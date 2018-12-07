Экономика
Аналитики ЦБ ухудшили прогноз по росту ВВП в этом году до 1,6-1,7%
Аналитики ЦБ ухудшили прогноз по росту ВВП в этом году до 1,6-1,7%Саминвестор01:01
6 декабря 2018 года Центробанк РФ опубликовал бюллетень «О чём говорят тренды», в котором его эксперты ухудшили прогноз по росту ВВП в текущем году с 1,7-1,8% до 1,6-1,7%. Это связано со снижением мировых цен на нефть.
Саминвестор01:01
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