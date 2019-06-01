Энергетика
Аналитики назвали причины падения цен на нефтьИзвестия вчера в 23:57
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Происшествия
Полиция разыскивает кассира из Башкирии, укравшую 23 миллиона рублей
Обновлено вчера в 08:00
Общество
Жизнь россиян сильно изменится с 1 июня
Июнь принесет серьезные перемены в жизнь автомобилистов, семей с детьми, владельцев иностранных счетов и любителей провести вечер перед телевизором, сообщает ИА ЕАОМеdіа со ссылкой на ТВЦ. Телевидение и связь С 1 июня в России отменяется внутрисетевой роуминг для сотовой связи внутри страны.
Обновлено в 01:00
Экономика
НТВ сообщил о выводе Ходорковским из России $51 млрд
Согласно расследованию телеканала НТВ, которое связано с бизнесменом и приватизацией ЮКОСа в 1990-х годах, под названием «Кровавая империя Михаила Ходорковского», на эту сумму были выведены дивиденды миноритарных акционеров, а большая часть средств в настоящее время находится в Нидерландах.
Обновлено вчера в 08:14
Армия и оружие
В Сети появилось видео испытаний бомбардировщика Ту-22М3М
Телеканал "Звезда" опубликовал видео испытаний модернизированного бомбардировщика Ту-22М3М.
Обновлено в 00:58
Происшествия
Глава Раменского района задержан по подозрению в убийстве любовницы
Обновлено вчера в 13:58
Политика
Вице-премьер Украины пригрозил новой власти проблемами из-за языка
Вице-премьер Украины, министр социальной политики Павел Розенко пригрозил новой власти страны переворотом в случае отмены принятого ранее закона об украинском языке.
Обновлено в 00:17
Футбол
«Арсенал» открыт к продаже Озила
Проблемой для «Арсенала» может стать тот факт, что не каждый клуб готов в полной мере удовлетворить запросы Озила по зарплате.
Обновлено вчера в 17:03
Политика
ВЦИОМ сообщил о новой методике опроса по рейтингу доверия Путину
ВЦИОМ в пятницу опубликовал на своем сайте опрос о доверии политикам, который был проведен по новой методике.
Обновлено вчера в 12:36
Общество
Ветер перемен: астрологи назвали, кого в июне ждут изменения в жизни
Изменения в лучшую сторону начнутся в рабочих процессах. Есть вероятность, что в июне представители знака отправятся в путешествие.
Обновлено вчера в 15:56
Общество
Многодетные москвичи могут оформить разрешение на парковку на три года
В апреле мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что с лета многодетные семьи смогут оформить разрешение на бесплатную парковку машины сразу на три года.
Обновлено вчера в 18:41
Происшествия
Полковник Захарченко сломал зуб из-за каши в СИЗО
Обновлено вчера в 15:09
Политика
В США раскрыли детали законопроекта против «Северного потока — 2»
Американские сенаторы предлагают ввести минимум пять видов санкций в отношении тех, кто оказывает услуги страхования судам, работающим над укладкой газопровода «Северный поток-2».
Обновлено вчера в 23:27
Экономика
Вступил в силу запрет на экспорт топлива на Украину
Запрет на поставки угля и нефтепродуктов из России на Украину вступил в силу 1 июня.
Обновлено в 00:44
Футбол
Дзюба у Урганта: постоянно шутил, назвал себя Артемом Сноу
Обновлено вчера в 17:02
Музыка
Дочь Алсу дала первое интервью после скандала на «Голос. Дети»
В Сети очень резко отреагировали на скандал вокруг "Голоса", обвиняя Первый канал в продажности, а родителей Абрамовой — в подкупе голосов для дочери.
Обновлено 30 мая в 20:37
Космос
Космонавты забрали полотенце, провисевшее 10 лет в открытом космосе
Российские космонавты Олег Кононенко и Алексей Овчинин забрали полотенце, провисевшее на внешней стороне МКС десять лет, трансляция идет на сайте Роскосмоса.
Обновлено 29 мая в 14:47
Футбол
«Бешикташ» заинтересован в услугах Влашича
Как сообщает Liverpool Echo, в услугах хорватского футболиста заинтересован «Бешикташ».
Обновлено вчера в 23:46
Общество
Мэр Анапы отказался оплачивать концерт Волочковой из бюджета
Мэр Анапы Юрий Поляков поручил отменить электронные торги, предполагающие закупку услуги по показу концертной программы артистки Анастасии Волочковой.
Обновлено вчера в 02:16
Общество
Определены самые выгодные для проживания города России
В России определен список регионов с самыми доступными ценами для проживания мигрантов из другиз регионов или стран.
Обновлено в 00:34
Гаджеты
Xiaomi представила смарт-часы с автономной работой до 20 дней
Xiaomi представила в Китае умные часы Amazfit Youth Edition. По словам производителя, новинка сможет работать от одного заряда до 20 дней.
Обновлено вчера в 08:12
Футбол
В скандальном матче определился победитель африканской Лиги чемпионов
В ответном матче финальной серии "Эсперанс" обыграл "Видад" (1:0). Примечательно, что встреча завершилась на 25 минут раньше, поскольку после отмененного гола гостей поле заволокло дымом от пиротехники, а игроки и тренеры марокканской команды начали жарко спорить с судьей прямо на поле, поскольку тот отказался использовать систему видеоповторов.
Обновлено вчера в 22:17
Политика
Скандал: Нидерланды требуют объяснений от премьера Малайзии из-за крушения Боинга МН17
Как ранее сообщала «Русская Весна» премьер Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что не верит в то, что Россия виновна в катастрофе Боинга рейса МН17 над Донбассом и хочет видеть больше весомых доказательств в деле.
Обновлено вчера в 15:50
Здоровье
Союз профсоюзов России предложил сократить новогодние каникулы в два раза
Генеральный секретарь Союза профсоюзов России Евгений Куликов выступил с предложением сократить новогодние каникулы в два раза начиная с 2020 года.
Обновлено вчера в 06:21
Общество
В Счетной палате рассказали о тратах пенсионеров
Орлова напомнила, что размер пенсий в России связан с объемом страховых взносов, которые взимаются с заработных плат работающих граждан и поступают в ПФР.
Обновлено вчера в 03:10
Политика
Против Порошенко завели дело о захвате власти
Очередное уголовное дело возбудило госбюро расследований Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на экс-замглавы администрации Виктора Януковича, юриста Андрея Портнова.
Обновлено вчера в 09:18
Шоу-бизнес
Николай Басков признался, что в компании Игоря Крутого и Льва Лещенко не считает себя великим или обеспеченным
Обновлено в 00:43
Шоу-бизнес
Стилист Рогов осудил Собчак за высказывания об одежде Бузовой
Стилист Александр Рогов назвал неэтичным поведение Ксении Собчак, рассказавшей в своем YouTube-шоу, что один «очень модный» дизайнер просил ее повлиять на Ольгу Бузову, чтобы певица не носила вещи его бренда.
Обновлено вчера в 11:25
Происшествия
Защита Мамаева пожаловалась на ошибку судьи
Адвокат футболиста Павла Мамаева Игорь Бушманов пожаловался уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой на нарушение прав своего подзащитного, а также Александра Кокорина, его брата Кирилла и Александра Протасовицкого.
Обновлено вчера в 21:13
Футбол
Месси: «Перед уходом хочу выиграть что-то с Аргентиной»
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси заявил, что перед завершением карьеры хотел бы выиграть трофей со сборной Аргентины.
Обновлено вчера в 20:41