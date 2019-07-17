Финансы

Аналитик предупредил о «самом плохом дне» для рубляРИА Новости вчера в 21:47

Следующая пятница, 26 июля, может стать самым плохим днем для рубля, заявил эксперт "Международного финансового центра" в материале для "Российской газеты". По его словам, на следующей неделе есть предпосылки для укрепления отечественной валюты вплоть до 61,9 рубля за доллар.
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Экономист предупредил о худшем дне для рубля

URA.Ruвчера в 23:33

Предсказан худший день для рубля

VSE42 Новости00:34

Назван худший день для рубля

News.ruвчера в 22:48

Аналитик предупредил о «самом плохом дне» для рубля

РИА Новостивчера в 21:47

Эксперт назвал самый плохой день для рубля

Российская газетавчера в 21:00
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Армия и оружие

Появились фото подорванной российской «Рыси» в Сирии

Обновлено вчера в 06:32
Происшествия

Семьи погибших при крушении «Боинга» над Донбассом обратились к России

Семьи людей, погибших при крушении малайзийского «Боинга» над Донбассом летом 2014 года, обратились к России в связи с пятой годовщиной трагедии.
Обновлено вчера в 17:59
Футбол

«Бавария» подписала форварда «Штутгарта» Даяку

«Бавария» объявила о подписании 18-летнего форварда молодежной сборной Германии и «Штутгарта» Леона Даяку.
Обновлено вчера в 11:09
Политика

Служащим по контракту рядовым и сержантам существенно повысят зарплату

Издание сообщает, что уже с первого сентября существенно увеличится денежное довольствие военнослужащих, замещающих первичные воинские должности рядового состава, в том числе должностных окладов с первого по четвертый тарифный разряд.
Обновлено вчера в 21:03
Финансы

Крупные банки начали заменять рубли на бонусы при кешбэке

Почта Банк, наоборот, добавил к бонусам начисление рублей: в начале 2019 года он выпустил карту «Вездедоход» с рублевым кешбэком, ранее банк начислял только баллы.
Обновлено вчера в 23:00
Политика

Лавров назвал условия возобновления авиасообщения с Грузией

Россия рассмотрит возможность возобновления авиасообщения с Грузией, если власти стабилизируют ситуацию в стране и устранят угрозы для безопасности россиян, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
Обновлено вчера в 18:24
Происшествия

В Якутии задержали снимающих сюжет о плохих дорогах журналистов

В городе Вилюйск в Якутии задержали съемочную группу телеканала «Якутия 24», которая готовила сюжет про плохие дороги.
Обновлено вчера в 10:31
Политика

В Кремле отреагировали на идею конфискации имущества коррупционеров

Комментируя предложения председателя СК Александра Бастрыкина, Песков отметил, что в Кремле пока не обсуждали его идеи о конфискации имущества коррупционеров и о доступе следователей к банковской тайне по делам о взяточничестве.
Обновлено вчера в 05:37
Авто

Аналог Ford Mondeo получил огромный сенсорный планшет

Напомним, Ford Taurus построен на одной платформе с хорошо известным в России Ford Mondeo.
Обновлено вчера в 12:19
Армия и оружие

В НАТО по ошибке раскрыли места размещения ядерного оружия США

В докладе комитета Парламентской ассамблеи НАТО случайно были указаны места размещения американского ядерного оружия.
Обновлено вчера в 23:44
Общество

Жители Владивостока боятся потерять Стеклянную бухту

Обновлено в 00:28
Политика

Экс-министр предрек Украине техногенную катастрофу без транзита газа

Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов в программе «Реальная экономика» на телеканале NewsOne заявил, что страну ожидает настоящая техногенная катастрофа в том случае, если Киев утратит возможность заниматься транзитом газа из России.
Обновлено в 00:44
Общество

Российский город попал в сотню самых безопасных в мире

Нижний Новгород стал единственным городом России, попавшим в первую сотню списка. Ему присвоили почти 73 балла (53 место).
Обновлено вчера в 23:13
Происшествия

