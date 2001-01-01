Аналитики: «Спартак-2» проиграет «Нижнему Новгороду» в 28-м туре ФНЛЧемпионат 02:55

Букмекеры назвали фаворита матча 28-го тура ФНЛ «Спартак-2» — «Нижний Новгород». Начало встречи 24 марта 2019 года запланировано на 14:30 мск. Букмекеры предлагают поставить на победу «Спартака-2» за 4.02.

Политика Неизвестный попытался напасть на главу МИД Финляндии Неизвестный мужчина попытался напасть на министра иностранных дел Финляндии Тимо Сойни во время его встречи с избирателями в городе Вантаа, пишет газета Helsingin Sanomat.

Происшествия В летевший в Сочи самолет ударила молния В следовавший из Казани в Сочи самолет ударила молния.

Происшествия Россиянин погиб при взрыве в многоэтажке в Киеве Россиянин погиб в результате взрыва в квартире в одном из многоэтажных домов в Киеве.

Общество Строители собрали все пролеты железнодорожной части Крымского моста Пролеты железнодорожной части Крымского моста соединили над Керченским проливом, сообщает ТАСС со ссылкой на инфоцентр моста.

Шоу-бизнес Анджелина Джоли может навсегда уйти из кино Американская актриса, посол доброй воли ООН Анджелина Джоли решила больше не сниматься в кино, пишет The Sun LA.

Футбол «Луч» и «Тюмень» во Владивостоке победителя не выявили 28-й тур Футбольной национальной лиги стартовал во Владивостоке, где «Луч» принимал «Тюмень». Встреча завершилась вничью 1:1.

Происшествия Пилот протаранил самолетом свой дом в Ботсване Пилот протаранил самолетом собственный дом неподалеку от столицы Ботсваны Габороне. Об этом пишет портал The Citizen 24 марта.

Общество В Бахчисарае археологи обнаружили более 10 тысяч артефактов Декан исторического факультета Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского Александр Герцен в беседе с ТАСС сообщил, что в ходе экспедиции в Бахчисарай археологи обнаружили более 10 тыс. артефактов.

Политика Песков рассказал, когда Назарбаев уведомил Путина об отставке Сложивший полномочия президента Казахстана Нурсултан Назарбаев уведомил российского лидера Владимира Путина об уходе с поста за несколько часов до публичного выступления.

Общество В Башкирии прогнозируется сильный ветер до 20 метров в секунду В понедельник, 25 марта, в Башкирии ожидаются сильные порывы ветра до 15-20 метров в секунду.

Политика Захарова ответила на слова Помпео о Крыме и признании Голан Официальный представитель МИД Мария Захарова пообещала скорректировать информационную работу по Крыму с учетом слов госсекретаря США Майка Помпео о признании Голанских высот израильской территорией.

Политика В Сербии рост детской онкологии связали с бомбардировками НАТО В Сербии отмечают серьезный рост онкологических заболеваний: каждый год диагноз рак ставят почти 40 тыс. жителям.

Общество Дочь Назарбаева назвала детей-инвалидов «уродами» Старшая дочь первого президента Казахстана Дарига Назарбаева назвала детей-инвалидов "уродами".

Политика Ровно 20 лет назад Евгений Примаков развернул самолет над Атлантикой Ровно 20 лет назад Е. Примаков развернул самолет над Атлантикой в знак протеста позиции НАТО по бомбардировке Сербии Хроника событий от ТГ-канала "20 лет назад": 10.45.

Спорт Мозер не хочет продолжать тренерскую карьеру Заслуженный тренер России по фигурному катанию Нина Мозер заявила, что хочет завершить тренерскую карьеру.

Футбол Стал известен состав сборной России на игру с Казахстаном Тренерский штаб сборной России назвал стартовый состав команды на игру отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с футболистами Казахстана.

Спорт Тренер Медведевой признался в восхищении Тутберидзе Канадский наставник российской фигуристки Евгении Медведевой Брайан Орсер рассказал, как относится к Этери Тутберидзе, передает "Спорт-Экспресс".

Шоу-бизнес Адель и Дженнифер Лоуренс вызвали ажиотаж вокруг своих танцев в баре Британская певица Адель и американская актриса Дженнифер Лоуренс устроили танцы в гей-баре Pieces в Нью-Йорке.

Авто Российский рынок новых электрокаров вырос в 5 раз По информации аналитиков издания «Автостат», за первые два месяца 2019 года на отечественном рынке было реализовано 47 экземпляров электрокаров.

Происшествия Появилось видео с терпящего бедствие лайнера в Норвегии В интернете появилось видео, которое снимали пассажиры круизного лайнера Viking Sky, терпящего бедствие в норвежских водах.

Политика В Госдуме оценили признание России «энергетической сверхдержавой» Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал заявление генерального секретаря Мирового энергетического совета (МИРЭС) Кристофа Фрая о том, что Россия остается "энергетической сверхдержавой".