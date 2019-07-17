Финансы
Аналитик предупредил о «самом плохом дне» для рубляРИА Новости вчера в 21:47
Следующая пятница, 26 июля, может стать самым плохим днем для рубля, заявил эксперт "Международного финансового центра" в материале для "Российской газеты". По его словам, на следующей неделе есть предпосылки для укрепления отечественной валюты вплоть до 61,9 рубля за доллар.
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