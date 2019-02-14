Экономика
Аналитики ЦБ усомнились в истинности расчетов Росстата о росте ВВПНовая газета вчера в 13:33
Напомним, 4 февраля в Росстате заявили, что рост ВВП в 2018 году ускорился до 2,3%, это максимальный показатель с 2012 года.
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Аналитики Банка России усомнились в оценке Росстата о рекордном росте ВВП в 2018 году, который составил 2,3%. Об этом говорится в февральском бюллетене департамента исследований и прогнозирования ЦБ «О чем говорят тренды».Дождьвчера в 12:02
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Аналитики ЦБ усомнились в оценке Росстатом роста ВВП России по итогам 2018 года
Rambler News Serviceвчера в 08:13
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