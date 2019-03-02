Футбол
Аналитики: «Ливерпуль» выиграет у «Эвертона» в мерсисайдском дербиЧемпионат 07:21
Тео Уолкотт
|7′
Тео Уолкотт
Ришарлисон
|59′
|63′
Джорджиньо Вейналдум
Джеймс Милнер
|63′
Дивок Ориги
Роберто Фирмино
Доминик Кэлверт-Льюин
Дженк Тосун
|74′
|75′
Эндрю Робертсон
Морган Шнайдерлин
Андре Гомеш
|76′
|79′
Фабиньо
|84′
Садио Мане
Адам Лаллана
|43%
|Владение мячом
|57%
|62%
|Процент точных передач
|75%
|3
|Удары в сторону ворот
|3
|3
|Удары в створ ворот
|3
|3
|Сейвы вратарём
|3
|2
|Офсайды
|4
|3
|Угловые
|7
|15
|Отборы
|14
|12
|Фолы
|10
|1
|Желтые карточки
|2
|–
|Красные карточки
|–
Эвертон
Расстановка 4‑5‑1
1
Пикфорд
23
Коулмэн
4
Кин
5
Зума
12
Динь
30
Ришарлисон
17
Гуйе
10
Сигурдссон
8
Гомеш
20
Бернард
14
Тосун
13
Алиссон
66
Александер-Арнолд
32
Матип
4
ван Дейк
26
Робертсон
14
Хендерсон
3
Фабиньо
7
Милнер
11
Салах
20
Лаллана
9
Фирмино
Ливерпуль
Расстановка 4‑3‑3
Аналитики считают, что матч будет результативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 1.88, на ТМ 2,5 гола — за 2.40. Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 1.87. Победа «Ливерпуля» всухую оценивается в 2.72.
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