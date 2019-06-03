Экономика
Аналитики назвали срок наступления рецессии в США. Инвесторы не верятРБК 06:59
Аналитики Morgan Stanley предсказали наступление рецессии в Соединенных Штатах в конце 2019 года. В американском банке уточнили, что прогноз составлен с учетом благоприятного исхода торговой войны с Китаем.
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Происшествия
Бывшего спецназовца убили в драке в Подмосковье
В подмосковном поселке Путилково под Красногорском ножом в сердце убит 24-летний ветеран спецназа ГРУ Никита Белянкин.
Обновлено в 05:58
Политика
Зеленский рассказал о новых решениях по урегулированию в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у Киева есть "конкретные предложения и новые решения" по урегулированию конфликта в Донбассе.
Обновлено в 07:10
Происшествия
Boeing нашел дефектные детали в самолетах 737 NG и 737 MAX
Дефекты были найдены на предкрылках самолетов моделей Boeing 737 NG и Boeing 737 MAX по всему миру.
Обновлено в 05:01
Политика
Володин прокомментировал снос памятника Жукову в Харькове
Спикер Госдумы Вячеслав Володин уверен, что украинский народ даст должную оценку действиям вандалов в Харькове, разрушивших накануне памятник маршалу Жукову.
Обновлено в 05:55
Экономика
Россияне заметили снижение зарплат
Почти пятая часть россиян заметила снижение размера зарплаты, выяснили авторы исследования Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС), выдержки из которого приводят «Известия».
Обновлено в 03:19
Происшествия
Тела двух полицейских нашли в Ноябрьске
По данным "Ноябрьск 24", тела участковых Владимира Анчугова и Андрея Мучаева были обнаружены в разных частях города: один находился за рабочим столом в опорном пункте на улице Изыскателей, а второго нашли за рулем автомобиля в районе Оболони.
Обновлено в 06:20
Политика
Саакашвили рассказал, как пробовал марихуану
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили рассказал о том, как пробовал марихуану в студенчестве. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:49
Экономика
Стали известны города-лидеры по социально-экономическому развитию
Эксперты назвали регионы, которые являются лидерами по социально-экономическому развитию. Об этом 3 июня сообщает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 21:40
Общество
Школьники пишут самый массовый ЕГЭ по русскому языку
Сегодня, 3 июня, выпускники сдают самый массовый обязательный ЕГЭ по русскому языку. Экзамен напишут 674 тысячи участников.
Обновлено в 02:59
Транспорт
Якубович отказался извиняться за езду по тротуарам
Обновлено вчера в 13:07
Технологии
Тюменские лингвисты обнаружили новый союз в русском языке
Новый союз в русском языке обнаружили сотрудники кафедры русского языка Тюменского государственного университета.
Обновлено в 06:40
Происшествия
Россияне разогнались до 200 километров в час, попали в аварию и выжили
Трое россиян на BMW на высокой скорости попали в ДТП в Казани утром 2 июня, остались живы и скрылись с места ДТП.
Обновлено в 05:10
Футбол
Новосельцев болел против сборной России на ЧМ-2018 по футболу
Обновлено в 07:00
Футбол
«Ливерпуль» сегодня устроит парад в честь победы в Лиге чемпионов
"Ливерпуль" сегодня, 2 июня, организует чемпионский парад в честь выигрыша Лиги чемпионов, сообщает BBC.
Обновлено вчера в 05:32
Футбол
Инстаграм заблокировал аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ девушки
Девушка прославилась тем, что выбежала на поле в полуголом виде во время финального матча Лиги чемпионов - 2018/2019.
Обновлено вчера в 11:02
Политика
Трамп назвал мэра Лондона неудачником
Президент США Дональд Трамп назвал работу мэра Лондона Садика Хана ужасной и призвал его бороться с преступностью.
Обновлено в 07:21
Общество
Роскомнадзор обязал Tinder передавать данные пользователей спецслужбам
Роскомнадзор 31 мая внес в реестр организаторов распространения информации (ОРИ) компанию Match Group, LLC, которой принадлежит мобильный сервис знакомств Tinder.
Обновлено в 05:35
Происшествия
В Приамурье подросток умер во время зарядки в детском лагере
В Амурской области в детском оздоровительном лагере «Колосок» 2 июня умер подросток во время утренней зарядки.
Обновлено в 01:22
Происшествия
У экс-главы Клинского района нашли имущество на 9 млрд рублей
Генпрокуратура РФ уточнила сумму иска о взыскании имущества, поданный в суд в отношении бывшего главы Клинского района Подмосковья Александра Постриганя, обвиняемого в коррупции.
Обновлено в 03:56
Энергетика
«Газпром» сообщил, что «Северный поток – 2» построен на 57%
Ранее американские сенаторы предложили 5 вариантов санкций из-за «Северного потока – 2». В частности, речь идёт об ограничении для тех компаний, которые страхуют суда, укладывающие газопровод.
Обновлено в 07:47
Экономика
«Газпром» стал самой дорогой компанией России
Последний раз «Газпром» был самой дорогой российской компанией в апреле 2016 году.
Обновлено в 07:04
Авто
Для полицейских Словакии купили LADA Vesta SW Cross
Автопарк муниципальной полиции города Гуменне, что на востоке Словакии, пополнился российским универсалом LADA Vesta SW Cross.
Обновлено в 02:42
Наука
В Турции нашли остатки древней смертельной инфекции
На территории современной Турции ученые Кембриджского университета обнаружили следы древней опасной кишечной инфекции.
Обновлено в 04:12
Экономика
РФПИ в рамках ПМЭФ объявит о создании еще одного фонда в юанях
РФПИ в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) объявит о создании еще одного фонда в юанях совместно с Китаем.
Обновлено в 08:00
Спорт
В Кремле отреагировали на возможный недопуск России на ОИ-2020
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал информацию о возможном недопуске сборной на Олимпийские игры 2020 года в Токио.
Обновлено в 06:19
Кино
Умер заслуженный артист России Геннадий Матвеев
Обновлено в 04:36
Общество
Роструд напомнил о короткой рабочей неделе
Роструд напомнил о короткой рабочей неделе, которая ждет россиян в связи с празднованием Дня России. Выходной придется на среду, 12 июня.
Обновлено в 01:55
Футбол
Система VAR будет использована в Лиге наций
В апреле 2019 года Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) ознакомил тренерский штаб сборных, которые попали в финальную стадию Лиги Европы, с принципами работы системы видеопомощи арбитрам (VAR).
Обновлено в 04:51