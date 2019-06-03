Экономика

Аналитики назвали срок наступления рецессии в США. Инвесторы не верятРБК 06:59

Аналитики Morgan Stanley предсказали наступление рецессии в Соединенных Штатах в конце 2019 года. В американском банке уточнили, что прогноз составлен с учетом благоприятного исхода торговой войны с Китаем.
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Аналитики назвали срок наступления рецессии в США. Инвесторы не верят

РБК06:59

Morgan Stanley предупредил о мировой рецессии в случае эскалации торговой войны

Финмаркет07:33

Если торговая война не прекратится, рецессия наступит в течение года - Morgan Stanley

Profinance.ru04:00
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Происшествия

Бывшего спецназовца убили в драке в Подмосковье

В подмосковном поселке Путилково под Красногорском ножом в сердце убит 24-летний ветеран спецназа ГРУ Никита Белянкин.
Обновлено в 05:58
Политика

Зеленский рассказал о новых решениях по урегулированию в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у Киева есть "конкретные предложения и новые решения" по урегулированию конфликта в Донбассе.
Обновлено в 07:10
Происшествия

Boeing нашел дефектные детали в самолетах 737 NG и 737 MAX

Дефекты были найдены на предкрылках самолетов моделей Boeing 737 NG и Boeing 737 MAX по всему миру.
Обновлено в 05:01
Политика

Володин прокомментировал снос памятника Жукову в Харькове

Спикер Госдумы Вячеслав Володин уверен, что украинский народ даст должную оценку действиям вандалов в Харькове, разрушивших накануне памятник маршалу Жукову.
Обновлено в 05:55
Экономика

Россияне заметили снижение зарплат

Почти пятая часть россиян заметила снижение размера зарплаты, выяснили авторы исследования Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС), выдержки из которого приводят «Известия».
Обновлено в 03:19
Происшествия

Тела двух полицейских нашли в Ноябрьске

По данным "Ноябрьск 24", тела участковых Владимира Анчугова и Андрея Мучаева были обнаружены в разных частях города: один находился за рабочим столом в опорном пункте на улице Изыскателей, а второго нашли за рулем автомобиля в районе Оболони.
Обновлено в 06:20
Политика

Саакашвили рассказал, как пробовал марихуану

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили рассказал о том, как пробовал марихуану в студенчестве. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:49
Экономика

Стали известны города-лидеры по социально-экономическому развитию

Эксперты назвали регионы, которые являются лидерами по социально-экономическому развитию. Об этом 3 июня сообщает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 21:40
Армия и оружие

Число жертв военного конфликта в Ливии превысило 600 человек

Обновлено в 06:53
Общество

Школьники пишут самый массовый ЕГЭ по русскому языку

Сегодня, 3 июня, выпускники сдают самый массовый обязательный ЕГЭ по русскому языку. Экзамен напишут 674 тысячи участников.
Обновлено в 02:59
Транспорт

Якубович отказался извиняться за езду по тротуарам

Обновлено вчера в 13:07
Технологии

Тюменские лингвисты обнаружили новый союз в русском языке

Новый союз в русском языке обнаружили сотрудники кафедры русского языка Тюменского государственного университета.
Обновлено в 06:40
Происшествия

Россияне разогнались до 200 километров в час, попали в аварию и выжили

Трое россиян на BMW на высокой скорости попали в ДТП в Казани утром 2 июня, остались живы и скрылись с места ДТП.
Обновлено в 05:10
Футбол

Новосельцев болел против сборной России на ЧМ-2018 по футболу

Обновлено в 07:00
Футбол

«Ливерпуль» сегодня устроит парад в честь победы в Лиге чемпионов

"Ливерпуль" сегодня, 2 июня, организует чемпионский парад в честь выигрыша Лиги чемпионов, сообщает BBC.
Обновлено вчера в 05:32
Футбол

Инстаграм заблокировал аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ девушки

