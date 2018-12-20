с чего всё началось

Департамент исследований и прогнозирования Центробанка опубликовал аналитическую записку, где рассказал, что российские банки недооценивают риски кредитования, так как кредитные бумы «взрослеют» через макроэкономические эффекты и влияют на ожидания банков и заемщиков.

Финансы Финансы Украина получила новый транш от МВФ Украина получила первый транш в размере $1,4 млрд по новой программе сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ), заявили 21 декабря в пресс-службе национального банка Украины, сообщило информационное агентство «УНН».

Финансы Финансы Рубль укрепляется на фоне коррекции нефти Курс доллара расчетами "завтра" в начале валютных торгов на Московской бирже в пятницу потерял 9 копеек по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил на 10:00 мск 68,2 рубля, курс евро понизился на 23 копейки, до 78,1 рубля, следует из данных на сайте биржи.

Финансы Финансы ЦБ: Стресс-тест показал устойчивость рынка РФ к биржевым шокам Процедура стресс-тестирования была основана на анализе сценариев воздействия двухдневных шоков на показатели финансовых рынков в декабре 2018 года и сопоставлении полученных результатов с результатами исследований, проведенных раньше.

Финансы Финансы Минфин назвал сроки передачи оборонных кредитов Промсвязьбанку Российские банки должны до мая 2019 г. передать на баланс Промсвязьбанка, на базе которого появится опорный банк для гособоронзаказа, первый транш кредитов в сфере оборонно-промышленного комплекса, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.

Финансы Финансы Евразийский экономический союз может получить свою цифровую валюту Уже к 2020-2021 годам в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) может появиться единая цифровая валюта.

Финансы Финансы Распродажи на рынке США могут продолжиться После повышения ставки ФРС продажи на рынке США продолжились. Индекс S&P 500 пробил поддержку.

Финансы Финансы Денежная база в России выросла за неделю на 162,5 млрд рублей Объем денежной базы в узком определении в России на 14 декабря составил 10 трлн 378,6 млрд рублей, сообщила пресс-служба Банка России.

Финансы Финансы ЦБ Мексики повысил ставку до максимума с января 2008 года 20 декабря 2018 года Центробанк Мексики принял решение повысить ставку рефинансирования на 0,25 процентного пункта, до 8,25% годовых, что является максимальным значением с января 2008 года.

Финансы Финансы Биржа фондового центра «Астана» вошла в федерацию евро-азиатских бирж Председатель правления AIX Тим Беннетт добавил, что биржа МФЦА поддерживает Федерации евро-азиатских фондовых бирж в развитии рынков капитала в регионе.

Финансы Финансы Падение доллара может сдержать статистика Пробиться выше будет можно, если сегодняшняя статистика из США окажется не оправдавшей надежды.

Финансы Финансы BMO: евро с началом нового года обновит минимумы В банке полагают, что прежде, чем EURUSD повернет выше, мы увидим падение пары к свежим минимумам — в мае предстоят выборы в Европейский парламент, и политическая неопределенность будет давить на единую европейскую валюту.

Финансы Финансы В декабре индекс потребдоверия в США вырос вопреки прогнозам В декабре индекс потребительского доверия в США вырос до 98,3 пункта с ноябрьского уровня в 97,5 пункта, свидетельствуют окончательные данные Мичиганского университета.

Финансы Финансы ЦБ и правительству удается поддерживать стабильный курс рубля Российский лидер Владимир Путин считает, что Центробанку РФ и правительству удается поддерживать стабильный курс рубля.

Финансы Финансы Банк ВТБ ищет коллекторов для взыскания долгов Государству принадлежит 60,9% акций ВТБ. Ранее в Петербурге коллекторов привлекали к взысканию долгов по квартплате.