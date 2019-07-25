Экономика
Аналитики: инвесторы переоценили «Газпром»Банки.ру 06:16
Аналитики напоминают, что недавно компания также сообщала, что рассматривает различные варианты монетизации 6,6% квазиказначейских акций. Если «Газпром» решит разместить все имеющиеся у него на балансе квазиказначейские бумаги, то это может оказать давление на котировки, считают в Альфа-банке.
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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 13:42, Вашингтон
Политика
В ОБСЕ прокомментировали задержание российского танкера Украиной
Представитель Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ Драгана Николич-Соломон прокомментировала информацию о задержании российского танкера Украиной.
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Указывается на то, что для использования всех сильных сторон российского истребителя необходимы высокопрофессиональные летчики.
Обновлено в 04:55
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Путин поручил Голиковой разобраться с зарплатами в здравоохранении
О недопустимо низких зарплатах врачей и медсестер в районных поликлиниках и амбулаториях говорил сегодня президент России Владимир Путин с вице-премьером Татьяной Голиковой.
Обновлено в 10:44
Общество
В Гидрометцентре предупредили о снеге в выходные
В Гидрометцентре предупредили о резкой смене погоды практически на всей территории европейской части России.
Обновлено вчера в 09:17
Происшествия
В Подмосковье женщину убили на детской площадке
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Обновлено в 12:06
Общество
В Госдуме предложили высшее образование в регионах сделать бесплатным
Заместитель председателя комитета по образованию и науке Госдумы РФ Борис Чернышов считает, что высшее образование нужно делать полностью бесплатным в регионах, которые граничат с другими государствами.
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Обновлено в 13:23
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МВД Австрии объявило в розыск подозреваемого в работе на ГРУ
МВД Австрии объявило в розыск Игоря Егоровича Зайцева.
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Телеведущий Михаил Ширвиндт подал на развод
Обновлено в 10:52
Экономика
Россия ограничила для иностранцев российский рынок газовых турбин
На официальном портале правовой информации опубликовано постановление правительства, которое ужесточает для иностранных компаний условия выхода на российский рынок газовых турбин.
Обновлено в 13:19
Авто
Mercedes-Benz протестировал на дороге новый электрокар
Новая архитектура представит собой аккумуляторно-электрическую конструкцию, известную как MEA2 (Mercedes Electric Architecture), и EQS станет первым автомобилем, который будет ее использовать.
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Армия и оружие
МИД РФ: Наши лётчики вели себя в Японском море абсолютно правомерно
Замглавы МИД РФ Игорь Моргулов официально заявил послу Южной Кореи в России, что российские летчики в небе над Японским морем действовали в полном соответствии с нормами международного права, сообщает 25 июля пресс-служба дипломатического ведомства России.
Обновлено в 11:51
Политика
Зеленский и Трамп провели телефонный разговор
Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп провели телефонные переговоры.
Обновлено в 12:55
Происшествия
В амстердамском аэропорту отменены 180 рейсов
Обновлено вчера в 16:00
Армия и оружие
Элитных спецназовцев ВМС США в Ираке отправили домой за пьянство
Взвод «морских котиков» (United States Navy SEALs) — элитного спецназа ВМС США — вывели из Ирака за распитие алкоголя на месте дислокации.
Обновлено в 12:33
Политика
Бывшего министра обороны Грузии задержали по делу о митингах
Грузинские правоохранители задержали бывшего министра обороны Грузии Ираклия Окруашвили по делу о беспорядках в ходе демонстраций 20 и 21 июля в Тбилиси у здания парламента.
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Футбол
«Рубин» объявил о переходе воспитанника «Локомотива» Кипиани
Обновлено в 13:23
Политика
Лукашенко пригрозил правительству Белоруссии тюрьмой
Гомельским чиновникам и правительству Белоруссии грозит тюремное заключение из-за того, что в стране начался массовый падёж скота.
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Обновлено в 07:49
Происшествия
В Сочи после дождя обрушилась часть федеральной дороги
Из-за последствий стихии в городе-курорте частично обрушилась автомобильная дорога федерального значения А-147 Джубга - Сочи в районе микрорайона Мамайка.
Обновлено в 12:08
Экономика
Объем выданных кредитов населению вырос в I полугодии на 11%
Российские кредитные организации выдали населению в I полугодии 2019 года 4,23 трлн рублей кредитов, что на 11% больше, чем в январе - июне 2018 года (3,80 трлн рублей).
Обновлено в 04:05
Общество
Бренд Sonia Rykiel обанкротился и закрывается
Обновлено в 12:15
Политика
В США вернулись к применению смертной казни на федеральном уровне
Власти США после почти двадцатилетнего перерыва решили вернуться к исполнению смертных приговоров, вынесенных на федеральном уровне.
Обновлено в 11:45
Политика
Крымские татары ответили на предложение Киева создать автономию
Крымским татарам нет никакого дела до предложения украинских властей о "национальной автономии" на полуострове, заявил РИА Новости лидер организации "Къырым бирлиги" ("Единство Крыма") и Общественного совета крымско-татарского народа Сейтумер Ниметуллаев.
Обновлено в 05:05
Единоборства
Соперник Дадашева высказался по поводу смерти россиянина
Обновлено в 05:32
Политика
Генпрокуратура признала «Атлантический совет» нежелательным в России
Генеральная прокуратура России признала нежелательной деятельность иностранной неправительственной организации The Atlantic Council of the United States («Атлантический совет») на территории страны.
Обновлено в 13:19
Происшествия
В Петербурге задержан подозреваемый в убийстве активистки Григорьевой
В Петербурге задержали подозреваемого в убийстве гражданской активистки Елены Григорьевой.
Обновлено в 06:03
Религия
Протоиерея Димитрия Смирнова экстренно госпитализировали в Москве
Протоиерея Димитрия Смирнова госпитализировали в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.
Обновлено в 09:53
Шоу-бизнес
Forbes представил рейтинг самых успешных российских звезд
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов, телеведущая Ольга Бузова и хоккеист Александр Овечкин возглавили список самых успешных российских звезд шоу-бизнеса и спорта в возрасте до 40 лет по версии издания Forbes.
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Футбол
Россия разгромила Азербайджан во втором групповом этапе отбора на ЧМ
Сборная России во втором матче второго группового этапа домашнего отборочного турнира к чемпионату мира победила команду Азербайджана - 6:0. В составе россиян отличились Дмитрий Шишин (дубль), Максим Чужов, Кирилл Романов, Николай Крышанов (пенальти) и Борис Никоноров.
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