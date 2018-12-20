Финансы
Департамент исследований и прогнозирования Центробанка опубликовал аналитическую записку, где рассказал, что российские банки недооценивают риски кредитования, так как кредитные бумы «взрослеют» через макроэкономические эффекты и влияют на ожидания банков и заемщиков.
Коммерсантъ09:19
Оценить
с чего всё началось
Так, в своем последнем исследовании сотрудники департамента исследований и прогнозирования Банка России пишут, что на рынке недвижимости может возникнуть ипотечный пузырь, который приведет к обесцениванию объектов собственности.Телеканал 360°07:49
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7156 источников, обновлено в 12:18, Ашберн
Финансы
Украина получила первый транш от МВФ по новой программе
Украина получила первый транш по новой программе сотрудничества с Международным валютным фондом на условиях Stand-By Arrangement (SBA), сообщает пресс-служба Нацбанка.
Обновлено в 03:47
Финансы
Курс доллара опустился ниже 68 рублей
Курс доллара в пятницу на торгах Московской биржи опустился ниже $68 руб. Американская валюта падала до 67,91 руб. (- 38 коп. к закрытию предыдущих торгов или 0,5%).
Обновлено в 03:03
Финансы
ЦБ провел стресс-тестирование российского финрынка
Процедура стресс-тестирования базировалась на анализе сценариев воздействия двухдневных шоков на показатели финансовых рынков за декабрь 2018 г. Были сопоставлены результаты и проведена сравнительная оценка изменений устойчивости рынков по сравнению с предыдущими периодами проведения комплексного стресс-тестирования за IV квартал 2016 г. и за IV квартал 2017 г.
Обновлено в 07:16
Финансы
Минфин назвал сроки передачи оборонных кредитов Промсвязьбанку
Российские банки должны до мая 2019 г. передать на баланс Промсвязьбанка, на базе которого появится опорный банк для гособоронзаказа, первый транш кредитов в сфере оборонно-промышленного комплекса, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.
Обновлено в 07:34
Финансы
В ЕАЭС может появиться единая цифровая валюта
В 2020—2021 годах в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) может появиться единая цифровая валюта.
Обновлено в 07:11
Финансы
Распродажи на рынке США могут продолжиться
После повышения ставки ФРС продажи на рынке США продолжились. Индекс S&P 500 пробил поддержку.
Обновлено в 09:05
Финансы
Денежная база в России выросла за неделю на 162,5 млрд рублей
Объем денежной базы в узком определении в России на 14 декабря составил 10 трлн 378,6 млрд рублей, сообщила пресс-служба Банка России.
Обновлено в 03:06
Финансы
ЦБ Мексики повысил ставку до максимума с января 2008 года
20 декабря 2018 года Центробанк Мексики принял решение повысить ставку рефинансирования на 0,25 процентного пункта, до 8,25% годовых, что является максимальным значением с января 2008 года.
Обновлено в 02:25
Финансы
Биржа фондового центра «Астана» вошла в федерацию евро-азиатских бирж
Председатель правления AIX Тим Беннетт добавил, что биржа МФЦА поддерживает Федерации евро-азиатских фондовых бирж в развитии рынков капитала в регионе.
Обновлено в 05:10
Финансы
Падение доллара может сдержать статистика
Пробиться выше будет можно, если сегодняшняя статистика из США окажется не оправдавшей надежды.
Обновлено в 00:58
Финансы
BMO: евро с началом нового года обновит минимумы
В банке полагают, что прежде, чем EURUSD повернет выше, мы увидим падение пары к свежим минимумам — в мае предстоят выборы в Европейский парламент, и политическая неопределенность будет давить на единую европейскую валюту.
Обновлено в 01:42
Финансы
ЦБ и правительству удается поддерживать стабильный курс рубля
Российский лидер Владимир Путин считает, что Центробанку РФ и правительству удается поддерживать стабильный курс рубля.
Обновлено вчера в 07:44
Финансы
Банк ВТБ ищет коллекторов для взыскания долгов
Государству принадлежит 60,9% акций ВТБ. Ранее в Петербурге коллекторов привлекали к взысканию долгов по квартплате.
Обновлено вчера в 09:23
Финансы
Центробанк Швеции впервые за семь лет повысил базовую ставку
20 декабря 2018 года Центробанк Швеции повысил базовую процентную ставку на 0,25 процентного пункта, до минус 0,25% годовых.
Обновлено в 03:08
Финансы
Газпромбанк рассчитывает до конца года получить от «Газпрома» 10 млрд рублей капитала
Газпромбанк (ГПБ) до конца 2018 года рассчитывает получить от своего основного акционера - "Газпрома" - бессрочные субординированные депозиты в размере 10 млрд рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе банка.
Обновлено в 10:41