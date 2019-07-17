Финансы

Аналитик предупредил о «самом плохом дне» для рубляРИА Новости вчера в 21:47

Следующая пятница, 26 июля, может стать самым плохим днем для рубля, заявил эксперт "Международного финансового центра" в материале для "Российской газеты". По его словам, на следующей неделе есть предпосылки для укрепления отечественной валюты вплоть до 61,9 рубля за доллар.
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Экономист предупредил о худшем дне для рубля

URA.Ruвчера в 23:33

Назван худший день для рубля

News.ruвчера в 22:48

Аналитик предупредил о «самом плохом дне» для рубля

РИА Новостивчера в 21:47

Эксперт назвал самый плохой день для рубля

Российская газетавчера в 21:00
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Наука

Люди с первой группой крови оказались наименее уязвимы для рака

Шведские ученые выяснили, что люди с первой группой крови меньше других подвержены угрозе возникновения онкологического заболевания.
Обновлено вчера в 07:35
Политика

Служащим по контракту рядовым и сержантам существенно повысят зарплату

Издание сообщает, что уже с первого сентября существенно увеличится денежное довольствие военнослужащих, замещающих первичные воинские должности рядового состава, в том числе должностных окладов с первого по четвертый тарифный разряд.
Обновлено вчера в 21:03
Общество

В Благовещенске ливень подтопил областную больницу и детские сады

Подтопленным оказалось здание детской областной больницы.
Обновлено вчера в 23:07
Авто

Показано первое фото УАЗ «Патриот» с АКП

Автоконцерн УАЗ представило первое официальное фото «Патриот» с автоматической коробкой передач.
Обновлено вчера в 05:53
Общество

Россияне увидят лунное затмение

Обновлено 15 июля в 23:59
Политика

Василия Голубева признали одним из лучших губернаторов ЮФО

Василия Голубева признали одним из лучших губернаторов Южного федерального округа.
Обновлено вчера в 08:42
Политика

Иран отбуксировал сломанный иностранный танкер в свои воды

Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави сообщил, что иранская сторона отбуксировала в свои территориальные воды иностранный танкер, сломавшийся в Персидском заливе.
Обновлено вчера в 16:26
Армия и оружие

Министр обороны Литвы призвал США разместить ПВО в Прибалтике

Обновлено вчера в 22:43
Футбол

«Оренбург» заполучит защитника «Сампдории»

Центральный защитник "Сампдории" Лоренцо Шимич готовится стать игроком "Оренбурга".
Обновлено вчера в 16:14
Армия и оружие

В НАТО по ошибке раскрыли места размещения ядерного оружия США

В докладе комитета Парламентской ассамблеи НАТО случайно были указаны места размещения американского ядерного оружия.
Обновлено вчера в 23:44
Политика

Лавров назвал условие отмены запрета на полеты в Грузию

Как отметил глава МИДа, если грузинские власти смогут стабилизировать ситуацию внутри страны, а также устранят существующие угрозы для безопасности россиян, то Москва рассмотрит возможность отмены принятых мер предосторожности, включая запрет на авиаперевозки в Грузию.
Обновлено вчера в 19:37
Политика

Соболь, Митрохина и Гудкова сняли с выборов в Мосгордуму

Обновлено вчера в 12:29
Политика

Трамп решил назначить представителем минфина США экс-лоббиста Пинчука

Президент США Дональд Трамп объявил о намерении назначить на должность замминистра финансов по связям с общественностью Монику Кроули, которую ранее не взяли в Белый дом из-за плагиата, после чего она стала лоббистом украинского миллиардера Виктора Пинчука, говорится в сообщении Белого дома.
Обновлено вчера в 21:59
Политика

«Известия» сообщили о смягчении закона о госязыке после выборов в Раду

Вступивший в силу закон о государственном языке на Украине будет скорректирован после выборов в Верховную раду, назначенных на 21 июля, пишет газета "Известия" в среду со ссылкой осведомленные источники в Киеве.
Обновлено вчера в 19:49
Общество

Российский город попал в сотню самых безопасных в мире

Нижний Новгород стал единственным городом России, попавшим в первую сотню списка. Ему присвоили почти 73 балла (53 место).
Обновлено вчера в 23:13
Политика

Евросоюз призвал Россию признать ответственность за крушение MH17

Совет Европейского союза призвал Москву признать свою вину за атаку в Донбассе на Boeing рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines, произошедшую в июле 2014 года, в результате которой погибли 298 человек.
Обновлено вчера в 16:00
Происшествия

Спрятавшего под парик полкило кокаина мужчину задержали

В испанском аэропорту задержали мужчину, который пытался провести полкило кокаина в Барселону.
Обновлено вчера в 08:46
Экономика

Силуанов назвал причину распада СССР

Советский Союз развалился из-за неправильной финансовой политики в годы перестройки, а не из-за внешних экономических ограничений, считает первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
Обновлено вчера в 10:05
Общество

Госдума одобрила законопроект о возвращении курилок в аэропорты

Госдума приняла в первом чтении проект закона, который предлагает вернуть курилки в здания аэропортов. Об этом информирует РИА Новости.
Обновлено вчера в 08:21
Здоровье

Медики назвали две малоизвестные причины появления рака

Ранее сообщалось, что французские учёные нашли взаимосвязь между потреблением сладких напитков и возникновением онкологических заболеваний.
Обновлено вчера в 05:53
Экономика

Российские пенсионеры отказались копить на старость

На депозиты и денежные вклады в старости рассчитывает 23 процента респондентов. Об этом свидетельствую данные проведенного ВЦИОМ опроса.
Обновлено вчера в 08:54
Происшествия

В центре Москвы загорелась гостиница

Обновлено вчера в 16:32
Происшествия

На Украине найден мертвым кандидат в депутаты Рады от оппозиции

"Сегодня около 19:30 в городе Первомайск в боксе предприятия по улице Гвардейская охранники нашли тело 56-летнего директора, кандидата в народные депутаты Украины", - сказано в сообщении без уточнения фамилии погибшего.
Обновлено вчера в 15:17
Общество

Конструктор рассказал об особенностях российской подлодки «Пиранья»

Разработанная КБ "Малахит" уникальная воздухонезависимая энергоустановка (ВНЭУ) позволит новейшей неатомной малой подлодке П-750Б увеличить время нахождения под водой в четыре раза - до 12 суток, сообщил в интервью РИА Новости ведущий конструктор КБ, автор проекта лодки Игорь Караваев.
Обновлено вчера в 21:24
Футбол

Садаев продолжит карьеру в «Анкарагюджю»

Обновлено вчера в 14:19
Шоу-бизнес

Федор Смолов выиграл шутливое шоу и пожертвовал деньги сельскому клубу

Обновлено вчера в 15:59
Футбол

Озил решил сменить имидж. Хавбек «Арсенала» перекрасил волосы

Полузащитник «Арсенала» Месут Озил решил сменить имидж.
Обновлено вчера в 22:56
Музыка

София Ротару оттолкнула фаната во время концерта

Обновлено вчера в 23:52
Политика

Лагард подала в отставку с поста главы МВФ

Директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард подала в отставку с этого поста.
Обновлено вчера в 11:58
Происшествия

Убийца Instagram-блогерши опубликовал фото с места преступления

В штате Нью-Йорк погибла 17-летняя Instagram-блогерша Бьянка Дэвинс .
Обновлено вчера в 14:05
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