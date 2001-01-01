Футбол

Аналитики: «Спартак-2» проиграет «Нижнему Новгороду» в 28-м туре ФНЛЧемпионат 02:55

Букмекеры назвали фаворита матча 28-го тура ФНЛ «Спартак-2» — «Нижний Новгород». Начало встречи 24 марта 2019 года запланировано на 14:30 мск. Букмекеры предлагают поставить на победу «Спартака-2» за 4.02.
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Аналитики: «Спартак-2» проиграет «Нижнему Новгороду» в 28-м туре ФНЛ

Чемпионат02:55
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Обновлено в 07:45
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Захарова ответила на слова Помпео о Крыме и признании Голан

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Обновлено в 05:49
Политика

В Сербии рост детской онкологии связали с бомбардировками НАТО

В Сербии отмечают серьезный рост онкологических заболеваний: каждый год диагноз рак ставят почти 40 тыс. жителям.
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Ровно 20 лет назад Е. Примаков развернул самолет над Атлантикой в знак протеста позиции НАТО по бомбардировке Сербии Хроника событий от ТГ-канала "20 лет назад": 10.45.
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Мозер не хочет продолжать тренерскую карьеру

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Нина Мозер заявила, что хочет завершить тренерскую карьеру.
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Стал известен состав сборной России на игру с Казахстаном

Тренерский штаб сборной России назвал стартовый состав команды на игру отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с футболистами Казахстана.
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Тренер Медведевой признался в восхищении Тутберидзе

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Адель и Дженнифер Лоуренс вызвали ажиотаж вокруг своих танцев в баре

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Российский рынок новых электрокаров вырос в 5 раз

По информации аналитиков издания «Автостат», за первые два месяца 2019 года на отечественном рынке было реализовано 47 экземпляров электрокаров.
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Источник назвал предполагаемую причину загрязнения воды в Хасавюрте

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Появилось видео с терпящего бедствие лайнера в Норвегии

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В Госдуме оценили признание России «энергетической сверхдержавой»

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал заявление генерального секретаря Мирового энергетического совета (МИРЭС) Кристофа Фрая о том, что Россия остается "энергетической сверхдержавой".
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Посол США призвала украинцев пойти на выборы президента

Посол США в Киеве Мари Йованович призвала украинцев обязательно прийти на выборы президента Украины 31 марта.
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