Футбол
Аналитики: «Спартак-2» проиграет «Нижнему Новгороду» в 28-м туре ФНЛЧемпионат 02:55
Букмекеры назвали фаворита матча 28-го тура ФНЛ «Спартак-2» — «Нижний Новгород». Начало встречи 24 марта 2019 года запланировано на 14:30 мск. Букмекеры предлагают поставить на победу «Спартака-2» за 4.02.
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 09:09, Ашберн
Политика
Неизвестный попытался напасть на главу МИД Финляндии
Неизвестный мужчина попытался напасть на министра иностранных дел Финляндии Тимо Сойни во время его встречи с избирателями в городе Вантаа, пишет газета Helsingin Sanomat.
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Ахеджакова возмутилась новым сценарием и оскорбила Талызину.
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Станислав Садальский назвал бездарным Максима Галкина
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Общество
В Иркутске прошел массовый митинг в защиту озера Байкал
В Иркутске прошел митинг в защиту озера Байкал.
Обновлено в 06:32
Происшествия
В летевший в Сочи самолет ударила молния
В следовавший из Казани в Сочи самолет ударила молния.
Обновлено в 08:22
Происшествия
Россиянин погиб при взрыве в многоэтажке в Киеве
Россиянин погиб в результате взрыва в квартире в одном из многоэтажных домов в Киеве.
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Общество
Строители собрали все пролеты железнодорожной части Крымского моста
Пролеты железнодорожной части Крымского моста соединили над Керченским проливом, сообщает ТАСС со ссылкой на инфоцентр моста.
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Шоу-бизнес
Анджелина Джоли может навсегда уйти из кино
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Футбол
«Луч» и «Тюмень» во Владивостоке победителя не выявили
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Шоу-бизнес
Панин пояснил свои слова о ненависти к России
Обновлено в 04:41
Происшествия
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Обновлено в 08:20
Космос
Магнитная буря началась на Земле
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Общество
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Декан исторического факультета Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского Александр Герцен в беседе с ТАСС сообщил, что в ходе экспедиции в Бахчисарай археологи обнаружили более 10 тыс. артефактов.
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Политика
Песков рассказал, когда Назарбаев уведомил Путина об отставке
Сложивший полномочия президента Казахстана Нурсултан Назарбаев уведомил российского лидера Владимира Путина об уходе с поста за несколько часов до публичного выступления.
Обновлено в 07:45
Общество
В Башкирии прогнозируется сильный ветер до 20 метров в секунду
В понедельник, 25 марта, в Башкирии ожидаются сильные порывы ветра до 15-20 метров в секунду.
Обновлено в 06:21
Политика
Захарова ответила на слова Помпео о Крыме и признании Голан
Официальный представитель МИД Мария Захарова пообещала скорректировать информационную работу по Крыму с учетом слов госсекретаря США Майка Помпео о признании Голанских высот израильской территорией.
Обновлено в 05:49
Политика
В Сербии рост детской онкологии связали с бомбардировками НАТО
В Сербии отмечают серьезный рост онкологических заболеваний: каждый год диагноз рак ставят почти 40 тыс. жителям.
Обновлено в 06:29
Общество
Синоптики назвали сроки завершения снегопада в Москве
Обновлено в 08:36
Общество
Дочь Назарбаева назвала детей-инвалидов «уродами»
Старшая дочь первого президента Казахстана Дарига Назарбаева назвала детей-инвалидов "уродами".
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Ровно 20 лет назад Е. Примаков развернул самолет над Атлантикой в знак протеста позиции НАТО по бомбардировке Сербии Хроника событий от ТГ-канала "20 лет назад": 10.45.
Обновлено в 08:50
Спорт
Мозер не хочет продолжать тренерскую карьеру
Заслуженный тренер России по фигурному катанию Нина Мозер заявила, что хочет завершить тренерскую карьеру.
Обновлено в 05:11
Футбол
Стал известен состав сборной России на игру с Казахстаном
Тренерский штаб сборной России назвал стартовый состав команды на игру отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с футболистами Казахстана.
Обновлено в 08:49
Спорт
Тренер Медведевой признался в восхищении Тутберидзе
Канадский наставник российской фигуристки Евгении Медведевой Брайан Орсер рассказал, как относится к Этери Тутберидзе, передает "Спорт-Экспресс".
Обновлено в 03:16
Шоу-бизнес
Адель и Дженнифер Лоуренс вызвали ажиотаж вокруг своих танцев в баре
Британская певица Адель и американская актриса Дженнифер Лоуренс устроили танцы в гей-баре Pieces в Нью-Йорке.
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Авто
Российский рынок новых электрокаров вырос в 5 раз
По информации аналитиков издания «Автостат», за первые два месяца 2019 года на отечественном рынке было реализовано 47 экземпляров электрокаров.
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Происшествия
Источник назвал предполагаемую причину загрязнения воды в Хасавюрте
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Происшествия
Появилось видео с терпящего бедствие лайнера в Норвегии
В интернете появилось видео, которое снимали пассажиры круизного лайнера Viking Sky, терпящего бедствие в норвежских водах.
Обновлено в 02:37
Политика
В Госдуме оценили признание России «энергетической сверхдержавой»
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал заявление генерального секретаря Мирового энергетического совета (МИРЭС) Кристофа Фрая о том, что Россия остается "энергетической сверхдержавой".
Обновлено в 05:29
Политика
Посол США призвала украинцев пойти на выборы президента
Посол США в Киеве Мари Йованович призвала украинцев обязательно прийти на выборы президента Украины 31 марта.
Обновлено в 07:46