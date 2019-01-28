Экономика

Аналитики назвали самый популярный повод для оформления кредитаLife.ru 02:32

Доля жителей, которые выплачивают кредиты, составляет там 43% и 38% соответственно (в целом по стране эта цифра составляет 32%). Чаще всего кредиты берут люди в возрасте от 25 до 44 лет (47% всех займов).
Читать в источнике
с чего всё началось

Назван самый популярный повод для оформления кредита

Среди россиян со средним доходом займы оформляет каждый третий (29 процентов), при этом чуть меньше половины (47 процентов) платят ипотеку, чуть больше (53 процента) - потребительские кредиты. В среднем заемщики четверть своего дохода (26 процентов) отдают банку.
Российская газетавчера в 19:15

Подробнее о событии

СМИ: Закредитованность россиян подскочила до рекорда

Росбалт04:00

Аналитики назвали самый популярный повод для оформления кредита

Life.ru02:32

Жители ПФО берут потребительские кредиты чаще, чем в других регионах России

Татар-информвчера в 22:54

Названы самые популярные у россиян причины оформления кредита

Газета Кемеровавчера в 22:50

Эксперты рассказали, на что россияне чаще всего берут кредиты

ФАНвчера в 20:46

Названа самая популярная цель у граждан РФ для получения кредита

REGNUM00:39

Назван самый популярный повод для оформления кредита

Российская газетавчера в 19:15
Показать все источники
Автоматически обработано 7206 источников, обновлено в 05:25, Ашберн
Происшествия

Подозреваемый в похищении картины Куинджи задержан

Обновлено в 00:10
Происшествия

Вандал облил краской памятник «Вежливым людям» в Крыму

Обновлено вчера в 21:40
Авто

В России начались продажи нового универсала KIA Ceed SW

Обновлено в 01:00
Происшествия

Экс-глава «Дальспецстроя» найден мертвым в Москве

Бывший глава компании "Дальспецстрой" Дмитрий Савин, предположительно, покончил с собой в Москве.
Обновлено в 05:03
Общество

Пособия инвалидам и ветеранам проиндексируют с 1 февраля

С 1 февраля этого года для отдельных категорий граждан пособия и компенсации будут проиндексированы на 4,3%. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
Обновлено вчера в 23:13
Общество

В Саратове уволили чиновницу после отправки учителей на уборку снега

Обновлено в 03:18
Авто

Закрывшийся завод ЗИЛ продает новые «Бычки» без пробега

Всем желающим предлагается приобрести целую заводскую партию автомобилей ЗИЛ 5301 "Бычок".
Обновлено в 03:07
Авто

Nissan поднял цены на свои кроссоверы

Обновленный кроссовер Nissan Terrano, поступивший в продажу в ноябре прошлого года подорожал на 41-61 тысячу рублей и обойдется покупателям по цене от 1 021 000 рублей, а модель 2018 года прибавила в цене 17-22 тысячи рублей, и ее стоимость начинается с отметки в 997 000 рублей.
Обновлено вчера в 07:03
Происшествия

В Воронежской области обрушилась кровля детского сада

В городе Поворино Воронежской области под тяжестью снега обрушилась кровля детского сада, сообщил РИА Новости представитель районной службы ГО и ЧС.
Обновлено в 04:15
Кино

Фильм «Черная пантера» получил главную премию Гильдии киноактеров США

Награды в номинации «Лучший актер» удостоился сыгравший в фильме «Богемская рапсодия» роль солиста британской рок-группы Queen Фредди Меркьюри Рами Малек.
Обновлено вчера в 22:40
Авто

Tesla оснастит автомобили новой системой безопасности и музыкой Баха

Ожидается, что новый противоугонный комплекс получат электрокары Tesla Model S, Model X и Model 3. При этом Sentry Mode сможет передавать изображение с камер, расположенных как внутри автомобиля, так и снаружи, что позволит быстрее найти угнанный автомобиль.
Обновлено в 00:25
Транспорт

«Ъ» составил топ-10 самых популярных нарушений ПДД 2018 года

Речь идет о выездах на обочину и проездах грузовиков дальше второй полосы: основная доля таких нарушений также приходится на Москву, где их уже несколько лет фиксируют камеры.
Обновлено вчера в 18:10
Гаджеты

