внутренние органы — в частности, печень, которая умеет "чувствовать" свет.
Обновлено в 08:48
Здоровье

В России выросло число острых отравлений алкоголем

"Всего за период с 2013 по 2018 год на территории Российской Федерации зарегистрировано 297 467 случаев острых отравлений спиртсодержащей продукцией, в том числе 78 252 случая - с летальным исходом (26,3%)", - говорится в докладе.
Обновлено в 10:24
Происшествия

В Дагестане четыре человека пострадали от взрыва газа

Четверо жителей Дагестана пострадали в результате взрыва газа в Чародинском районе, сообщили "РГ" пресс-службе республиканского МВД.
Обновлено в 09:00
Политика

Украинские силовики собирают совещание из-за ролика на YouTube

Анатолий Матиос, занимающий должность главного военного прокурора Украины, приказал организовать совещание.
Обновлено вчера в 15:56
Здоровье

Врач: лечебное голодание может привести к смерти

Врач-диетолог Дарья Русакова в разговоре с News.ru заявила, что если перед голоданием и во время него человек не проводит очищения желудочно-кишечного тракта, оно может привести к интоксикации организма.
Обновлено вчера в 10:38
Общество

В Приморье в «китовую тюрьму» стали водить детские экскурсии

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Пресс-секретарь Зеленского назвала себя бывшим «агентом Кремля»

Обновлено в 10:55
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Morgan Stanley
Банк
Американский финансовый конгломерат. Базируется в Нью-Йорке. Владеет крупнейшим брокерским бизнесом в мире. Основными направлениями деятельности Morgan Stanley являются консультации по вопросам слияний и поглощений, размещение акций и облигаций, торговля на фондовых и других биржах, управление активами.
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