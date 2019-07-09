В докладе вашингтонского аналитического Центра двухпартийной политики констатируется, что уже в первой половине текущего года Соединенные Штаты могут столкнуться с дефолтом, то есть, федеральное правительство больше не сможет платить по счетам полностью и своевременно.

Политика ФСБ завершила расследование дела украинских моряков ФСБ завершила расследование дела украинских моряков, задержанных в Керченском проливе, им всем предъявлено обвинение в окончательной редакции, сообщил РИА Новости адвокат Николай Полозов.

Политика Уральская студентка упала в обморок на встрече с Путиным Одной из учащихся Уральского федерального университета стало плохо на встрече президента России Владимира Путина со студентами и аспирантами вуза, проходившей в Екатеринбурге.

Авто Появились первые изображения рестайлингового Lada Largus В сети появились первые изображения обновлённого Lada Largus от российского АвтоВАЗа. Об этом сообщает «Российская газета».

Политика Путин прокомментировал оскорбления от грузинского журналиста Президент России Владимир Путин считает, что "много чести" возбуждать уголовное дело против грузинского журналиста Георгия Габунии, оскорбившего его в эфире ТВ.

Происшествия ЕСПЧ присудил €20 тысяч компенсации жертве домашнего насилия в России Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал власти России выплатить €20 тыс. в качестве компенсации морального вреда женщине, которая подверглась домашнему насилию.

Происшествия Врачи рассказали о состоянии жестоко избитой девочки из Ингушетии Врачи НИИ неотложной детской хирургии и травматологии рассказали о состоянии избитой в Ингушетии 7-летней девочки, состояние которой ранее оценивалось как тяжелое.

Политика В США умер миллиардер и участник президентских гонок Росс Перо Американский бизнесмен и бывший независимый кандидат в президенты США Росс Перо скончался на 90-м году жизни.

Происшествия Женщина выжила после падения под поезд метро в Москве Движение на центральном участке Замоскворецкой линии столичного метро восстановлено после падения женщины под прибывающий поезд, сообщил "Интерфаксу" во вторник источник, знакомый с ситуацией.

Политика Глава Минэкономразвития поедет в Тольятти за рулем Lada Xray Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин планирует поехать на форум моногородов в Тольятти на следующей неделе за рулем автомобиля Lada Xray, об этом министр сообщил на своей странице в соцсети Instagram.

Политика Между инновациями и архаикой. Путин предостерег от простых решений Создание инновационных технологий, которые позволят восстановить баланс между био- и техносферой, обеспечить высокое качество жизни людей и при этом сохранять и защищать природную среду, стало центральной темой рабочей поездки президента РФ Владимира Путина в Екатеринбург.

Хоккей Назван новый главный тренер сборной России по хоккею Бывший наставник "Локомотива", приводивший ярославский клуб к бронзе Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), Алексей Кудашов станет новым главным тренером сборной России по хоккею.

Политика Путин заявил о неизбежности сближения России и Украины Сближение позиций России и Украины неизбежно, считает президент РФ Владимир Путин.

Происшествия Суд оставил под арестом фигуранта дела Baring Vostok Дельпаля Суд постановил продлить срок содержания под стражей Дельпаля до 13 октября 2019 года, поскольку следствие считает, что гражданин Франции, оставаясь на свободе, может скрыться, попытаться уничтожить улики, оказать давление на свидетелей, а также продолжить заниматься преступной деятельностью, сообщает "Интерфакс".

Футбол Софийский ЦСКА разгромил «ОФК Титоград» Софийский ЦСКА разгромил «ОФК Титоград» в первом матче 1-го квалификационного раунда Лиги Европы.

Происшествия Число жертв наводнения в Иркутской области возросло до 24 В Иркутской области обнаружено тело еще одного погибшего во время паводка, таким образом, число жертв стихийного бедствия возросло до 24.

Политика Зеленский предложил Путину провести переговоры по Донбассу Президент Украины Владимир Зеленский обратился к российскому коллеге Владимиру Путину с предложением провести переговоры в Минске при посредничестве Дональда Трампа, Ангелы Меркель, Терезы Мэй и Эммануэля Макрона.

Происшествия Последний поход: из-за чего могли погибнуть 14 офицеров-подводников «У комиссии вызывает вопросы причина взрыва в отсеке, где находился аккумулятор, а также тот факт, что моряки не воспользовались портативными дыхательными аппаратами, которыми по инструкции должны были воспользоваться в первую очередь», — говорит знакомый с расследованием обстоятельств инцидента собеседник РБК.

Кино Мэрилин Мэнсон сыграет в сериале «Противостояние» по Стивену Кингу Певец и мастер эпатажа Мэрилин Мэнсон сообщил своим поклонникам о том, что он примкнул к актерскому составу сериала "Противостояние" канала CBS, передает портал Звуки.

Происшествия В Норвегии обнаружили утечку радиации в затонувшей АПЛ «Комсомолец» Ученые из России и Норвегии обнаружили превышение уровня радиации в районе затонувшей советской атомной подлодки "Комсомолец" в сто тысяч раз.

Шоу-бизнес Звезду «Дом-2» Марго Овсянникову избил турецкий бизнесмен Овсянникова призналась, что ее роман с турецким бизнесменом развивался стремительно, однако до свадьбы дело не дошло.

Политика Украинцы пытаются попасть в Крым по недействительным паспортам Российские пограничники отмечают увеличение количества украинцев, пытающихся въехать в Крым по недействительным паспортам.

Шоу-бизнес Юлия Михалкова поделилась отпускными кадрами из Сочи Именно поэтому поклонники особенно обрадовались, когда увидели редкие кадры актрисы в бикини, сделанные на яхте во время короткого отдыха Сочи, где она была проездом между выступлениями.

Происшествия Сотрудников ФСБ проверят на причастность к краже денег Захарченко Арестованных по делу о разбое сотрудников спецподразделений ФСБ проверят на причастность к краже денег, которые были изъяты у полковника МВД России Дмитрия Захарченко, передает ТАСС со ссылкой на источники.

Политика Стало известно, как мать Габунии отреагировала на скандал с сыном Член "Союза грузин России" Игорь Гвритишвили рассказал "МК" о том, как мать грузинского журналиста Георгия Габунии Джульетта Вашакмадзе отреагировала на скандал вокруг его нецензурной брани в адрес президента России Владимира Путина.