Девушка прославилась тем, что выбежала на поле в полуголом виде во время финального матча Лиги чемпионов - 2018/2019.
Обновлено вчера в 11:02
Политика

Трамп назвал мэра Лондона неудачником

Президент США Дональд Трамп назвал работу мэра Лондона Садика Хана ужасной и призвал его бороться с преступностью.
Обновлено в 07:21
Общество

Роскомнадзор обязал Tinder передавать данные пользователей спецслужбам

Роскомнадзор 31 мая внес в реестр организаторов распространения информации (ОРИ) компанию Match Group, LLC, которой принадлежит мобильный сервис знакомств Tinder.
Обновлено в 05:35
Происшествия

В Приамурье подросток умер во время зарядки в детском лагере

В Амурской области в детском оздоровительном лагере «Колосок» 2 июня умер подросток во время утренней зарядки.
Обновлено в 01:22
Общество

Екатеринбуржцы предложили более 11 тысяч мест для строительства храма

Обновлено в 05:09
Происшествия

У экс-главы Клинского района нашли имущество на 9 млрд рублей

Генпрокуратура РФ уточнила сумму иска о взыскании имущества, поданный в суд в отношении бывшего главы Клинского района Подмосковья Александра Постриганя, обвиняемого в коррупции.
Обновлено в 03:56
Энергетика

«Газпром» сообщил, что «Северный поток – 2» построен на 57%

Ранее американские сенаторы предложили 5 вариантов санкций из-за «Северного потока – 2». В частности, речь идёт об ограничении для тех компаний, которые страхуют суда, укладывающие газопровод.
Обновлено в 07:47
Экономика

«Газпром» стал самой дорогой компанией России

Последний раз «Газпром» был самой дорогой российской компанией в апреле 2016 году.
Обновлено в 07:04
Авто

Для полицейских Словакии купили LADA Vesta SW Cross

Автопарк муниципальной полиции города Гуменне, что на востоке Словакии, пополнился российским универсалом LADA Vesta SW Cross.
Обновлено в 02:42
Наука

В Турции нашли остатки древней смертельной инфекции

На территории современной Турции ученые Кембриджского университета обнаружили следы древней опасной кишечной инфекции.
Обновлено в 04:12
Экономика

РФПИ в рамках ПМЭФ объявит о создании еще одного фонда в юанях

РФПИ в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) объявит о создании еще одного фонда в юанях совместно с Китаем.
Обновлено в 08:00
Спорт

В Кремле отреагировали на возможный недопуск России на ОИ-2020

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал информацию о возможном недопуске сборной на Олимпийские игры 2020 года в Токио.
Обновлено в 06:19
Кино

Умер заслуженный артист России Геннадий Матвеев

Обновлено в 04:36
Общество

Роструд напомнил о короткой рабочей неделе

Роструд напомнил о короткой рабочей неделе, которая ждет россиян в связи с празднованием Дня России. Выходной придется на среду, 12 июня.
Обновлено в 01:55
Футбол

Система VAR будет использована в Лиге наций

В апреле 2019 года Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) ознакомил тренерский штаб сборных, которые попали в финальную стадию Лиги Европы, с принципами работы системы видеопомощи арбитрам (VAR).
Обновлено в 04:51
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Morgan Stanley
Банк
Американский финансовый конгломерат. Базируется в Нью-Йорке. Владеет крупнейшим брокерским бизнесом в мире. Основными направлениями деятельности Morgan Stanley являются консультации по вопросам слияний и поглощений, размещение акций и облигаций, торговля на фондовых и других биржах, управление активами.
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Государство в субконтиненте Северной Америке
Государство в Северной Америке, на севере граничит с Соединёнными Штатами Америки, на юго-востоке - с Белизом и Гватемалой, на западе омывается водами Калифорнийского залива и Тихого океана, на востоке - водами Атлантического океана, Мексиканского залива и Карибского моря
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