Росгвардия объяснила право не представляться и досматривать телефон

Представители Росгвардии не обязаны называть свои личные данные и предъявлять служебное удостоверение при обращении к гражданину, сообщили в пресс-службе управления силового ведомства по Владимирской области в ответ на соответствующий запрос издания «ПроВладимир».
Обновлено вчера в 11:18
Футбол

СМИ: ПСВ готов отпустить Перейро в «Спартак» за 15 миллионов евро

ПСВ, в свою очередь, рассчитывает выручить за трансфер Перейро, чей контракт с клубом истекает летом 2020 года, от 10 до 15 миллионов евро.
Обновлено вчера в 19:01
Политика

Причины крушения Boeing-777 под Донецком до сих пор остаются загадкой

Обновлено вчера в 17:01
Политика

ВЦИОМ: больше двух третей россиян хорошо относятся к Украине

Больше двух третей россиян (68%) хорошо относятся к Украине (12% — «очень хорошо»), сообщает «РИА Новости» со ссылкой на опрос ВЦИОМа.
Обновлено вчера в 23:48
Происшествия

Десятки детей госпитализировали из-за отравления в крымском лагере

Более 30 детей госпитализированы из-за отравления в детском оздоровительном лагере в Крыму.
Обновлено вчера в 17:17
Культура

Алибасов побил участницу эфира «Пусть говорят» на Первом канале

Бари Алибасов, участвовавший в программе "Пусть говорят", набросился в начале эфира на свою подругу Лиану.
Обновлено вчера в 13:21
Политика

Гудкову и Соболь отказали в регистрации на выборах в Мосгордуму

Обновлено вчера в 12:56
Здоровье

Знаменитый врач спас руки детскому хирургу из Кузбасса

Обновлено вчера в 23:58
Наука

Люди с первой группой крови оказались наименее уязвимы для рака

Шведские ученые выяснили, что люди с первой группой крови меньше других подвержены угрозе возникновения онкологического заболевания.
Обновлено вчера в 07:35
Гаджеты

OPPO и ФК «Барселона» выпустили лимитированный смартфон и продлили партнёрство

Сегодня, 16 июля, бренд смартфонов OPPO объявил о продлении сотрудничества с ФК «Барселона» сроком на три года, а также о выпуске лимитированной линейки смартфонов FCB Reno 10x Zoom.
Обновлено вчера в 11:21
Армия и оружие

Немецкое издание призывает Запад дать отпор «российской агрессии»

Немецкое издание призвало Запад дать отпор "российской агрессии", поскольку, по словам авторов материала, Москва не собирается отказываться от своих новых ракет и не намерена спасать ДРСМД.
Обновлено в 00:08
Авто

Mercedes-Benz снимает с производства пикап X-Class

Напомним, что в 2017 году немецкий автопроизводитель представил долгожданный пикап Mercedes-Benz X-Class.
Обновлено вчера в 07:00
Наука

Нейросеть научилась собирать кубик Рубика за 20 ходов

Обновлено вчера в 23:14
Общество

Смолов пожертвовал деньги на ремонт сельского клуба

Нападающий московского «Локомотива» и сборной России Федор Смолов, будучи гостем на YouTube-канале «Чикен Карри», перечислил 400 тысяч рублей на ремонт Дома культуры в селе Костин Лог в Алтайском крае.
Обновлено вчера в 23:21
Общество

Россияне увидят лунное затмение

Обновлено 15 июля в 23:59
Кино

Скончалась актриса Ольга Вяликова

Центральный академический театр Российской армии сообщил о смерти 65-летней актрисы Ольги Вяликовой.
Обновлено вчера в 07:45
Общество

В России предложили заменить смартфоны в школах на «шкулфоны»

В России предложили создать специальный телефон для школьников — «шкулфон».
Обновлено вчера в 23:00
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