Samsung откажется от пластика в упаковке устройств

Обновлено в 05:10
Политика

На Украине рассказали о последствиях потери транзита российского газа

Завершение контракта о транзите российского газа через украинскую территорию в Европу приведет к краху экономики Украины, заявил депутат Верховной рады от партии «За жизнь» Вадим Рабинович.
Обновлено вчера в 23:56
Интернет

«Роскачество» рассказало, как избежать утечки персональных данных

По словам экспертов, существуют несколько видов вредоносного программного обеспечения, которое способно передавать хакерам вводимые на клавиатуре данные, в том числе логины и пароли от учетных записей в социальных сетях, интернет-магазинах или онлайн-банке, пишет ТАСС.
Обновлено вчера в 17:55
Общество

Во время мощного снегопада в Москве выпало 40% месячной нормы осадков

В Москве за выходные выпало около 40% месячной нормы осадков, рассказал в понедельник, 28 января, специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.
Обновлено в 01:01
Авто

Mercedes-Benz отзывает в России восемь автомобилей Sprinter

Росстандарт сообщил об отзыве восьми автомобилей Mercedes-Benz Sprinter (906) на территории России.
Обновлено в 05:03
Экономика

В России ограничили предельную сумму долга по потребительским кредитам

С сегодняшнего дня вступают в силу поправки в федеральные законы "О потребительском кредите (займе)" и "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях".
Обновлено в 02:26
Общество

«Росконтроль» проверил баклажанную икру

В образцах брендов Bonduelle, «Грядка удачи / Наша семья», «Дядя Ваня» и EKO было обнаружено незначительное занижение количества жира и соли, однако такое несоответствие ГОСТу эксперты назвали достоинством, ведь баклажанная икра не рекомендуется людям с проблемами пищеварения, беременным, кормящим матерям и детям из-за большого процента уксуса.
Обновлено в 00:00
Происшествия

В аэропорту Кольцово спецавтомобиль повредил самолет

Обновлено в 05:00
Происшествия

Торнадо обрушился на столицу Кубы, не менее трех человек погибло

Не менее трех человек погибли, не менее 172 пострадали.
Обновлено в 04:12
Происшествия

В Омске пожаловались на заклеивавшую детям рты воспитательницу детсада

Родители детей садика № 330 в Омске пожаловались на воспитательницу в садике, которая якобы связывала малышей и заклеивала им рты скотчем.
Обновлено в 01:58
Происшествия

Звонки о минировании заведений поступили в ряд регионов Сибири

Обновлено вчера в 23:33
Транспорт

Дороги около станций метро «Столбово» и «Филатов луг» благоустроят

Как говорится в сообщении, через Ульяновский лесопарк к жилым массивам будет проложена велопешеходная дорога протяженностью 3,1 км. Напомним, что запустить пассажирское движение по новому участку Сокольнической линии метро на присоединенных территориях столицы планируется к маю, технический запуск участка состоялся в начале января.
Обновлено в 00:20
Экономика

«Ъ»: ФРИИ предлагает гражданам заработать на своих персональных данных

Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) подготовил проект изменений в закон "Об информации", в рамках которого предлагается разрешить свободный оборот на рынке "деперсонализированных" пользовательских данных.
Обновлено в 00:45
Происшествия

На алтайского депутата завели дело после избиения женщин и подростка

На Алтае в отношении заместителя председателя Чемальского райсовета депутата Юрия Корнеева возбуждено уголовное дело.
Обновлено в 04:07
Наука

Сибирские ученые научились выращивать мини-мозги

Обновлено в 01:45
Общество

«Метрострой» получил шесть исков от «Водоканала» и частных компаний

Общая сумма исков составляет более 20 миллионов рублей, пишет ТАСС.
Обновлено в 04:22
Происшествия

Сломанный вентиль на баллоне привел к взрыву газа в кафе под Саратовом

Обновлено в 04:18
Авто

Chevrolet выпустил специальную серию Corvette Drivers Series Edition

Во время гонки Rolex Daytona 24 Hours на минувших выходных, Chevrolet, помимо участия в гонке представил четыре Corvette Drivers - автомобили специальной серии, посвященной автоспорту.
Обновлено в 04:27
Главное