с чего всё началось

Департамент исследований и прогнозирования Центробанка опубликовал аналитическую записку, где рассказал, что российские банки недооценивают риски кредитования, так как кредитные бумы «взрослеют» через макроэкономические эффекты и влияют на ожидания банков и заемщиков.

Финансы Финансы Украина получила первый транш от МВФ по новой программе Украина получила первый транш по новой программе сотрудничества с Международным валютным фондом на условиях Stand-By Arrangement (SBA), сообщает пресс-служба Нацбанка.

Финансы Финансы Курс доллара опустился ниже 68 рублей Курс доллара в пятницу на торгах Московской биржи опустился ниже $68 руб. Американская валюта падала до 67,91 руб. (- 38 коп. к закрытию предыдущих торгов или 0,5%).

Финансы Финансы ЦБ провел стресс-тестирование российского финрынка Процедура стресс-тестирования базировалась на анализе сценариев воздействия двухдневных шоков на показатели финансовых рынков за декабрь 2018 г. Были сопоставлены результаты и проведена сравнительная оценка изменений устойчивости рынков по сравнению с предыдущими периодами проведения комплексного стресс-тестирования за IV квартал 2016 г. и за IV квартал 2017 г.

Финансы Финансы Минфин назвал сроки передачи оборонных кредитов Промсвязьбанку Российские банки должны до мая 2019 г. передать на баланс Промсвязьбанка, на базе которого появится опорный банк для гособоронзаказа, первый транш кредитов в сфере оборонно-промышленного комплекса, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.

Финансы Финансы В ЕАЭС может появиться единая цифровая валюта В 2020—2021 годах в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) может появиться единая цифровая валюта.

Финансы Финансы Распродажи на рынке США могут продолжиться После повышения ставки ФРС продажи на рынке США продолжились. Индекс S&P 500 пробил поддержку.

Финансы Финансы Денежная база в России выросла за неделю на 162,5 млрд рублей Объем денежной базы в узком определении в России на 14 декабря составил 10 трлн 378,6 млрд рублей, сообщила пресс-служба Банка России.

Финансы Финансы ЦБ Мексики повысил ставку до максимума с января 2008 года 20 декабря 2018 года Центробанк Мексики принял решение повысить ставку рефинансирования на 0,25 процентного пункта, до 8,25% годовых, что является максимальным значением с января 2008 года.

Финансы Финансы Биржа фондового центра «Астана» вошла в федерацию евро-азиатских бирж Председатель правления AIX Тим Беннетт добавил, что биржа МФЦА поддерживает Федерации евро-азиатских фондовых бирж в развитии рынков капитала в регионе.

Финансы Финансы Падение доллара может сдержать статистика Пробиться выше будет можно, если сегодняшняя статистика из США окажется не оправдавшей надежды.

Финансы Финансы BMO: евро с началом нового года обновит минимумы В банке полагают, что прежде, чем EURUSD повернет выше, мы увидим падение пары к свежим минимумам — в мае предстоят выборы в Европейский парламент, и политическая неопределенность будет давить на единую европейскую валюту.

Финансы Финансы ЦБ и правительству удается поддерживать стабильный курс рубля Российский лидер Владимир Путин считает, что Центробанку РФ и правительству удается поддерживать стабильный курс рубля.

Финансы Финансы Банк ВТБ ищет коллекторов для взыскания долгов Государству принадлежит 60,9% акций ВТБ. Ранее в Петербурге коллекторов привлекали к взысканию долгов по квартплате.

Финансы Финансы Центробанк Швеции впервые за семь лет повысил базовую ставку 20 декабря 2018 года Центробанк Швеции повысил базовую процентную ставку на 0,25 процентного пункта, до минус 0,25% годовых.