Финансы
Рубль начал снижение по отношению к доллару и евроПолит.ру 03:57
Бивалютная корзина подорожала на 16 копеек к уровню закрытия понедельника, до 70,29 рублей. Напомним, ранее курс доллара впервые с февраля превысил отметку в 67 рублей. Как сообщалось, одновременно подрос и евро.
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Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 14:24, Ашберн
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Главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова рассказала RT о том, какая погода ожидается в Москве до конца текущей недели.
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